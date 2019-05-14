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İnternetteki titan zincirlerine dikkat!

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, internette e-ticaret sitesi veya satış ağı gibi görünen piramit yapılara karşı uyardı.

İnternetteki titan zincirlerine dikkat!
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TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, internette e-ticaret sitesi veya satış ağı gibi görünen piramit yapılara karşı uyardı: “Tek amacı yeni üyeler kazanarak para toplamak olan, göstermelik pahalı ürünler satarak ağlarını genişleten titan zincirleri binlerce kişiyi mağdur ediyor. Özellikle sosyal medya hesaplarından satış yaparak para kazanmak isteyen öğrenciler ve ev hanımları mağdur oluyor.”

Piramit yapıların tüm dünyada bir sorun olduğunu ifade eden Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, bu tür yapıların piyasada yeteri kadar para topladıktan sonra ortadan yok olduklarını aktardı. Ticaret Bakanlığı’nın piramit yapılarla mücadele için mevzuat değişikliği konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü de hatırlatan Çiğdemli, art niyetli zincir yapılar ile satış ağlarını birbirinden ayırmanın yollarını anlattı:

“Satış ağları sattıkları ürün üzerinden kazanç sağlarlar ve üye satıcıların satamadığı ürünleri geri almayı taahhüt ederler. Kayıt ücreti almazlar ve abartılı bir kazanç vaadinde bulunmazlar. Herkes yaptığı satışa göre para kazanabileceğini bilir. Karmaşık bir prim sistemi ile kafaları karıştırmaz, sisteme yeni üyeler kazandırılması için, satış ağındaki mevcut satıcılarına prim vaat etmezler. Piramit yapılar ise hayal satarlar, satılan üründen ziyade yeni üye getirilmesi üzerinden kazanç vaat ederler. Satış ağına katılmak isteyenlerden kayıt ücreti alır ve abartılı gelir vaat ederler. Prim sistemi ile kafaları karıştırırlar. Göstermelik pahalı bir şeyler satarak, üyelerden tek seferde mümkün mertebe çok para almayı hedeflerler. Çünkü kısa süre sonra kayıplara karışırlar.”

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