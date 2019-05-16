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Huawei kara listede!

ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli telekomunikasyon devi Huawei ve bağlı ortaklıklarını "ABD'nin ulusal güvenliğini aykırı faaliyetlerde bulunan şirketler" listesine aldı. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre Huawei ve 70 bağlı ortaklığı kara listede yer aldı.

Huawei kara listede!
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ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli telekomunikasyon devi Huawei ve bağlı ortaklıklarını "ABD'nin ulusal güvenliğini aykırı faaliyetlerde bulunan şirketler" listesine aldı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre Huawei ve 70 bağlı ortaklığı kara listede yer aldı.

Kara listeye alınma kararı ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin bilgi ve telekomunikasyon teknolojisinin dış tehditlerden korunmasına yönelik kararnameyi imzalanmasının ardından geldi.

Bakan Wilbur Ross yaptığı açıklamada, "Alınan karar, Amerikan teknolojisinin ABD'nin ulusal güvenliğini veya dış politika çıkarlarını baltalama potansiyeli olan yabancı şirketler tarafından kullanımının engelleyecek" diye konuştu. 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise Çinli meslektaşları ile ticaret görüşmelerine devam etmek için yakın bir zamanda Pekin'e gitmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Kongre'de yaptığı konuşmada, "Hala yapılacak çok iş var" ifadelerini kullanan Mnuchin, Çin ile gelecekteki müzakerelerin zamanlaması konusunda detay vermedi, ancak Çinli yetkililer ile Washington'da yapılan son müzakerelerini "yapıcı" geçtiğini vurguladı.

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