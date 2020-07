“İş’e yatırım” yapmak için en uygun zamandayız

Dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup, olası krizlere karşı sadece A-B-C planlarını değil, A’dan Z’ye kadar alternatifli tüm senaryoları öncesinden hazır ederek simülasyonlarını yapıyor ve bu nedenle yaşanan tüm krizlerden büyüyerek çıkıyor.

Hedeflerinin daima “büyümek” olduğunun altını çizen Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevim Yenici Öz, şunları söyledi: “Lidya Grup’un mottosu, liderlik ve her koşulda hazırlıklı olmaktır. Bu kuruluş tarihimizden de bellidir ve firmamızı 2001 yılı krizinde kurduk. Yaşadığımız coğrafyayı, ülkemizi ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri heran çok yakından takip ve analiz ederek, olası her senaryoya karşı hazırlıklı oluyoruz. Daima ileriyi düşünerek, planlarımızı ve hedeflerimizi hazırlıyoruz ve hedefimiz daima büyüme odaklıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün, Covid-19’u Mart ayında pandemi ilan etmesiyle, tüm dünya aynı anda kilitlendi. Milyarlarca insan kendisini ev izolasyonuna alırken, milyonlarca işletme kapılarını kapattı ve dünya bir anda bir kaosun içine düştü. Lidya Grup olarak bizler, pandemiyle ilk karşılaştığımızda soğukkanlılığımızı koruyarak, yönetim ekibimizle hızlı bir şekilde durum değerlendirmesi yaptık, hazırda olan ve duruma uyan yedek planlarımızı devreye aldık. Güçlü finansman yapımız, güçlü organizasyonel yapımız, güçlü insan kaynağımız, güçlü enerjimiz ve her türlü duruma dair senaryolarımızın hazır olması nedeniyle, Lidya Grup olarak krizlere karşı bağışıklığımız çok güçlüdür” dedi.

Düşük faiz oranları, özel sektörün yatırım iştahını artıyor

Pandemi dönemi ve sonrası, faizlerin düşmesi nedeniyle “İş’e yatırım” yapmak için en uygun zaman olduğunu ifade eden Lidya Grup Başkan Yardımcısı Sevim Yenici Öz, şunları kaydetti: “Son yılların en düşük faiz oranlarıyla karşı karşıyayız. Düşük faiz oranları, özel sektörün yatırım iştahını artıyor ve şuan işimize yatırım yapmak için en uygun zamandayız. Bildiğiniz üzere firma olarak, müşterilerimize her türlü finansal desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bu dönemde finansal kaynaklarımızı kullanarak, yatırım yapacak müşterilerimizi çok şanslı görüyoruz. Yatırım için bulunabilecek en iyi koşullara sahibiz. Faizlerin düşmesi nedeniyle, birçok sektörde yatırım yapmak için ciddi fırsatlar bulunuyor. Haziran ayı itibariyle yeniden işlerin ve yatırımların hız kazanması, Türkiye ekonomisinin pandemiden az etkilenerek çıkmasını sağlayacaktır ve ekonomimizin büyüme atağına geçmesi, sonuçta tüm işletmeleri olumlu yönde etkileyecektir. Firma olarak dijital baskı sektöründe temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, Sutec markalarımız, alanlarında dünyanın en son teknolojisine sahip, en iyi makineleridir. Lidya Grup olarak biz bir okul gibiyiz, gerek sektörümüze, gerek müşterilerimize daima önderlik ediyoruz. Mevcut müşterilerimizi ve yeni müşterilerimizi, öncelikle ihtiyaçları doğrultusunda analiz ediyoruz ve hangi makineyi almaları gerektiği noktasında, nedenleri ve elde edecekleri faydayı gösterecek şekilde bir danışmanlık veriyoruz. Ardından, müşterilerimize finansal anlamda danışmanlık yapıyoruz ve özel ödeme planları ve ilave finansman desteklerimizi sunuyoruz. Finansal risk araştırmalarımız, bu konuda mütevazi olmayacağımız bir konudur, çoğu banka ve başka firmaların almayacağı riskleri, doğru analizleri yaparak alıyoruz ve müşterilerimize desteklerimizi sürdürmekteyiz. Lidya Grup’un en güçlü olduğu alanlardan birisi, satış sonrası teknik servisimizdir ve satış sonrası müşteri memnuniyetinde yüzde 98’in üzerinde başarımız mevcuttur. Özetle, finansal olarak çok güçlü olmamız ve deneyimli bir kadro ile çalışmamız, aktivitelerimizde hızlı kararlar alıp, uygulamaya koymamızdaki en büyük faktördür. Türkiye’yi, çok iyi tanıyoruz. Havayı nasıl koklayacağımızı biliyoruz. Bu da bize, finansal aktivitelerimizde çeşitlilik ve hız kazandırıyor. Ciddi bir finansal gücümüzün olduğu doğrudur. Bunu yönetebilmek, olaylara göre şekillendirmek ise, bizim üstün kabiliyetimizdir. Tüm bunların sonucunda, dijital baskı sektöründe ülkemizin lider firması olurken, bulunduğumuz coğrafyanın ve Avrupa’nın sayılı birkaç güçlü firması arasında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Haziran- Temmuz- Ağustos aylarında ciddi hareketlilik bekliyoruz

Mart ve Mayıs aylarındaki durağanlığın ardından, Haziran ayında ekonominin yeniden açılmasıyla hareketli günlerin başladığını anlatan Lidya Grup Başkan Yardımcısı Sevim Yenici Öz, konuşmasına şöyle devam etti: “2020 yılına çok iyi başladık, Ocak ve Şubat ayları çok başarılı geçti. Mart ayında dünyada pandemi ilan edilmesiyle, dünyayla eş zamanlı olarak ülkemizde de birçok sektör durma noktasına geldi ve durağanlık başladı. Bu dönem bizde, ilk olarak nakit akışında kendisini gösterdi ve ikinci olarak müşterilerimizin borç erteleme talepleri başladı. Güçlü finansal yapımız sayesinde, ilk olarak nakit akışını gereken şartlara uygun olarak dengelendikten sonra, müşterilerimizin taleplerini hızlı bir şekilde karşılamak ilk hedefimiz oldu. Bazı müşterilerimize ödeme uzatmalarıyla destek olurken, bazı müşterilerimize finansman destekleriyle yardımcı olduk. Mart ve Mayıs ayları boyunca, üretim yapmakta olan müşterilerimize ise, kesintisiz servis hizmetimizi ülkemiz genelinde sağladık. Haziran ayında ekonominin yeniden açılmasıyla, çok hareketli ve başarılı bir Haziran ayı geçirdik. Geçtiğimiz yıllara oranla, bu yılın Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının, iş hayatında çok hareketli olacağını düşünüyoruz. Mart-Mayıs aylarındaki durgunluktan sonra, piyasalarda ciddi bir iş yapma iştahı bulunuyor ve bu aylar tatil ayları olarak algılanmıyor. Eylül ayından sonra ise, işlerin çok daha iyi olacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.