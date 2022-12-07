Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Yabancılardan Türk Züccaciye Ürünlerine Yoğun İlgi
Züccaciyede Arap baharı
İhracatçı KUR altında kalıyor
Kur altında kaldık
ASİAD’a kadın başkan
ASİAD’a kadın başkan
Başkanlar buluştu
Başkanlar buluştu
Kış lastiği başladı
Kış lastığı başladı

İTO'dan büyük yazılım hamlesi

İTO Başkanı Avdagiç, "Bilgisayar oyunlarında ortalama 1.2 milyon, bir mobil uygulamada 100 bin satır kod var. SoftITo ile gençlere, 'sen kod yazarsın otomobil olur, sen yazarsın İHA olur, sen yazarsın ticaret, mobil app olur’ diyoruz” dedi.

İTO'dan büyük yazılım hamlesi

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yazılım sektörüne büyük destek...İTO, yazılım sektörüne ilgi duyan kişilerin nitelikli eğitim alacakları SoftITo Yazılım ve Bilişim Akademisi projesine start verdi. İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, SoftITo Projesi kapsamında ücretsiz verilecek online ve yüz yüze hibrit eğitimlerle, istihdam hedefli yeni nesil yazılım ekosistemi oluşturulacak.

Proje kapsamında her öğrenciye iki ay toplam 320 saat eğitim verilecek. Fiziki eğitimler Yeşilköy’deki İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (İDTM) yapılacak. Eğitimleri başarı ile tamamlayanların üçüncü ay ise şirketlerde staja başlamaları öngörülüyor.

Akademideki 7 eğitim modülü şunlar olacak: "Frontend developer (ön yüz geliştiricisi), backend developer (arka plan geliştirmelerini yapan yazılımcı), veri analitiği, embedded systems (gömülü sistemler), mobil uygulama, oyun geliştirici ve bilişim güvenliği mimarı." Proje yönetimi, yazılım dokümantasyon sistematiği, sürdürülebilirlik, etkili iletişim, kod güvenliği, bilişim etiği, siber güvenlik farkındalığı, bilişim hukuku ve adli bilişim eğitimleri ise zorunlu olacak.

Başvuru adresi: softito.com.tr

SoftITo kapılarını ‘Frontend’ ve ‘Mobile App. Developer’ eğitimleri ile açacak. Eğitim başvuruları bu ilk iki eğitim için 4 Ocak 2023 tarihine kadar softito.com.tr web sitesi aracılığı ile toplanacak. Ardından değerlendirme süreci ve mülakatlar ile katılımcı listeleri belirlenecek.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, SoftITo ile Türkiye’de yazılım ve bilişim teknolojilerine ulaşmada yaşanan fırsat eşitsizliklerini azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

SoftITo projesi ile tüm ilgililere 'yazmaya buradan başla' diye çağrıda bulunduklarını belirten Avdagiç, “Biliyoruz ki, örneğin yeni nesil otomobillerde 150 milyon satır kod var. Yine bilgisayar oyunlarında ortalama 1.2 milyon satır kod, ortalama bir mobil uygulamada 100 bin satır kod var. Bir sosyal medyadaki kod sayısı ise 61 milyon satır. SoftITo ile gençlere, 'sen kod yazarsın otomobil olur, sen yazarsın İHA olur, sen yazarsın arama motoru, telefon olur, sosyal medya olur, sen yazarsın mobil app, oyun, ticaret, siber güvenlik olur diyoruz" dedi. Avdagiç, kariyer havuzu ile akademi mezunlarının iş dünyasına kazandırılmasını da planladıklarını söyledi.

 Küresel yazılım sektörü 565 milyar dolar

Avdagiç, Deloitte’nin raporuna göre yazılım şirketlerinin oluşturduğu küresel sektör büyüklüğünün 565 milyar dolar olduğunu kaydetti. Avdagiç, Türkiye’nin yazılım ihracatının ise oyun sektörüyle birlikte 3 milyar dolara yaklaştığını belirtti. İTO Başkanı Avdagiç, "SoftITo, dijital çağın mesleklerinin yaygınlaşmasında önemli bir araç olacak. Türkiye’nin yazılım sektöründeki küresel büyümeden hak ettiği payı almasında SoftITo’nun katkısı bulunsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İTO’nun ihracata yönelik çok sayıda proje yürüttüğünü hatırlatan Avdagiç, bu kapsamda KOBİ'lerin Dijitalleştirilmesi için Eşleşme, Erken Girişimci Geliştirme Merkezi Projesi, birçok sektöre yönelik UR-GE projeleri, İhracata İlk Adım ve fizibilite çalışmalarına başladıkları Uçtan Uca e-İhracat Merkezi projelerine dikkati çekti. Avdagiç, SoftITo'nun da bütün bu projeleri tamamlayacak bir eğitim imkanı sunacağını ifade etti. Avdagiç, İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi'nin SoftITo Projesi'nin ortaya çıkmasında büyük emek ve gayretleri olduğunu belirterek, İTO Meclisi ve Meslek Komitesi Üyelerine teşekkür etti.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
ItoİTO Başkanı AvdagiçİTO BaşkanıSoftITo Ile Gençlereİstanbul Ticaret Odası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1