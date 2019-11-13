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İhale işlemlerinde elektronik yöntemler çeşitlendirilebilecek

Kamu İhale Kurumu, ihale süreçlerinde teknik sorunlar nedeniyle Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde işlem yapılamaması halinde, alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya yetkili kılındı.

İhale işlemlerinde elektronik yöntemler çeşitlendirilebilecek
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Kamu İhale Kurumu, ihale süreçlerinde teknik sorunlar nedeniyle Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde işlem yapılamaması halinde, işlemlerin mevzuata uygun sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya yetkili kılındı.

Kurumun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kuruma, ihale sürecinde idareler veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale işlemlerinin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almak için yetki verildi. Kurum, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurabilecek, erteleyebilecek, yenileyebilecek veya iptal edebilecek.

İhaleye katılmak ve dokümanı görmek için EKAP üzerinde e-imzanın yanı sıra Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi de kullanılabilecek.

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