Japon astronot boy ölçümündeki hatadan dolayı özür diledi

ANKARA (AA) - Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) üç hafta geçirdikten sonra 9 santimetre uzadığını açıklayan Japon astronot ölçüm hatası nedeniyle özür diledi.

BBC'nin haberine göre, astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda UUİ'ye geldikten sonra 9 santimetre değil sadece 2 santimetre uzadığını belirterek, ölçümle ilgili bir hata olduğunu yazdı.

Kanai, "Twitter hesabımdan böyle yanlış bir paylaşımda bulunduğum için gerçekten çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kanai dün Twitter'da "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaşmıştı.

Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası uzayabiliyor.

Muhabir: Emel Öz Gözellik