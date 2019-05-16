İşte hibrit buluta açılan kapı!

İşletmeler bulutun esnek yapısı ve maliyet avantajından yararlanmak isterken, var olan BT altyapılarının da değer kaybetmemesini planlıyorlar. İstenen çözümü ise hibrit bulut teknolojisi sunuyor. Öyle ki, 2020 yılında işletmelerin yüzde 90’ının hibrit bulut altyapısını kullanacağı öngörülüyor.1



Ancak IDG’nin araştırmasına göre, Avrupa’daki şirketlerin yüzde 90’ı kendi sistemleri ile bulut tabanlı uygulamalarını entegre etmenin, hibrit buluta geçişte en büyük engel olduğunu ifade ediyor.2



Yerel veri merkezlerinin, sunduğu avantajlarla bu engellerin aşılmasında öne çıktığına değinen Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Kendi bulut altyapısına sahip olmanın yanında, sunucu barındırma hizmeti de sunabilen yerel veri merkezleri, hibrit bulut için büyük kolaylıklar sunuyor. İşletmeler mevcut altyapılarını yerel veri merkezlerinde barındırdıklarında, aynı konumda olduklarından veri merkezinin bulut altyapısı ile kolaylıkla entegre olabiliyorlar. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok daha tasarruflu ve yüksek performanslı çözümler sağlanabiliyor.” dedi.



Buluta geçiş süreci kolaylaşıyor



Sunucularını, bulut altyapısına sahip yerel bir veri merkezinde barındıran işletmeler, çok daha kolay bir şekilde altyapılarını bulut ortamlarına taşıyabiliyor. Çünkü sunucu barındırma hizmeti sunan yerel veri merkezleri, bulut ortamlarına geçiş için gereken ara katmanı ve projelendirme desteğini sağlıyor.