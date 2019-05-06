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Huawei P30 lite yakında Türkiye’de

Huawei P30 lite, yakında Türkiye’de tüketicinin beğenisine sunulacak.

Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
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Huawei açıklamasına göre, Huawei’nin son kamera teknolojileri ile donatılan P30 lite, 48 megapiksellik f/1.8 kamera, 120 derece ultra geniş açılı 8 megapiksel kamera ve derinlik algılayan 2 megapiksellik kameralardan oluşan üçlü kamera donanımı ve yapay zeka destekli 24 megapiksel f/2.0 selfie kamerası ile tüm görüntüleme ve fotoğraf ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Kendi fiyat segmentindeki en yükse 128 GB hafızası ile de kullanıcıların kaydedilen hiçbir görüntüyü silmek zorunda kalmadan telefonlarını güvenle ve yüksek performans ile kullanabilmelerine imkan veriyor. 4 GB RAM’e sahip P30 lite, aynı anda iki uygulamayı birden ekranda aktif olarak çalıştırabilecek donanım gücü sunuyor.

P30 lite’ın 6,15 inçlik 2312 x 1080 piksel çözünürlükteki FHD+ ekranı, çekilen fotoğraf ve videoların en iyi şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Kenarları kıvrımlı 3D arka panel ve içeriğin engellenmeden görüntülenmesini sağlayan Dewdrop ön kamera tasarımı işlevselliği artırıyor.

Sekiz çekirdekli Kirin 710 işlemcisinden gücünü alan P30 lite’ın 3340 mAh pili ile uzun kullanım süresi de kullanıcılara sunuluyor. 9 volt ve 2 amperlik 18 W/h güç sağlayan C tipi USB uyumlu Quick Charge adaptörü ile P30 lite, çok kısa sürelerde şarj edilebiliyor. Tüm bu bileşenler ise yalnızca 7,38 milimetre kalınlığındaki telefon gövdesinde bulunuyor.

Mavi, Siyah ve Beyaz renk seçenekleri bulunan P30 lite, Mayıs ayı içinde tüketiciler ile buluşacak.




 

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Huawei P30Huawei
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