Instagram’da “Bana Soru Sor” dönemi

Instagram, “Bana Soru Sor” özelliğini aktif etti. Kullanıcıların hikayeler bölümünde paylaştıkları içerikleri soru sor butonu üzerinden soru yöneltmeyi mümkün kılıyor. Kullanıcılar cevapladıkları soruları hikayeler bölümünde paylaşabiliyor.

Instagram’ın geçtiğimiz haftadan bu yana testlerini sürdürdüğü “Bana Soru Sor” özelliği, resmen kullanıma açıldı. Kullanıcılar arasındaki etkileşimi artıracak olan yeni özellik sayesine, bir kullanıcının hikaye bölümünde paylaştığı içerik üzerine direkt mesaj atmak yerine özel soru kutusundan soru sormak artık mümkün.

Renk ve arka plan gibi seçeneklerle özelleştirilebilen soru kutuları sayesinde kullanıcılar, bu yeni özelliği kendilerine göre bir görsel formata kavuşturabiliyor. Yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan Bana Soru Soru özelliği, hikayelere özel mesaj yoluyla karşılık vermek yerine soru yönelterek karşılık vermeyi sağlıyor.