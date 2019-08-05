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Huawei işletim sistemini tanıtacak!

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, Google ile Android lisansı konusunda sorun yaşamasının ardından geliştirdiği kendi işletim sistemi HongMeng OS'u bu hafta duyuracak.

Huawei işletim sistemini tanıtacak!
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ABD ticaret yasağı sonrasında HongMeng OS'un geliştirilmesine hız veren Huawei, 9 Ağustos'ta Çin'de yapılacak etkinlikte işletim sistemini tüm dünyaya duyuracak.

Çin'in Dongguan şehrinde düzenlenecek konferansta tanıtımı yapılacak olan Huawei'nin özel işletim sistemi, ilk olarak televizyon ve Nesnelerin İnterneti (IOT) kapsamındaki cihazlar için kullanılabilir olacak.

Huawei, uzun vadede telefon, tablet ve bilgisayarlarda da işletim sisteminin kullanılmasını planlıyor.

Google'ın aynı amaçla geliştirdiği Fuchsia işletim sistemini yakından inceleyen şirket, HongMeng OS'un birçok platformla uyumlu şekilde çalışması için geliştirmeleri sürdürüyor.

Huawei tarafından doğrulanmasa da Ekim ayında tanıtımı yapılacak olan Mate 30 serisi telefonların Android yerine HongMeng OS işletim sistemiyle kullanıcılara sunulması bekleniyor. 

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