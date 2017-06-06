Hurda parçalardan havalı silah ürettiler

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde mesleki teknik eğitim merkezinde görevli bir öğretmen ve iki öğrencisi, hurdaya ayrılmış otomobil ve çamaşır makinelerinden sökülen parçalarla havalı otomatik silah üretti.

Sındırgı Mesleki Teknik Eğitim Merkezi'nde (METEM) Elektrik Bölümü Şefi olarak görev yapan öğretmen Ahmet İyem ve öğrencileri Celalettin Öztürk ve İbrahim Yenişer'in yaklaşık 3 ay süren çalışmaları sonucu hazırladıkları havalı silah projesi, tamamlandı.

İyem ve öğrencileri, silah üretiminde hurdaya ayrılan otomobil ve çamaşır makinelerinin parçalarından faydalandı.

Öğretmen İyem, sene başında TÜBİTAK'ın proje yarışmasına katılmak için ASELSAN'ın yaptığı silahın benzerini yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Öğrencileriyle birlikte yaptıkları ilk projenin hoşlarına gitmediğini belirten İyem, "İlk yaptığımız ürünü dağıtarak yeniden harekete geçtik. Yeniden bir tasarım yaptık. İki öğrencimle silahta kullandığımız motorları ve diğer metal aksamları hurdacıdan topladık. Sonuçta mümkün olduğunca en ucuz maliyetle silahımızı ürettik." dedi.

İyem, silahı çok küçük maliyetle ürettiklerini vurgulayarak, "Hurdaya ayrılmış otomobilden silecek motorunu, çanak antenden kaldırma motorunu, çamaşır makinesinden de bazı parçaları aldık. Döküm parçaları da keza öyle. Silahın üstündeki kamuflajları ise eski askeri kıyafetlerden yaptık. Görüntü aktarmayı cep telefonu üzerinden yapıyoruz şu anda ama ileride sistemi geliştirmek için görüntü sistemi kullanabilir. Uzaktan kumanda ile de kontrol edilebiliyor." diye konuştu.

Öğrencilerin isteği üzerine silaha "15 Temmuz Şehitler ve Gazileri" ismini verdiklerini bildiren İyem, "Öğrencilerimiz bu silahın ismini koyarak şehitlerimize ve gazilerimize armağan ettiler. TÜBİTAK yarışmasına bu isimle katılmak için başvuru yaptık ancak mayıs ayında silahımızı bitiremediğimiz için katılamadık. İnşallah önümüzdeki senelerde tekrar yarışmaya katılacağız." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Tuncay Öztürk de İyem ve öğrencilere projeden dolayı teşekkür etti.

