İşte en popüler 10 mobil oyun

Çocuklara eğitici mobil oyunlar sunan verimli çocuk ekranı Azoomee, uzmanların evde eğitim için önerdikleri matematik, kodlama, yaratıcılık, problem çözme, mantık ve meydan okuma konularında yayınlanan en popüler 10 mobil çocuk oyununu paylaştı. Azoomee, sokağa çıkma yasaklarında çocukların ekran başında geçirdikleri zamanı verimli geçirmeleri için 30 gün boyunca ücretsiz olacak.

PIENADO: Bu oyunda, çocuklar bir kasırga üzerinde oluşan geometrik boşluğu doğru şekillerle doldurarak kasırganın gücünü azaltıp durdurmaya çalışıyorlar. Çocuklara şekiller ve örüntü tanıma hakkında bilgi veriyor.

TRIAGOGO: Aritmetik becerilerini geliştiren oyunda çocuklar, 4 işlemi kullanarak eğlenceli yaratıkları besliyor ve oyunda ilerlemeye çalışıyorlar.

MATH vs BAT, YARASALARA KARŞI MATEMATİK: 4 işlemi kullanarak çeşitli yarasalarla mücadele eden çocuklar oyunda ilerlemeye çalışıyor.

ADDITION BLOCKS: Çocuklar, oyunun verdiği hedef sayılar kadar blokların üzerindeki rakamları toplayarak tüm blokları birleştirerek oyunu tamamlıyor.

RUN MARCO: 6-11 yaş arası çocuklar için yayınlanan Run Marco ile çocuklar kodlamayı, komut dizilerini, yinelemeleri ve koşulların nasıl uygulanacağı öğreniyor.

LITTLE MISS INVENTOR: 4-7 yaş arası çocuklar için yayınlanan Little Miss Inventor’da çocuklar oyun boyunca bir karakteri yönlendirmek için kodlama talimatları oluşturuyor. Oyun, kodlamayı anlaşılabilir gerçek yaşam senaryolarıyla sunarak öğrenmeyi kolaylaştırıyor.

SUPER PUFFER FISH: Çocukların zaman yönetimini öğrendiği bu oyunda çocuklar balığı verilen zaman içinde kurtarmaya çalışıyor.

CUBE NİNJA: Hızlı hareket etme, strateji geliştirme ve el göz koordinasyon becerilerinin artırılmasını sağlayan oyunda kahramanımız cesur Ninja, karşısına çıkan zorluklara meydan okuyarak ilerliyor.

Mr. FOX JOURNEY: Mr. Fox’un eğlenceli bulmacalarına yardım eden çocuklar, eğlenirlen beyin jimnastiklerini de yapmış oluyorlar. Oyun, 6 yaş ve üzeri çocuklar için çok ideal.

WORD CANDY: Yabancı dil okur yazarlığı becerisiniz geliştiren oyunda çocuklar verilen harflerden İngilizce kelimeler oluşturuyor.

Konusunda uzman eğitim teknolojistleri tarafından yaratılmış kaliteli içerikleri ve algoritmasız arka planıyla YouTube Kids ve Netflix Kids’den farklılaşan Azoomee platformu, AppStore’lardan ücretsiz indirilip 30 gün boyunca ücretsiz kullanılıyor.