HP, Yeni Küresel İş Ortaklığı Programını Duyurdu

HP, iş ortaklarının büyümesini desteklemek ve tutarlı son kullanıcı deneyimi sunmak için iyileştirilen ve dünyada bir ilk olan küresel kanal iş ortaklığı programı HP Amplify'ı duyurdu. Tek ve entegre bir yapı üzerine kurulan HP Amplify, dijital dönüşümün ve müşteri satın alım alışkanlıklarının değişmeye devam ettiği ortamda ihtiyaç duyulan içgörüyü, imkanları ve birlikte çalışma araçlarını sunuyor. Perakende iş ortakları da 1 Kasım 2020 itibariyle ticari iş ortaklarının dahil olacağı yeni programa 2021'in ikinci yarısında geçiş yapacak.



HP iş ortaklarının sunduğu en iyi ürünleri, araçları ve eğitimleri bir programda buluşturan HP Amplify, karmaşıklığı ortadan kaldırarak iş ortaklarının sağlanan faydalardan avantaj kazanmalarını iyileştiriyor ve müşterileriyle daha derin bir etkileşime girmelerini sağlıyor. Synergy ve Power olmak üzere sadece iki yoldan oluşan net prim seviyeleri ile HP Amplify, iş ortaklarına katma değerli hizmetlere ve sundukları yetkinliklere yatırım yapma esnekliğini sunuyor. Bir iş ortağı, bu yetkinliklere ne kadar çok yatırım yaparsa o kadar çok ödüle sahip oluyor.



HP CCO'su Christoph Schell, konuyla ilgili şunları söyledi: “Günümüzün tüketicileri iyileştirilmiş, otomatikleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş deneyimler istiyor. Verinin yeni para birimi olduğu sürekli değişen bu ortamda başarılı olmak için müşterilerimizle faaliyet gösterdiğimiz pazarın bir parçası gibi değil de bir birey gibi iletişim kurmamız gerekiyor. HP Amplify, gelişmekte olan trendlerden gelir elde etmek ve müşterinin satın alma yolculuğunda kilit bir rol oynamak için kurumların bizimle çalışmasını kolaylaştırdığı gibi iş ortaklarımıza da takip edebilecekleri net bir yol sunuyor ve hem günümüzde hem de gelecekte başarılı olmalarını sağlıyor.”



Dijital kadar Hızlı Deneyimler

Müşterilerin araştırma yapma ve teknoloji satın alma şekli ve markalarla kurduğu etkileşim köklü bir değişime uğrarken, e-ticaret, iş ortağı portalları ve pazar alanları gibi dijital kanallardan satın aldığı ürün ve hizmet sayısını artırdı. Teknoloji ve dijital dönüşüm de aynı zamanda büyük bir hızla gelişiyor ve iş modelleri de ürün satışına odaklanmaktan uzaklaşıp servis ve hizmet satışına yöneliyor.



BT sektörünün tamamına ve özellikle de kanala bakıldığında kurumların iş yapış şekillerini değiştirmesi gerekiyor. HP Amplify'ın tanıtılmasıyla şirket artık bu değişimlerden avantaj kazanmak için önemli adımlar atıyor, iş ortaklarının ilerleyen günlerde büyüyebilmesi adına onları gerekli ögelerle donatıyor ve daha tatmin edici müşteri deneyimi sunmayı hedefliyor.



HP Küresel Satış Kanalları Strateji Başkanı Luciana Broggi de “HP olarak iş ortaklarımızla birlikte iş yapış şeklimizi ve satış kanalları stratejilerimizi yeniden oluşturacağımız büyük ve heyecan verici bir fırsata sahibiz. Ancak bu fırsatları yakalayabilmek için sistemlerin yetersizliğini ve geleneksel alışkanlıkları ortadan kaldırmamız ve yeni iş modellerini benimsememiz gerekiyor. Bu yüzden birlikte adım atarak ekosistemimizde ve paylaştığımız yetkinliklerimizde yaptığımız değişiklikleri ve yatırımları önemsiyoruz” dedi.



Performans, Yetkinlikler ve İşbirliği

Yenilikçi satış kanalı stratejisinin oluşmasını sağlayacak şekilde tasarlanan HP Amplify; ürün, kontrat ve hibrit satış modellerini kapsayarak performans, yetkinlik ve işbirliği olmak üzere üç ana başlık üzerine odaklanıyor.



Performans

Geleneksel satış modellerinin ve geleneksel kanal prim modelinin etkisi giderek azalıyor. Yeni program, hedeflerine ve hacimlerine göre iş ortaklarını ödüllendirmeye devam edecek. Öte yandan HP Amplify yeni müşteri kazanımından ortalama satış değerine ve müşteri sadakatine kadar tüm satış süreci boyunca iş ortaklarının uyguladığı birçok stratejik çalışmanın yerine geçen yenilikçi bir ölçüm ve ödül sistemine sahip.



Yetkinlikler

HP Amplify, satış gelirinin yanında dijital becerileri geliştirme, hizmet ulaştırma özellikleri, e-ticaret/çok kanallı ticaret deneyimi ve güvenli veri birliği gibi dijital becerilere yatırım yapma ve geliştirme gibi yeni yetkinliklere göre ödül veriyor.



Yetkinlikler, müşterilerin faaliyet gösterdiği sektöre göre özelleştirilerek, daha kişiselleştirilmiş deneyimler ve önemli çıktılar yaratılacak. HP Amplify; e-ticaretin, dijitale yönelen müşterinin yolculuğunun ve deneyimlerinin yön verdiği bir dünyada rekabet etmek ve kazanmak için bu yetkinliklere yatırım yapan iş ortaklarını ödüllendiriyor. Bir şirket; güvenli veri toplama, satış kanalı stratejisi, hizmet ve özelleştirme alanlarında ne kadar fazla yatırım yaparsa o kadar erişime ve ödüle sahip olacak.





İşbirliği

HP ve iş ortakları arasındaki işbirliği, programın ortak başarısı için kilit öneme sahip. HP Amplify, veri analitiğini yeni stratejileri destekleyen ve inovasyonlara yön veren daha derin içgörülere çevirecek şekilde tasarlandı. HP, otomatik fiyatlama ve sipariş gibi dijital becerilerini geliştirmek, birçok kanalda daha tutarlı bir müşteri deneyimi sağlamak ve müşterinin yolculuğundaki en sorunlu noktalara yönelik değerli araştırmalar sunmak için iş ortaklarıyla yakın işbirlikleri kuracak.



Müşteriye yönelik bilgilere erişebilen iş ortakları, müşterinin olumlu dönüş yapacağı alanları tahmin ederek ve gerçeğe dönüştürerek rekabet avantajlarını daha da artırabilecek. Böylece iş ortakları otomatik envanter güncellemeleri, ürün iadeleri ve veri istihbaratıyla müşterilerine daha iyi hizmet sunabilecek. Bu deneyimler de müşteriler, iş ortakları ve HP arasında uzun süren ilişkilerin üzerine kurulmaya devam edecek.



HP Amplify Impact

HP'nin herkes için her yerde yaşamı daha iyileştiren teknolojilerle sürdürülebilir bir etki yaratmaya verdiği önem, uzun zamandır kurumsal stratejilerinin ve faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak yer alıyor. HP ve iş ortakları, bu alanlarda inovasyonu ve büyümeyi daha da artırmak için birlikte hareket ederek kalıcı bir fark yaratabilecek.

HP bunun için şirketin yeni küresel programının bir alt dalı olarak HP Amplify Impact'i de tanıttı. Tüm iş ortaklarını katılmaya davet eden HP, bu programla aşağıdaki konulara çözüm getirmeyi hedefliyor:

Gezegen: devamlı ve düşük karbonlu ekonomi için çalışmak.

İnsan: İnsan haklarına saygı duymak, tedarik zincirinde yer alan insanların gelişmesini sağlamak, çeşitli ve kapsayıcı bir kültür yaratmak.

Topluluk: Yerel toplulukların sağlıklarını ve dayanıklılıklarını iyileştirirken eğitim ve ekonomik imkanlar sağlamak.

HP, bu programa katılmak isteyen iş ortakları için eğitim ve destek sunarken, iş ortaklarının belirlemek istediği hedeflerdeki potansiyel boşlukların bulunmasına da yardımcı oluyor ve bu hedeflerin nasıl gerçekleşebileceğine dair rehberlik sağlıyor. HP, yeni progamının başlama tarihi olan 1 Kasım 2020 yaklaştıkça daha fazla detay aktaracak.



