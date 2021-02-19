İlk yerli bilgisayarı yapanlar oyun için ürün geliştirdi

Aidata Bilişim, kurumsal ilk oyun bilgisayarı modeli ‘Warp’u altı aylık AR-GE çalışmasının ardından pazara sundu. Yakın zamanda gerçekleşen satın almalar ve gelişmeler ışığında artan bir ivmeyle yükselişe geçen Türk oyun pazarının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanan Warp, yüksek performans ve kararlı donanım konfigürasyonlarıyla dikkat çekiyor. Markanın yakın gelecekteki hedefi bölge ülkelerine ihracat.

Covid-19 salgınının hem iş hem de gündelik hayatı yeniden tasarlaması bilgisayar satışlarına olumlu yansıdı. 2020’de, bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 2 milyon sınırını aşan bilgisayar satışlarında oyun bilgisayarlarının payı hayli yüksek. Bu bağlamda teknoloji şirketleri yeniden şekillenen talepleri karşılamak adına ürün gamlarını genişletiyor. Türkiye’nin ilk yerli bilgisayar markası Aidata, altı aylık Ar-Ge çalışması sonrasında oyun bilgisayarı markası ‘Warp’u piyasaya sürdü. Üst seviye donanım özelliklerine sahip olan ürün gamı, oyunseverlerin sorunsuz bir şekilde deneyim yaşamasını hedefliyor. Markanın Kurucusu Kaan Tecdelioğlu, Warp’un kuruluş hikayesi ve hedefleriyle ilgili detayları paylaştı.

“Oyun sektörünün hak ettiği bir ürün geliştirdik”

Kaan Tecdelioğlu markanın kuruluş hikayesini şu ifadelerle özetledi: “Warp bir iş birliği eseri. Türkiye’nin ilk bilgisayar markası olan Aidata’nın bilişim sektöründeki köklü deneyimi ile yeni nesil oyun üzerine uzmanlaşmış mühendislerin getirdikleri heyecanın ortak ürünü. Konfigürasyon, teknik iyileştirmeler ve tasarımının tamamlanması altı ayı aşkın bir zaman aldı. Sektörün hak ettiği değer ve kalitede bir ürün çıkardığımıza inanıyoruz. 20 kişilik teknik üretim ekibimiz var. Aynı ekip bünyesinde üretim hattından çıkan her cihazın titizlikle test edildiği kontrol birimi de yer alıyor. Ürün geliştirme ve konfigürasyon üzerine oyun sistemleri konusunda uzmanlaşmış üç mühendisimiz çalışıyor.”

100 bin oyun bilgisayarı satıldı

Türkiye’de geçtiğimiz yıl Ocak-Eylül ayları arasında 100 bin oyun bilgisayarı satışının gerçekleştiğini vurgulayan Tecdelioğlu, “Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde bilgisayar oyunları konusu ciddi ivme kazandı. Artan yatırımlar, prodüksiyon kaliteleri ve kapsamlarında yeni çığırlar açtı. Bilgisayar oyunları bir bakıma yeni nesil sanat eserleri oldu. Bu projeksiyonda oyunların ve simülasyonların çok da uzak olmayan bir gelecekte yegâne eğlence şekline döneceği beklentisi hayal değil. Diğer yandan ülkemizde e-spor gün geçtikçe gelişiyor. Federasyonun kurulması ve oyuncuların lisanslanması Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da konuyu ciddiye aldığının bir göstergesi. Zaman zaman büyük çaplı etkinlikler düzenlendiğine de şahit oluyoruz. Bu olumlu hava içinde takım ve oyuncu sayıları gün geçtikçe artıyor. Halihazırda şirketimizde devam eden ve hem yeni başlayanlar hem de profesyonel oyuncuların kendileri için bir yer bulabileceği bir platform çalışması var. Yıl ortasına kadar hazırlıklarımızı tamamlayıp duyurmayı planlıyoruz. Warp ile profesyonel seviyede oyun deneyimi yaşamak isteyen ve kendi ihtiyaçlarının farkında olan hem yeni başlayanlar hem de deneyimli oyunculara ulaşmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Yakın coğrafyaya ihracat hayal değil”

Bilgisayar sistemlerinin çok büyük bir bölümünün ithal parçalardan oluştuğunu belirten Kaan Tecdelioğlu, “Hal böyle olsa da ‘Made in Turkiye’ etiketli oyun bilgisayarlarımızı bölge ülkelere ihraç etmek orta vadedeki önemli hedeflerimizden biri. Bunu gerçekleştirecek potansiyele ve ekibe sahibiz. Önce iç pazarda konsolide olacağız, ardından yüzde 100 Türk sermayeli Warp’u dünya pazarlarına sunmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.