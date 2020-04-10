Huawei Mate Xs kısa sürede tükendi

Huawei’nin kendi online mağazasında sınırlı sayıda satışa çıkarılan Huawei Mate Xs büyük talep gördü ve sadece bir günde tükendi. Kısa bir süre sonra tekrar Huawei Online Mağazası’nda satışa çıkarılacak olan Huawei Mate Xs, akıllı telefon ve tablet modlarında güçlü performans ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

8 Nisan 2020 tarihinde HUAWEI Online Mağazası’nda satışa sunulan Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate Xs stokları, yüksek talep nedeniyle sadece bir gün içerisinde tükendi. HUAWEI Online Mağazası’nda Mate Xs satış sayfasına linkten ulaşılabiliyor:

Mate Xs ile sınırsız olasılıklar

HUAWEI Mate Xs, yeni mekanik menteşe tasarımı ile etkinleştirilen 8 inç dışa katlanan ekranla gerçek bir FullView deneyimi sunuyor. İlk olarak HUAWEI Mate X'te yer alan Falcon Wing tasarımı, iki modda kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunarken ekranı güçlendirmek için mükemmel bir uyum içinde çalışan 100'den fazla birbirine kenetlenen parça içeriyor.

Katlanmış olan HUAWEI Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 inç ikincil ekrana sahip güçlü bir çift ekranlı akıllı telefon moduna geçiyor. Açıldığında, rakipsiz iş üretkenliği ve oyun performansı için rakipsiz bir görüntüleme deneyimi sunan 8 inçlik bir tablet haline geliyor.

Multi-tasking tekrar icat edildi

Katlanabilir telefon, iki uygulamanın yan yana görüntülenmesini ve birbiriyle etkileşim kurmasını sağlayan Çoklu Pencere özelliğini destekliyor. Metin, resim ve belgeler, içeriği bir uygulamadan diğerine sürükleyip bırakmak kadar kolay bir şekilde aktarılıyor.

Ekranın altında bulunan bir dock, kullanıcılara hızlı başlatma için uygulamalar atamalarını sağlayan bir alan yaratıyor. İki uygulama aynı anda açık olduğunda, kullanıcılar Yüzen Pencere özelliğini kullanarak üçüncü bir uygulamayı başlatabiliyor; bu uygulama, mevcut uygulamalardan çıkmadan kısa mesajlara yanıt vermek gibi küçük görevlerin üstesinden gelmek için kullanılabiliyor.

Öncü performans ve 5G bağlantısı

HUAWEI’nin sınıfının en iyisi kamera sistemlerini seçme mirasına devam eden HUAWEI Mate Xs, gerçek bir amiral gemisi kamera sistemi ile donatıldı. Kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Quad Kamera sistemi, 40MP ana kamera, 16MP ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor. Kamera sistemi, süper sabit çekimler ve 30X'e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Bununla birlikte kullanıcılar, HUAWEI Mate Xs tersine çevirerek ikincil ekranı selfie çekimleri için kullanabilecekler.