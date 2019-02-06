HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı

Ağırlıklı hedef kitlesi olan gençlerin günlük konuşma dillerinde sıklıkla kullandığı “mod” kavramından yola çıkan P smart 2019, #SeninleAynıModda diyerek geniş ekranı, performansı, yapay zekalı ön ve çift arka kamerası ile kendi modunun da tıpkı gençlerinki kadar güçlü ve yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Sunduğu özelliklerle gençlere her zaman daha iyi bir alternatifin olabileceğini gösteren, reklam filminde de alışıldık olanın dışında yeni alternatifler sunuyor. Son yılların seyahat trendlerini inceleyen marka, reklam filminin çekimlerini de bu seyahat trendlerine alternatif olacak rotalarda gerçekleştirdi.Reklam kampanyası,’nin stratejisinden prodüksiyonuna kadar her aşaması Türkiye’de hazırlanmış ilk 360 derece lansman olmasıyla da öne çıkıyor. TV, internet, basın ve outdoor kullanımlarıyla başlayan kampanya, çeşitli online/offline entegrasyonlarla yıl boyunca devam edecek.P smart 2019 reklam filmiyle de gençleri Kurtalan Ekspresi, Güroymak Köyü, Tazı Kanyonu ve batık şehir Halfeti gibi alternatif rotalar keşfetmeye çağırıyor. Çekimleri 6 günde tamamlanan reklam filmi Pure imzası taşıyor.Reklam filmini izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=1TlGAzPN480 , 6,22 inç boyutunda damla çentikli Fullview geniş ekranı, yapay zeka destekli ön-arka kameraları, artırılabilir geniş hafızası ve sıra dışı renkleriyle kullanıcılarını daha fazlasını görmeye, deneyimlemeye ve paylaşmaya çağırıyor. Tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı operatör mağazalarında 2.399TL, kanal perakende mağazalarında 2.199TL olan HUAWEI P smart 2019; Şafak Mavisi, Gece Siyahı ve Mavi renk seçenekleri ile tüm satış noktalarında tüketici ile buluşuyor.