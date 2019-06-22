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İnterneti “Dijital Paketler“e dönüştürecekler!

Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, hayata geçirdiği yeni “Dijital Paketler” ile sadece internetten oluşan bir teklif sunuyor.

İnterneti “Dijital Paketler“e dönüştürecekler!
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Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, gençlere kendi kurallarını koyabildikleri bir dünya sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, hayata geçirdiği yeni “Dijital Paketler” ile sadece internetten oluşan bir teklif sunuyor.
Bu paketlerdeki internet, ihtiyaç halinde dakika ve SMS’e dönüşerek, gençlere kolaylık ve esneklik sağlıyor. Selfy’liler, Dijital Paketlerdeki internetlerini, özel bir işlem yapmalarına gerek olmadan otomatik olarak SMS ve dakikaya dönüştürerek kullanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, şunları kaydetti:

“Türk Telekom olarak gençleri dinliyor, onlara ihtiyaçlarına uygun esnek çözümler sunuyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Selfy’nin yeni Dijital Paketleri ile ‘Bana SMS, dakika değil internet lazım’ diyen gençler için internetten oluşan bir paket hazırladık. Onların değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmek için de paketteki interneti, konuşma ve mesajlaşmaya dönüşebilir hale getirdik. Bu paketteki GB’lar özel bir işleme gerek olmaksızın, konuşma ve mesajlaşma için kullanabiliyor. Dijital paketlerin avantajlı yapısı ile gençlerin paket içeriği aylık ihtiyaçlarına göre değişebilecek. Selfyli gençler, telefonlarında kuralları kendileri koymaya devam edecek.”

Selfy Dijital Paketlerdeki aylık kullanım bedelleri, 5 GB’lık paket 23 TL, 10 GB’lık paket 33 TL ve 15 GB’lık paket de 39 TL olarak sunuluyor. Selfy Dijital Paketlerde gerçekleşecek dakika kullanımları 1 dakika = 5 MB ve SMS kullanımları 1 SMS = 0,25 MB olarak değerlendirilecek, MB’lar tarifedeki internet hakkından otomatik düşülecek.

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