İşte yatırım alan BTM girişimleri

BTM girişimleri 2021 yılının ilk 8 ayında, girişimlerin yılı olarak gösterilen 2020’nin tamamı kadar değerleme üzerinden yatırım aldı. Son 4.5 yılda 37 girişim için 500 milyon liralık değerleme yapıldı. Yatırım tutarı yaklaşık 100 milyon lira oldu.

Girişimcilik ekosisteminde verdiği çok fonksiyonlu hizmetlerle bir rol model olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) girişimcileri yeni rekorlara imza atıyor. Kurulduğu günden bu yana geçen 4.5 yıllık süreçte BTM girişimlerinin toplam değerleme miktarı 500 milyon liraya ulaştı. Bu süreçte BTM girişimcilerinden 37 yatırım haberi geldi. BTM girişimlerine yapılan yatırım tutarı ise yaklaşık 100 milyon lira oldu.

Yılın ilk sekiz ayında 9 BTM girişimi yatırımcıların ilgisini çekti ve toplam 203 milyon 142 bin lira değerleme üzerinden yatırım almayı başardı. Geçen yıl BTM bünyesinde 21 yatırım için toplam 204 milyon 60 bin lira değerleme üzerinden yatırım yapılmıştı.

İlk 8 ayda 2017’nin 60 katı yatırım

2019 yılında 5 yatırım için 37.8 milyon lira, 2018’de 12 yatırım için 41.8 milyon lira, BTM girişimcilerinin ilk kez görücüye çıktığı 2017 yılında ise 2 yatırım için 3 milyon 480 bin lira değerleme üzerinden yatırım yapılmıştı. Bu yılın ilk 8 ayında, girişimlerin yatırım alması bakamından BTM’nin ilk yılı sayılan 2017 yılının 60 katına yakın değerleme ile yatırım yapıldı. Yılın tamamında BTM girişimlerine 2017 yılının 100 katından fazla değerleme ile yatırım yapılması bekleniyor.

Pandemi sürecinin hemen öncesinde Doha’da düzenlenen World IncubationSummit’te “Dünyanın En Gelecek Vaad Eden Merkezi” seçilen BTM, bu zamana kadar 5 bine yakın girişimciye destek sağladı. BTM girişimlerinin her yıl yatırımlarını katlayarak gittiğine dikkat çeken BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “2021 yılına girerken, bu yılın BTM girişimleri için verimli geçeceği öngörüsünde bulunmuştuk. Rakamlar bu öngörüde yanılmadığımızı gösteriyor. 2020 yılı bu zamana kadar Türkiye ekosisteminde girişimlere en çok yatırım yapılan yıl olarak tarihe geçmişti. Bu yılın ilk 8 ayında BTM girişimlerine yapılan yatırımlar da gösteriyor ki; bu yıl 2020 yılını da geride bırakacak” dedi.

İşte yatırım alan BTM girişimleri

Temizlikdevi:Sadece temizlik dikeyinde hizmet odaklı, kurumlarla çalışan e-ticaret sitesi, 3 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Restroid:Restoran ve kafelerde kullanılan sipariş ve otomasyon sistemlerine yenilikçi özelliklerle farklı bir çözüm sunan milli ve yerli yazılım. 2.3 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Yollando: Yurtdışındaki kullanıcılarına Türkiye’de bir adres tanımlayarak tüm e-ticaret sitelerinden kolayca alışveriş yapmalarını sağlayan hizmet odaklı bir web sitesi. 2.5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Dellron (Isı reaktörü):Su, yağ, tüm sıvı gıdalar, endüstriyel sıvılar, asitler, yanıcı, parlayıcı petrol ürünleri gibi sıvı ve akışkan olan her şeyi daha küçük bir alan kaplayarak çok daha uygun bir maliyetle ısıtan bir teknoloji. 5 milyon dolara 5 yıllığına patenti kiralandı.

Kahvegibikahve:Kahve çekirdeklerini tazeliğini kaybetmeden öğüterek, hazırlık ve temizlik derdi olmadan pratik filtreler halinde sunan ürün. 2 milyon lira değerleme ile yatırım aldı. İkinci yatırım turunda ise 4.8 milyon lira değerleme ile TarvennVentures, Figen Korun, Tolunay Yıldız ve Sinan Güler’den yatırım aldı. İkinci yatırımını 7.5 milyon lira değerleme ile aldı.

Mornero:Seçilen serpme veya zengin kahvaltıyı istenilen saatte müşteriye ulaştıran kahvaltı aboneliği servisi. 1.1 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

MasterFi: Şirketlerin maliyetlerini azaltıp, kârlılıklarını artırma üzerine yapay zeka teknolojisi geliştirerek pazar araştırması yapıp saha satış süreçlerini yöneten bir yazılım. 3 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

StudioBillion: Eğlendirici oyunlar ve hayatı kolaylaştıran uygulamalar geliştiren oyun firması 1.4 milyon lira değerleme ile ilk yatırımını aldı. StudioBillion, değerlemesini 3 kat artırarak Tarvenn’den4.2 milyon lira değerleme ile devam yatırımı aldı.

ForFarming: Ev ve işyerleri gibi kapalı alanlarda çiçek, sebze ve meyve yetiştirebilmeyi sağlayan IoT tabanlı topraksız dikey tarım girişimi. 1.4 milyon lira değerleme ile yatırım aldı. İkinci yatırım turunda ise 12 milyon lira değerleme ile 2.4 milyon lira yatırım aldı.

Onlibüs: Onlibüs öğrencilerin, velilerin, okulların ve servis firmalarının içerisinde bulunduğu servis taşımacılığı hizmetlerindeki güvenlik açıklarını kapatan ve ihtiyaçlarını karşılayan bir uygulama. 1 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Otelika: Otellerin iş süreçlerini minimize eden Otelika projesi, SGN Yapı’dan 2.8 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Laska: Lastik atıklarından termo-kimyasal yöntemle, otomotiv ve kauçuk endüstrisi için karbon siyahı ve biyoyakıt gibi ekonomik değeri yüksek hammaddeler elde ediyor. 7.8 milyon lira değerleme ile yatırım aldı. İkinci turunda ise 10 milyon $ değerleme üzerinden yatırım aldı.

Earnado:Kişilerin, öğrenip uygulama yaparak para kazanabilecekleri firmalara değer katacakları platform. 5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Digime3D: Tüm vücudu saniyeler içinde üç boyutlu bir şekilde tarayarak vücut yağ oranı, günlük kalori ihtiyacı, bazal metabolizma hızı, ideal kilo, kas oranı, postür bozuklukları ve hareket analizi yapan girişim. İlk aşamada 2.2 milyon lira değerleme ile sonraki tur ise 15 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Cepte Tamir:Telefonunuzda bir arıza veya herhangi bir sorun olduğunda iPhone, Samsung, LG gibi markalara yerinde tamir hizmeti sunarak, telefon servisinde zaman kaybetmenizin önüne geçen girişim. 2 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

BrandFace: Özgün, markalı içeriklerin üretilmesinde, marka ve tüketicilerinin beraber hareket edebileceği bir video paylaşım platformu. Yüzde 50 hissesi karşılığında 500 bin dolar yatırım aldı. Değerlemesi o günün rakamlarına göre 7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Meloknows: Güzellik ve kişisel bakım hizmetlerini evlere getiren Meloknows, 2 milyon 80 bin lira değerleme ile ilk yatırımını aldı. İkinci turda ise 5 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

Sertifier: Eğitim sonrası kuruluşların, entegre edilebilir web uygulaması aracılığıyla akıllı sertifika ve açık rozetlerini tasarlayıp alıcı gruplarına gönderebilmesini ve blockchain güvencesi ile depolanabilmesini sağlayan girişim. 6 milyon lira değerleme ile ikinci yatırım turunu tamamladı.

Wask: Akıllı dijital reklam platformu Wask, Techone’dan 8 milyon lira değerleme ile 1.2 milyon lira yatırım aldı. İkinci turunda 4 milyon $ değerleme üzerinden yatırım aldı.

Wastespresso: Her yıl oluşan tonlarca kahve atığını işleyerek sürdürülebilir ve doğal pipetler üreten girişim. 12.5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Navlungo: Kullandığı algoritmalarla lojistik firmalarının dağınık teklif verme süreçlerini standart hale getirerek müşteriye saniyeler içinde fiyatlama yapabilen, aynı zamanda bu teklifleri uluslararası pazarlarda satabilen bir dijital platform. 250 bin dolar yatırım aldı.

Ahtapot: Üyelerin birbirleriyle etkileşime girmesini sağlayarak toplulukların kendi markalarını oluşturmasını ve büyütmesini sağlayan kişiselleştirilebilir topluluk platformu. 12 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

İletmen: Paketlerinizi, ürünlerinizi veya siparişlerinizi işletmenizden alıp müşterilerinize teslim etmenizi sağlayan bir platform. 29 milyon lira değerleme ile 2.29 milyon lira yatırım aldı.

Akıllıfon: Yapay zeka tabanlı bir robo danışmanlık ve portföy optimizasyon platformu. 600 bin lira ile ilk yatırımını aldı.

BukyTalk: Sosyal ortamda İngilizce konuşma pratiği sağlayan platform. 750 bin TL değerleme ile yatırım aldı.

ArtLabs: e-ticaret sitelerinin eforsuz bir şekilde artırılmış gerçeklik deneyimi oluşturmasına olanak sağlayan derin teknoloji girişimi. 2 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.

Gotocure: Cesmas Holding GmbH Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren girişim. 5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Pacha: Dünyanın ilk ve tek doğal kolajen ve protein cipsini tüketicilere sunuyor. 2.5 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.

Ulak: Lojistik konusunda yazılım geliştiren ve yazılımını kullanan işletmelere kurye kaynağı sağlayan ULAK Yazılım Teknoloji A.Ş., 10 milyon lira değerleme ile ilk yatırımını aldı.

Diner: Diner, yüzlerce restoranın menülerini sunuyor. İstenilen yemek seçildikten sonra masanın üzerinde 3 boyutlu olarak görüntülenebiliyor. Hiç bilmediğiniz yemekleri ve restoranları keşfedebiliyorsunuz. 14.7 milyon lira değerleme ile tohum öncesi yatırım aldı.

Adgager: Kurumsal firmaların pazar araştırmalarını dijitalleştirmek isteyen Adgager, müşterilerine detaylı hedefleme imkanlarıyla cevap başına ödeme yapabilecekleri bir platform sunuyor. İlk turunda 50 bin $ yatırım aldı.

Bulduysan: Kaybolan eşyaları ve evcil hayvanları bulmayı kolaylaştıran girişim Bulduysan.com, Tarvenn'den 1,2 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

StartupMarket:StartupMarket'inspin-off şirketi olarak hayata geçirilen StartupMarket Kitle Fonlama Platformu, platformun da ortağı olan Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. liderliğinde 1.5 milyon TL yatırım aldı.

Lukewise: Eğitim arayan kurumların kullanıcılarına aradıkları hizmeti hızlı bulup teklif alabilmelerini sağlayan bir kurumsal eğitim pazaryeri, 3,200,000 değerleme ile yatırım aldı.

Missafir: Evini kısa / orta vadeli kiraya vermek isteyen veya misafirlerle paylaşmak isteyenlerin uygun adaylar bulabilmesi için hem dijital hem de operasyonel çözümler sunan bir girişim olarak karşımıza çıkan Missafir, 12,4 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

Kadınların Elinden:Ekibi üniversiteli ve liseli öğrencilerden oluşan ve vizyonu Anadolu’daki kadın üreticileri büyük pazarlarla buluşturmak olan Kadınların Elinden ilk turda 13.5 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

PIN: Koruyucu katkı maddesiz, şekersiz ve kalorisiz vitaminli soğuk çay olan girişim, 5 milyon 900 TL değerleme ile yatırım aldı.

Servissoft:SaaS tabanlı satış sonrası destek platformu ServisSoft, 1 milyon dolar değerleme üzerinden 125 bin dolarlık ilk yatırımını alan girişim ServisSoft, yeni turda yine mevcut yatırımcılar Hande Enes ve Mert Utancak‘tan 4.1 milyon dolar değerleme üzerinden devam yatırım aldı.