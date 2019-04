İstanbul sosyal medyadan tanıtılacak

Oneistanbul; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, TUGEV ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) işbirliğiyle, tarihi, kültürel, doğal güzelliklerle dünyanın gözbebeği olan İstanbul’u dünyada daha fazla görünür kılmak amacıyla 2015 yılında sosyal medyada başlatıldı. Bu yıl Türk Hava Yolları işbirliğinde yürütülen Oneistanbul Instagram Yarışması’nın kazananları Çırağan Palace Kempinski’de düzenlenen törenle açıklandı.



Instagramda @oneistanbul hesabı aracılığıyla yürütülen kampanyayla İstanbul'u, sosyal medyada fotoğrafları en çok paylaşılan şehirlerarasında üst sıralara çıkarmak hedefleniyor. #oneistanbul ve #istanbul hashtag’leriyle bugüne kadar 610 binden fazla fotoğraf paylaşılırken, @oneistanbul hesabının takipçi sayısı ise 100 bine yaklaştı.







"İstanbul’u Paylaş ve Uç" temalı Oneistanbul İnstagram Yarışması kapsamında; Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat Yönetmeni Hüseyin Karaca, Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Başkanı Emre Menevşe, Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Aktaş’tan oluşan bir jüri tarafından "İstanbul’u Paylaş ve Uç" temasının en beğenilen fotoğrafları seçildi. Fotoğrafları en çok beğenilen yarışmacılara ödülleri, iş ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla Çırağan Palace Kempinski’de düzenlenen törenle verildi.



İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç “İstanbul Oneistanbul ile Dünya Şehirleri Sıralamasında 5. Sıraya Yerleşti”







İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekib Avdagiç, İstanbul’u ebedileştirecek güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu belirterek; “İstanbul Ticaret Odası, TUGEV ve ICVB’nin Türk Hava Yolları ile birlikte organize ettiği OneIstanbul Instagram Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’nde bir aradayız. Hızla dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Öyle ki yaşadığımız çağa artık dijital çağ deniliyor. Öyle ki her artık her alanda olduğu gibi turizm alanına da dijital çağ damgasını vurdu.







Turistler aktif olarak interneti kullanıyorlar. Gidecekleri destinasyonlarla ilgili bilgileri, tur operatörlerinden değil, internetten ediniyorlar. Dijital dünya bütün etkinliğiyle hayatımızda. Bizde bunu ticaretten turizme kadar her alanda yaşadığımız şehrin lehine kullanmak zorundayız.



Özellikle de instagramı kullanmalıyız… Çünkü dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi instagram kullanıyor ve her gün 100 milyondan fazla fotoğraf paylaşıyor.







Biz de OneIstanbul Instagram Yarışmasını hayata geçirerek, İstanbul’u dünyada öne çıkartacak bir etkinlik yapmaya gayret ettik. En güzel İstanbul fotoğraflarını, milyonlarca insana sunmak, onların dikkatini çekmek istedik” dedi.



Yarışmaya olan ilginin tahminlerden büyük olduğunu vurgulayan Avdagiç, “Türkiye’den ve ağırlıkla yurtdışında katılan yarışmacılarımızın çektiği fotoğraflar içinden en iyisini seçmek zordu.







Çünkü hepsi birbirinden güzeldi. Nihayetinde binlerce İstanbul sevdalısının binlerce farklı açıdan yakaladıkları kareleri arasından seçimlerimizi yaptık. Instagram sayfamızı takip edenlere de teşekkür etmek istiyorum. Resmi hashtag’imiz #oneistanbul şeklinde. Hesabımız, Nisan 2015 yılında açıldı.



Dört yıl içinde 610 binin üzerinde paylaşılan fotoğraf ile dünya şehirleri sıralamasında 5. sıraya yerleştik. Ben çok kısa bir zaman içinde instagram sayfamızdan paylaşılan fotoğraf sayısının hızla artacağından ve en üst sıraya çıkacağımızdan eminim” diyerek sözlerini sürdürdü.







İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in teşekkür konuşmasından sonra ödül törenine geçildi.



Oneistanbul Kazananları Ödüllerini aldı







Türk Hava Yolları işbirliğiyle "İstanbul'u Paylaş ve Uç" sloganıyla 2 farklı dönem olarak düzenlenen ve yoğun ilgi gören yarışmanın 1. Dönem üçüncüsü Begüm Serra Üstün, 2. Dönem üçüncüsü Cihan Çorak, 1. Dönem ikincisi Abdullah Bilgiç, 2. Dönem ikincisi Soner Akan olurken, 1. Dönem birincisi Rıdvan Aras ve 2. Dönem birincisi Aydın Sertbaş oldu.







Üçüncülük ödüllerini dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri; Filipinler’den Mikhail Tenazas ve Brezilya’dan Thiago Correa, ikincilik ödüllerini Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Başkanı Sayın Emre Menevşe ve İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafik Kuralay, birincilik ödüllerini ise İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Öztürk Oran ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç takdim etti.