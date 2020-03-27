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iPhone'den kötü haber

Apple’ın şirketin her yıl devam eden olağan stratejisini izleyerek bu Eylül ayında iPhone 12 ismini verdiği telefonu piyasaya sürmesi bekleniyordu. 2020, Apple’ın mobil cihazları için önemli bir yıl olacaktı, çünkü bu modellerin 5G bağlantısını ilk kullanan telefonlar olacaktı.

iPhone'den kötü haber
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Bununla birlikte, devam eden koronavirüs pandemisi, Apple’ı benzeri görülmemiş bir karar almaya, şirketi olağan gidişatın dışını çıkmaya zorlayabilir. iPhone 12 serisinin (12 ve 12 pro) aylarca piyasaya sürülmesini geciktirebilir. Asya’dan gelen yeni bir rapora göre, Apple şu anda böyle bir gecikme için hazırlanıyor, çünkü global COVID-19 salgını küresel talebi tehdit ediyor ve ürün geliştirme programını zaten aksattı.

iPHONE 12 LANSMANI ERTELENEBİLİR

Apple’ın içerisinden konuyu bilen üç kişiye göre (kim oldukları bilinmiyor.) şirket iPhone 12 lansmanını aylarca erteleme olasılığı konusunda iç tartışmalar düzenliyor. Tedarik zinciri kısıtlamaları bir yana, Apple mevcut durumun tüketicilerin telefonlarını yükseltme iştahını önemli ölçüde azaltacağından korkuyor. Bu sebeple şirketin ilk 5G akıllı telefonları için hayal kırıklığı yaratabilecek satış rakamlarının ortaya çıkabileceğinden endişe ediliyor. Bu sebeple Apple cephesinde iPhone 12 lansmanı düzenleme konusunda bir hayli isteksizlik görülüyor.

Apple şu anda en büyük iki pazarı olan ABD ve Avrupa’daki koronavirüs salgınlarını yakından izliyor ve iPhone 12 ailesinin gecikmesinin gerekli olup olmadığını değerlendiriyor. Kaliforniya hükümetinin uyguladığı “Evde kal” düzeni kaldırılana kadar lansman için kesin bir tarihten söz edilemiyor . Bu şu anda yürürlükte ve sonuç olarak Apple’ın bünyesinde bulunan çoğu kişi evden çalışıyor.

'APPLE İPHONE 12 İÇİN SON KARARINI MAYIS'TA VERECEK'

Başka bir kaynak, ise Apple’ın nihai kararı en geç Mayıs ayında alacağını söylüyor. Apple iPhone 12 lansmanının yapılıp yapılmayacağı konusunda ısrarla yorum yapmaktan kaçınıyor. Eylül ayına daha çok var ancak şu anda piyasada dolaşan en kötü senaryo, yeni modellerin tanıtımının 2021’e kadar ertelenecek olması.

5G iPhone’ların gelişimi, elbette  küresel salgın nedeniyle ABD ve Çin’de ortaya çıkan seyahat yasaklarından etkilenmiş durumda. Apple’ın tedarikçilerle birlikte Mart ayının başından itibaren yeni telefonlar için prototipler üretmesi gerekiyordu. Ancak bu bir hayli gecikti. Çünkü Apple’ın Çin’de bulunan çalışanları koronavirüs pandemi nedeniyle çalışamıyor ve bu durum Apple’ın 12 ailesine büyük zarar veriyor.

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IphoneIPhone 12
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