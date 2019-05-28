Huawei CEO'sundan iPhone itirafı

Huawei CEO’su ve kurucusu Ren Zhengfei, beklenilmeyen bir itirafta bulunarak şirketinin en büyük rakiplerinden birinin büyük bir hayranı olduğunu kabul etti.



South China Morning Post gazetesine konuşan Zhengfei, ailesine iPhone telefon aldığını söyledi.



Zhengfei, ABDhükümetinin Huawei yasağına karşılık Çin’de yükselen iPhone boykotu çağrılarına yönelik soruya şöyle cevap verdi:



“iPhone’un iyi bir ekosistemi var. Ailem yurtdışındayken onlara hala iPhone alıyorum. Huawei’yi sevmenin illa sadece Huawei telefonlarını sevmek anlamına gelmesi çok dar bir bakış açısı.”



Huawei, Zhengfei’nin iPhoneyorumuna ilişkin bir açıklama yapmadı.



Yakın zamanda ABD’nin kara listesine giren Huawei’nin Android güncellemeleri de 3 ay içinde tamamen engellenecek.



Zhengfei geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD’nin Huawei’nin gücünü hafife aldığını belirterek şirketin ABD’li firmalara bağımlı olmadan faaliyetlerini yürütmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Zhengfei, “(Google’la çalışmak için) ABD’nin verdiği 90 günlük geçici lisansın bizim üzerimizde fazla etkisi olmaz. Biz hazırız” diye konuşmuştu.



Trump yönetimi Huawei’ye yönelik yasağın, şirketin Çin hükümetiyle ilişkileri olduğuna yönelik iddialardan duyulan endişeyle ilgili olduğunu ileri sürüyor. Çin hükümetinin Huawei aygıtlarını gözetleme aracı olarak kullanabileceği iddia ediliyor. Ancak bu şüpheleri doğrulayacak bir kanıt henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.



Ülkesinde Apple’a uygulanacak bir boykottan elde edeceği potansiyel kara rağmen Zhengfei, ABD hükümetinin politikası yüzünden Apple’ı cezalandırmaya karşı olduğunu açıklamıştı.



Zhengfei’nin Apple ürünlerine duyduğu kişisel sevginin yanı sıra, başka Huawei çalışanları da iPhone kullanırken yakalanmıştı. Bu yılın başlarında resmi Huawei hesabından atılan bir tweet’teki bilgilendirme notunda paylaşımın iPhone kullanılarak yapıldığı ortaya çıkmış, bu tweet’ten sorumlu iki çalışanın rütbelerinin düşürüldüğü belirtmişti.