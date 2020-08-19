IBM yeni nesil IBM POWER10 işlemcisini tanıtıyor

Kurumsal bilgi işlem ortamlarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için bir platform sunulması amacıyla tasarlanan IBM POWER10, IBM POWER9 işlemcisine kıyasla; 7 nm’lik formda, 3 kata kadar daha fazla işlemci enerji verimliliği, iş yükü kapasitesi ve konteyner yoğunluğuyla kurumsal hibrit bulut bilişim alanında ileriye doğru atılan önemli bir adımı temsil edecek.

Beş yılı aşkın sürede yeni gelen ve askıda olan yüzlerce patentin birleşimiyle tasarlanan IBM POWER10, IBM’in POWER için çizdiği yol haritasındaki önemli bir gelişme olarak görülüyor. IBM POWER10'dan yararlanacak sistemlerin 2021 yılının ikinci yarısında kullanıma sunulması bekleniyor.

POWER10 tarafından sununlan inovasyonlar şunlar:

• IBM’in İlk Ticari 7 nm İşlemcisi: Aynı güç bağlamında olan bir IBM POWER9i’a oranla 3 kat daha fazla kapasite ve enerji verimliliği sağlaması bekleniyor ve daha iyi performans sunmasına fırsat veriyor.

• Çoklu Petabayt Bellek Kümeleri: SAP, SAS ve diğer ISV'lerden gelen bellek odaklı iş yüklerinin daha verimli kullanımını ve bulut kapasitesinin geliştirilmesi için tasarlanmış Memory Inception adlı çığır açan yeni bir teknolojiye sahip.

• Donanımla Etkinleştirilen Yeni Güvenlik Kabiliyetleri: IBM POWER10 işlemcisi; günümüzün en zorlu standartları olan kuantum güvenlikli kriptografi ve tam homomorfik şifreleme gibi geleceğin kriptografi standartları için, IBM POWER9’a kıyasla AES şifreleme motorlarının sayısının çekirdek başına dört katı performansı ile daha hızlı şifreleme ve konteyner güvenliğinde yapılan yeni geliştirmelere ulaşmayı hedefliyor. Uçtan uca güvenliği destekleyen şeffaf bellek şifrelemesi de bu kabiliyetler arasında yer alıyor.

• Yeni İşlemci Çekirdeği Yapıları: Yerleşik Matrix Math Accelerator’a sahip bir IBM POWER10 işlemcisi; iş uygulamalarına yapay zekayı katmak ve daha iyi içgörüler sağlamak amacıyla, yuva başına sırasıyla FP32, BFloat16 ve INT8 hesaplamaları için yapay zeka tabanlı sonuç çıkarmayı IBM POWER9 işlemcisinden 10x, 15x ve 20x daha hızlı yapacağı tahmin ediliyor .

IBM Kognitif Sistemler Genel Müdürü Stephen Leonard konuyla ilgili şunları söyledi: “Kurumsal düzeydeki hibrit bulutlar, donanım ve optimize edilmiş yazılımları kapsayan sağlam bir şirket içi ve şirket dışı mimariye ihtiyaç duyar. IBM POWER10 ile kurumsal hibrit bulut alanındaki başlıca işlemciyi tasarlıyor ve IBM’den beklenilen performans ve güvenliği müşterilerimize sunuyoruz. Red Hat OpenShift’in hibrit bulut için bir numaralı tercih haline gelmesiyle IBM POWER10, konteynerler için donanım tabanlı kapasite ve güvenlik geliştirmelerini BT altyapısı düzeyine getiriyor.”

Birlikte optimize edilmiş donanım ve yazılımlarla IBM POWER10 tabanlı sunucular, 2021 yılının ikinci yarısında piyasaya sürüldüğünde hibrit bulutun geleceğini sunacak. 2018 yılında duyurulduğu üzere IBM Red Hat yazılımı için optimize edilmiş donanımla birlikte, IBM POWER10’i Samsung Electronics üretecek ve Samsung sektörde öncü olan yarı iletken üretimini IBM’in CPU tasarımlarıyla birleştirecek.

IBM POWER10'in kurumsal hibrit bulut pazarını nasıl etkileyeceği konusundaki beklentiler hakkındaki yazıya erişmek için https://newsroom.ibm.com/Stephen-Leonard-POWER10 sayfasına bakabilirsiniz.



