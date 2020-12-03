İTÜ Çekirdek teknoloji mağduru oldu

Sunuculuğunu Serdar Kuzuloğlu’nun üstlendiği BigBang Start-up Challenge saat 13.00’de Youtube'de canlı yayını başladı. Etkinlikte, sürpriz gösteriler yer alırken teknik sorunlar kaçınılmaz oldu. Özel tasarlanmış, en iyi dijital çözümlemelerin uygulandığı özel platformda, aşırı yüksek çekim sistemi bir anda kilitledi. Sürekli donan ekran sıkıntısıda yaşanan canlı yayında senkron hataları da gözlerden kaçmadı.

BigBang Start-up Challenge canlı yayın sorunu chat sayfasında yüzlerce izleyicinin diline düştü.

İŞTE YORUMLARDAN BAZILARI...



Big Bang’te finale çıkmaya hak kazanan girişimler şöyle sıralandı;

Adlema: Üretim ve montaj işlemi sırasında uygun ürün kalitesi, güvenliği ve performansını sağlamak için kritik öneme sahip sızıntı testi sistemini optimize ediyor. Kullanıcıların parça verimini artırmasına yardımcı olmak için veri yönetimi ve üretim analizi yazılımıyla birlikte endüstrinin en geniş sızıntı tespit cihazı portföyünü sunuyor.

Airsqreen: Dünyadaki tüm dijital billboard’lara bağlanarak, reklamverenlerin istedikleri ekranlarda kolayca reklam yapabilmesini sağlıyor.

Algae Biodiesel: Küresel ısınmayı azaltmak için atık suları ve baca gazlarını arıtarak mikroalglerden biyoyakıt ve kimyasal üretimi yapıyor.

Archmir: Oto kaza hasar süreçlerini yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle uçtan uca dijitalleştiriyor.

Arvia: Firmaların ihtiyaç duydukları yüz yüze görüşmeleri kolayca dijital ortama taşıyarak hızlı, verimli ve etkili bir şekilde satış yapmalarını veya hizmet sunmalarını sağlıyor.

Avokadio: Nefes gazlarını ölçerek kullanıcının sağlığını takip etmesine, beslenme alışkanlıklarını düzenleyerek daha sağlıklı yaşamasına ve kronik hastalıların engellenmesine yardımcı oluyor.

Bugbounter: Kurumların siber güvenlik açıklarının keşfedilme, doğrulanma ve raporlanma ihtiyacını kendine üye bağımsız güvenlik araştırmacıları ile sağlayan blokzincir tabanlı bir platform olarak hizmet sağlıyor.

Büyütech: Araçların dünyayı insanların algıladığı gibi algılamasını sağlayan akıllı kamera sistemleri geliştiriyor.

Evecrude: Farklı kategorilerde kurguladığı 3D dijital karakterler ile fiziksel dünyanın dezavantajlarını geride bırakarak sosyal medya platformlarında hayat bulmalarını sağlıyor. Ayrıca karakterlerine uygun hikayeleri kurguluyor.

EyeCheckup: Görme kaybını engelleme amaçlı, yapay zeka destekli göz muayene sistemi olarak hizmet veriyor.

Gene-Us Biotechnology: Türkiye’de bu zamana kadar kullanılan tanı kiti testi yöntemlerinden farklı olarak genetik mühendisliği metotlarından biri olan CRISPR sistemini kullanarak yüksek doğrulukta ve hızlı sonuç veren tanı kiti geliştiriyor.

Gordion Game: Türkiye'nin ilk ve tek artırılmış gerçeklik teknolojisi tabanlı fantezi rol yapma oyunu geliştiriyor.

Hergele: Yerli elektrikli scooter üreticisi ve e-mobilite araç paylaşım teknolojik altyapı sağlayıcısı olarak hizmet veriyor.

Lumnion: Sigorta fiyatlaması üzerine GLM ve diğer algoritmalarla çalışan modelleme, davranışsal fiyatlama optimizasyon platformu olarak çalışıyor.

Missafir: Kısa/orta dönemli ev kiralamalarında: ilan optimizasyonu, dinamik fiyatlandırma ve beş yıldızlı bir otel kalitesinde operasyonel destek hizmeti sunuyor. Ev sahipleri ve misafirler için her şeyi uçtan uca yönetim yapan bir platform olarak hizmet veriyor.

Rise: Tıp eğitiminde simülasyon yöntemleri kullanımını tüm hastanelerde mümkün kılan, mobil, kullanıcı dostu, makul fiyatlı ve eğitimcilerle öğrencilerin farklı kurumlarda da olsa iletişimine imkan vererek bir ekosistem oluşmasına imkan veriyor.

Searover: Geliştirilebilir sensör ve ekipmanlara sahip, uzaktan kontrollü, modüler su altı robotu ile zorlu su altı çalışmalarını kolaylaştırırken geniş yelpazeli su altı teknoloji çözümleri sunuyor.

Spiky.ai: Öğrenci dataları ile öğrenciler, eğitmenler ve kurumlar için performans ölçümlemesi, öğrenme yolu modellemesi ve veri analizi yapan, eğitim sistemlerine kolay entegre ileri tahminleme platformu olarak hizmet veriyor.

Syntonym: Kameralardan gelen görsel verileri GDPR-KVK uyumlu bir şekilde veriye metrik kaybı yaşatmadan anonimize eden bir yapay zeka platformu olarak çalışıyor.

Tospaa: Çocuklar için oyun tabanlı bilgi-işlemsel düşünme (kodlama) araçları üreten bir sosyal girişim olarak konumlanıyor.







