İTÜ'de 5G konuşulacak

IEEE 5G Zirvesi İstanbul, IEEE desteğiyle, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Gazi Üniversitesi, Lüksemburg Üniversitesi, Kolombiya Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Cezayir Hassan II Kazablanka Üniversitesi iş birliği ile 13-14 Haziran 2019 tarihlerinde İTÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenecek.



2019 IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) 5G Zirvesi İstanbul’da “5G, Büyük Veri, M2M, Yapay Zeka, Bulut Bilişim, ve Nesnelerin İnternetine (IoT)” yönelik vizyonlarının yanı sıra ekosisteminin zorluklarını değerlendiren yenilikçi yaklaşımlar ele alınacak.

Küresel ekosistemde geçerli kullanıcı senaryolarının 5G kapsamında yaygınlaştırılması için araştırma ve en iyi uygulama örneklerinin inceleneceği zirvede, yeni teknolojilerde tasarım yoluyla yerleşik güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla neler yapılacağı da tartışılacak.



"Türkiye'nin 5G serüvenine katkı sağlayacak"



İTÜ’de gerçekleşecek “5G Zirvesi”nin Türkiye’nin 5G’yi kullanan ilk ülkelerden biri olmasına katkı sağlayacağını dile getiren İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Burada 5G’nin dünyadaki örnekleri, teknolojideki son gelişmeler konuşulacak. 5G’ye geçiş sürecinde araştırmacılara ve sektörün gelişimine katkı sağlayacak gelişmeler takip edilecek” diye konuştu.



5G'nin en büyük özelliğinin, düşük gecikme süresi sayesinde eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomiye hayatın her alanında kullanılması olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Karaca, “5G’ye geçiş süreciyle Türkiye’nin de teknolojideki hızı artacak. Dijital toplumun kapısı aralanacak” dedi.



Rektör Prof. Dr. Karaca sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakanlık, BTK öncülüğünde başlatılan çalışmalara İTÜ olarak katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte yerli ve milli imkanlarla 5G’ye geçen bir ülke olacağımız dikkate alındığında, 5G’nin standartlarının geliştirilmesine destek olacak bir zirve olmasını bekliyoruz.”



6G'nin fikir babası da geliyor



Dünyaca 5G konusunda uzman pek çok konuşmacının davetli olduğu IEEE 5G SUMMIT İstanbul etkinliğine, en iyi uygulamacı, 6G'nın fikir babası Prof. Ari Pouttu ve dünya 5G organizasyonların yöneticileri olmak üzere çok sayıda saygın ve oncu bilim insanı, yönetici ve araştırmacı katılacak.