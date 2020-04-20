İklim değişikliği uyduyla gözlemlenecek

TRISHNA (Yüksek Çözünürlüklü Doğal Kaynak Değerlendirmesi için Termal Kızılötesi Görüntüleme Uydusu), Fransa-Hindistan ortak yapım uydu filosunun, iklim izleme ve operasyonel uygulamalarında kullanılan en son uydusu olacak. CNES ve ISRO (Hint Uzay Araştırmaları Teşkilatı), uydu ve ilgili zemin araştırması da dahil olmak üzere, yüksek termal çözünürlüğe ve yüksek revisit kapasitesine sahip bir kızılötesi gözlem sisteminin geliştirilmesi için işbirliği yapacak.

TRISHNA gözlemleri, yeryüzündeki su döngüsü ve su kaynakları hakkındaki bilgimizi arttırarak bu çok değerli kaynakları yönetmemizi ve iklim değişikliğinin onlar üzerindeki etkisini daha iyi anlamamızı sağlayacak.

Uluslararası ortaklıkta yapılan iş bölümünde ISRO, görünür ve kısa dalga kızılötesi enstrümanı sağlayacak ve uydunun baş yüklenicisi olacak; CNES ise misyonun eş sorumlusu olarak Airbus tarafından geliştirilecek termal kızılötesi enstrümanını temin edecek. Kara bölümü, her iki ülke arasında paylaştırılacak.

Airbus, üstlendiği bu misyon ile uygun maliyetli yüksek performanslı; diğer programlardan (IASI-NG, CO3D...) sağlanan en son yenilikleri ve sinerjileri kendi bünyesinde barındırdığı bir ürün ile kullanarak piyasanın gelişmesini sağlıyor.

Airbus üstlendiği bu görevde, ticari pazarın gelişimini teşvik etmek amacıyla uygun maliyetli ve yüksek performanslı ürün geliştirmede diğer programlardaki (IASI-NG, CO3D...) en son yenilikleri ve işbirliklerinden de faydalanmaktadır.

Yüzey sıcaklıklarının ölçülmesi, hidrik stres - su eksikliği - ve bunun bitkisel döngü üzerindeki etkisi hakkında bilgi sağlarken su ve enerji döngülerinin bu şekilde izlenmesi, özellikle tarım ve hidrolojide uygulanacak misyonun ana hedeflerinden biri haline gelecek. Bu görev aynı zamanda kıta ve kıyı sularının gözetimi, kentsel ısı kapanlarının takibi, risk denetimi (yangın algılama ve volkanik etkinlik), kriyosfer çalışmaları (buzullar, donmuş göller) ve radyasyon bütçe değerlendirmeleri gibi çok sayıda başka uygulamaya da hizmet edecek.

TRISHNA, mevcut görevlerle karşılaştırıldığında hem çözüm hem de yenileme hızı açısından ileriye doğru atılmış önemli bir adım olmakla birlikte hem araştırma fırsatlarını geliştirecek hem de uygulamaların daha da geliştirilmesini sağlayacak.

Mevcut görevler çözünürlük açısından 1 km’nin üzerinde sınırlı kalarak sadece birkaç haftada bir tekrarlanırken, TRISHNA dünyayı her üç günde bir 50m çözünürlükte yaklaşık -20°C ile +30°C arasında ve yüksek hassasiyetle (0,3°C) geniş bir sıcaklık aralığında gözlemleyecek.

Airbus Uzay Sistemleri Başkanı Jean-Marc Nasr şunları söyledi: “TRISHNA gibi iddialı bilim misyonu sayesinde sektörümüz, dünyada ve ilgili tüm uygulamalarda yeni bir ticari gözlem çağını açarak teknolojik bir olgunluğa ulaştı. Fransa’nın gözlem ihracatı pazarındaki dünyanın önde gelen uzmanlığı, Hint Uzay endüstrisinin eşsiz verimliliği ve tutkusuyla birleştiğinde termal kızılötesi görüntüler yeni bir seviyeye taşınacak. Bu, tarım, kentsel ve sahil bölgesi yönetimi, meteoroloji, iklim bilimi ve birçok ticari uygulamada çığır açan uygulamaları mümkün kılacak” dedi.