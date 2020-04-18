İnternetten en çok onlar oyun aldı

Oyunfor.com, mart ayında en çok harcama yapılan oyunlar ve oyun alışverişleriyle ilgili bilgileri paylaştı. Özellikle kadınların daha fazla oyun harcaması yaptığını belirten Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, önceki dönemde toplam alışverişin yüzde 10’unu yapan kadınların, mart ayında toplamın yüzde 25’ini gerçekleştirdiğini söyledi. Dumanoğlu, Yılbaşında 2020 için Türkiye’deki oyun alışverişlerinde yüzde 50 büyüme beklediklerini ancak ulaşılan alışveriş oranlarının, bu beklentinin da aşılabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Kadınlar en çok mobil seviyor

Türkiye’de oyun severler mart ayında en çok mobil oyunlara ilgi gösterdi. Açıklanan verilere göre kadınların yüzde 65’i, erkeklerin ise yüzde 45’i mobil oyunlarla ilgili satın alma gerçekleştirdi. PC oyunları pastadan kadınlarda yüzde 30, erkeklerde yüzde 35 pay alırken, konsol oyunları kadınlarda yüzde 5, erkeklerde ise yüzde 20 orana ulaştı.

40 yaş üstü, Games of Thrones’un oynuyor

Game of Thrones dizisinin oyunu da son dönemde giderek daha fazla ilgi çekiyor. Tarayıcı üzerinden çalıştırılabilmesi sayesinde popüler diziyi pratik bir şekilde oyun dünyasına taşıyan yapım, yaş ortalaması en yüksek oyun olmasıyla da öne çıkıyor. Game of Thrones oyunu için alışveriş yapanların yüzde 25’i 40 yaş üzerinde.