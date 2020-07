HP Reverb G2 ön siparişe açıldı

HP, yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğünün ön satışa çıktığını duyurdu.

Valve ve Microsoft ile birlikte geliştirilen HP Reverb G2, dünyanın en yüksek çözünürlüklü sanal gerçeklik gözlüğü olarak öne çıkıyor. Reverb G2, yeni oyun oynama, içerik üretme, birlikte çalışma ve öğrenme yöntemlerini geliştirecek şekilde tasarlandı.

Sanal gerçeklik dünyasında büyük değişimlerin yaşandığını ve uzaktan çalışan insan sayısının arttığını göz önünde bulunduran HP, Valve ve Microsoft'la birlikte çalışarak daha gelişmiş bir sanal gerçeklik deneyimi geliştirdi. Gelişmiş optiklere, içten dışa takip etme özelliğine, üç boyutlu sese ve mimik teknolojisine sahip olan yeni gözlük, Windows Mixed Reality ve SteamVR platformlarına da sorunsuz bir şekilde entegre olabiliyor.

Hepsiburada.com'dan ön siparişi verilebilen yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü HP Reverb G2, 5.399,75 TL fiyat etiketiyle 2020'nin sonbaharında satışa çıkacak.



HP Reverb G2'nin önemli özellikleri arasında aşağıdakiler yer alıyor:

Sektörün en yüksek çözünürlüklü LCD'sini hafif bir tasarımda sunuyor.

114 derecelik alan ve her göze 2K çözünürlük sunan lenslerle gelişmiş bir görüntüleme deneyimi

Harici sensörler veya Lighthouse olmadan 1,4 kat daha fazla hareket yakalama ve altı serbestlik derecesini devam ettirmek için dört kameralı izleme

Konforlu ve daha kaliteli ses için üç boyutlu ses imkanı sunan yeni hoparlörler

İyileştirilmiş tuş yerleşimi ve Bluetooth® ile önceden bağlanma özelliği gibi kullanımı kolaylaştıran yeni kontrol özellikleri

Yüz bölgelerinde büyütülen yastıklar ve opsiyonel değiştirilebilir şeritlerle gözlüğün uzun süre kullanıldığı durumlarda bile konfor sağlıyor.

Takıldığı anda kullanma deneyimi için Windows Mixed Reality desteğine, en sevilen oyunlara ve uygulamalara erişim için de SteamVR uyumluluğuna sahip.



