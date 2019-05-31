İstanbul Blockchain Okulu Açılıyor

Proje ortaklarının katılımıyla İnogar’da gerçekleşen lansmanda son teknoloji devrimi, blockchain teknolojileri ve Türkiye’deki blockchain konusunda yetişmiş insan gücü konularına değinildi. Habitat Derneği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Programı Koordinatörü İsmail Metin’in sunumuyla başlayan lansman, açılış konuşmalarıyla devam etti.



Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Dr. Bora Erdamar, Gazeteci- Yazar Ozan Onat ve Kimlic Co-Founder& CEO’su Gökhan Seçkin’in katılımıyla gerçekleşen “Geleceğin Dönüştürücü Gücü-Blockchain Paneli” ile sona erdi.



İstanbul Blockchain Okulu Projesi kapsamında, blockchain teknolojisi ile ilgili verilecek temel farkındalık ve uzmanlık eğitimleri ile Türkiye'deki bilişim sektörüne katkı sağlanması hedefleniyor.



İlkay Arıkan: “İstanbul Finans Merkezi hedefimize blockchain alt yapısını geliştirme yoluyla da katkı sağlayacağımıza inanıyoruz”



TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan lansman kapsamında yaptığı açılış konuşmasında, “Karşılıklı şifreleme teknolojisiyle bilişim alanındaki her şeyi, güvenli bir hale getiren blockchain teknolojisi, bilişimin seyrini değiştiren bir yapıya sahip. Türkiye’nin de bu küresel dijital dönüşüm sürecinde etkin rol alabilmesi blockchain ve ilgili teknolojilerde halen dünya genelinde ihtiyaç duyulan kalifiye insan gücü yetiştirmesine dayalıdır. Bu proje ile Türkiye’de blockchain teknolojileri alanında farkındalık yaratmak, Türkçe bilgi kaynağı ve eğitim modülleri geliştirmek, gençlerin yetkinliğini artırmak ve ortaya çıkabilecek yenilikçi fikirleri destelemek amaçlanmaktadır. Sermaye piyasası ve teknoloji alanındaki uzmanlıklarımız çerçevesinde destek vereceğimiz bu proje ile önceliğimiz olan ve çeşitli çalışmalarla destek olduğumuz İstanbul Finans Merkezi hedefimize blockchain alt yapısını geliştirme yoluyla da katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.” dedi.



Sezai Hazır: “Blockchain teknolojisi, güvenli ve şeffaf bilgiye ulaşımı mümkün kılıyor”



Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, açılış konuşmasında “Sanayi 4.0” ile birlikte gelişen, başta yapay zekâ ve nesnelerin interneti alanındaki teknolojiler, hali hazırda var olan sosyo-ekonomik yapıyı da değişmeye zorladığını belirterek, “Temeline bilişim teknolojileri ile endüstriyel faaliyetleri alan Sanayi 4.0 için doğru ve güvenilir veriye erişim de kilit rol oynamaktadır. Bu çerçevede blockchain teknolojisi, bilgiyi tek bir veri tabanında saklayan konvansiyonel veri depolama sistemlerinden ayrılarak, veriyi belirli bir merkeze ihtiyaç duymadan, değiştirilemez ve manipüle edilemez bir şekilde saklamaya imkân veriyor. Bu yönüyle blockchain teknolojisi, güvenli ve şeffaf bilgiye ulaşımı mümkün kılıyor. Öte yandan, tüm veriyi herkesin erişimine açık hale getirirken dışarıdan gelebilecek herhangi bir müdahaleyi de imkansız kılan blockchain teknolojisi, kullanıcısına sunduğu depolama sistemiyle bilginin güvenilirliğini ve şeffaflığını garanti altına alıyor.”