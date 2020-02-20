İlaç mucitlerinden harikalar

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Spektral Holding iştirakı olan Mas İlaç Yatırım A.Ş. ve Balkanların Ar-Ge hususunda en önde gelen firmalarından Zada Pharmaceuticals arasında bir manti-karsinojenik, iki-antidiyabetik, bir antiviral, bir anti-enflamatuar ve bir pro-somatropik formulasyon içeren patent portfolyosunun lisans sözleşmeleri imzalandı.

Mucitleri Erdal Can Alkoçlar ve Metehan Yeşil in olduğu, Mas İlaç Yatırım A.Ş. 130 ilaç patentinin inhisari lisans haklarına sahip. Zada Pharmaceuticals ile geliştirme önceliği verdiği alanlar kanser ve şeker hastalığı üzerine olduğunu belirten firma yetkilileri ilk faz ilaçların raflarda yerini bulmasından sonra hedeflenen alan akut viral ve bakteriyel enfeksiyonlar olarak belirlendiğini söylediler.

Spektral Holding Yönetim kurul başkanı ve CEO’su Göksel Gürsoy ile ofislerinde konu ile bilgi aldık.

İki Müslüman ülke arasındaki ilk biyosötik teknoloji transferi olan bu lisans devirleri sayesinde 6 patentin koruduğu 32 bileşenden elde edilecek 24 ilaç ruhsatı 2 ay içinde onaylanıp ürünlerin ilk 10 tanesinin 3 ay içinde önce Bosna da sonra Benelüks ülkeleri ve Batı Avrupa genelinde piyasaya sürülecektir.

Şubat 2020 İstanbul Ticaret Odası Meclis Toplantısında, Çin’de çıkan virüs nedeniyle ekonomiye olumsuz etkilerinin konuşulması üzerine İTO İlaç ve Tıbı cihazlar Komite 8’den Veysi Cengiz Balçık, Türkiye’ye maske satan Çin firmaların, Türkiye’den maske alımından söz etdi. Çin’in agresif rekabetinden dolayı kapanan fabrikalarımız özellikle ilaç sektöründe olan firmaların zarar etselerde, Devlet himayesinde varlığını sürdürmelerini ve kötü günlerde ürünlere ihtiyaç olduğunu söylemesi ve kendi kendine yetinen ilaç ihtiyacında dış ülkelere mecbur olmıyan her türlü ilacın yerli olarak üretilmesi arzu edildiğinde, 130 ilaç patentinin inhisari lisans haklarına sahip Spektral Holding iştiraklarından Mas İlaç Yatırım A.Ş.’ye takdir ikiye katlanıyor.

Spektral Holding Yönetim Kurul Başkanı Erdal Can Alkoçlar ve CEO’su Göksel Gürsoy, Özellikle Müslüman ülkelerin ilaç teknolojisi ve biyosötik Ar-Ge konusunda bağımsızlıgı için tam kapasite çalıştıklarını,Türkiye nin bu konuda gerek beyin potansiyeli gerekse kollektif organizasyon kabiliyeti bakımından rahatlıkla doğal liderliğini üstlenecek bir ülke olduguna inandıklarını ve cok kısa sürede benzeri Ar-Ge işbirlikleriyle bu güzel başlangıcı taçlandırmak istediklerini belirttiler.

Mucit Spektral Holding Yönetim kurul başkanı Erdal Can Alkoçlar’a kanser oluşumu hakkında nedenleri sorduğumuzda; Alkoçlar “Kansere, genlerde biriken hasar neden olur. Bu gibi değişiklikler, genetik meyile bağlı olarak veya kansere neden olan bir maddeye maruz kalma nedeniyle olabilir. Kansere neden olan maddelere kanserojen denir. Bir kanserojen, tütün dumanındaki belirli moleküller gibi kimyasal bir madde olabilir. Kanserin nedeni çevresel ajanlar, viral veya genetik faktörler olabilir. Bununla birlikte, kanser vakalarının çoğunda hastalığı tek bir nedene bağlayamayacağımıza dikkat etmeliyiz. Kanser risk faktörleri kabaca; yaş, cinsiyet, kalıtsal genetik bozukluklar ve cilt tipi gibi biyolojik veya endojen faktörler çevresel olarak, örneğin radon ve UV radyasyonuna ve ince partiküllü maddelere maruz kalma birçok kimyasal, radyoaktif madde ve asbest gibi kanserojenler dahil olmak üzere mesleki risk faktörleri yaşam tarzıyla ilgili faktörler sıralanabilir. Kansere neden olan yaşam tarzıyla ilgili faktörler şunlardır: Sigara, alkol, Güneş ışığında UV radyasyonu nitritler ve mangalda üretilen gıdalarla üretilen poli aromatik hidrokarbonlar gibi gıda ile ilgili bazı faktörler.” Şeklinde özetledi.

Yaşam ortamları sorumuz üzerine; Alkoçlar, biraz daha teknik bilgiler verdi. “Asbest lifleri, katran ve zift polinükleer hidrokarbonlar örneğin, benzopiren Bazı metal bileşikleri Bazı plastik kimyasallar örneğin Vinil klorür Bakteriler ve virüsler kansere neden olabilir:, Helicobacter pylori gastrit yapan H. pylori HBV, HCV hepatite neden olan hepatit virüsleri HPV insan papilloma virüsü, değişikliğe neden olan papilloma virüsü, örnek Servikal hücreler EBV Epstein-Barr virüsü, boğaz lenfoidinin iltihabına neden olan herpes virüsü. Radyasyon kansere neden olabilir: iyonlaştırıcı radyasyon (örneğin, X-ışını radyasyonu, toprak radonu iyonize olmayan radyasyon, güneşin ultraviyole radyasyonu. Bazı ilaçlar kanser riskini artırabilir: Bazı antineoplastik ajanlar, bazı hormonlar bağışıklık yetmezliğine neden olan ilaçlar. Meme kanserinin yüzde 5-10'unda genetik yatkınlık, hastalığın ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır. Özüne bakıldığında tüm kanserlerin oluş sebeplerinden bağımsız olarak vucut tarafından baskılanamama nedenleridir.

Vucut tarafından baskılanamama nedenlerini soruyoruz; “Üç başlık altında toplanabilir; Pro-apoptopik enzim ekspresyon defektleri; İmmün sistem işlev ve ekspresyon defektleri ve insulin direncinin tetikledigi kronik hiperinsulinemi” Çok detaylı teknik bilgileri verdi. Ancak sektör içinde ve konuyla ilgili olanların anlıyabileceği çok teknik bilgileri içerdiğinden yazmak istemedik.

İlacın basitce özelliği; Metabolik ve parakrinal kanser tetikleyici unsurlarla eşzamanlı mücadele edici nitelikte formule edilmiş formulasyonu, hem konvansiyonel kemoterapinin anti-karsinojenik etkisine katkıda bulunmakta hem de kemoterapinin saç dökülmesi iştah ve kilo kaybı kronik agrılar ve nöropati gibi olumsuz yan etkilerini minimize etme amacı taşıdığı bilgisini aldık.

Masa üzerinde bulunan Kıbrıs ve Türk bayrak flaması dikkatimizi çekdi. Kıbrıs’a da yatırım yapacaklarını söyledi.