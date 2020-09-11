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Kadınlara iş garantili eğitim

Teknolojide Kadın Derneği, ücretsiz ve iş garantili online ‘Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı’ eğitimi vermeye başladı. Bu sertifikayı alan gençler 9 bin ile 20 bin TL arasında maaşla işe başlayabilecek.

Kadınlara iş garantili eğitim

Teknoloji sektöründe kadın istihdamını artırarak toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş garantili ‘Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı’ eğitimi vermeye başladı. 9 Ekim’e kadar ücretsiz ve çevrimiçi olacak uluslararası eğitimleri bitirenler yazılımcı sertifikalarını alarak çalışmaya başlayacaklar. Projenin destekçileri arasında Denizbank, dünyanın en büyük yapay zeka şirketi Uipath ve bilişim danışmanlığı şirketi Linktera da yer alıyor. 

İLGİ BÜYÜK 

Eğitimin tanıtım toplantısında konuşan Wtech Başkanı Zehra Öney, “Özellikle teknoloji sektöründe sayıca az olan kadınlara yatırım yapmak, onları uzmanlaştırmak ve motivasyonlarını yükseltmek en büyük hedefimiz.

UiPath, Linktera ve DenizBank aracılığıyla bu ihtiyaçtan hareketle açtığımız Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) sınıfımıza çok yoğun bir ilgi oldu ve 20 genç kızımız eğitimlerine başladı. Bu gençlerin istihdama katılmaları durumunda gelecekte aylık ortalama maaşları 9 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkacak” dedi.

İHTİYACA CEVAP

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de, “Dijital çalışan açığını kapatmak, tüm sektörler için en hayati konulardan biri. Teknolojide Kadın Derneği’nin eğitimleri ile gençlere dijitalde alan açmasından mutluyuz ve desteğimizi sürdürüyoruz. Önceki eğitimlerimiz ile mayanın tuttuğunu gördük. ‘Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı’ programının da sektörde önemli ihtiyaca cevap vereceğine inanıyoruz” dedi.

ROBOTİK YETKİNLİK

UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen de “Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırmak için yazılımcı ekosisteminin büyümesi önem arz ediyor. Biz de bu bilinçle, kadınlarımızın robotik süreç otomasyonu yetkinlikleri kazanarak teknoloji işgücüne katılımına destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.
Linktera Genel Müdürü Taşkın Osman Aksoy ise “Özellikle otomasyon ile beraber yapay zeka ve analitik süreçlerle etkileşimi arttırabilenler bir adım daha önde olacak. Bu eğitimle de tüm paydaşlarla birlikte, bu geçiş sürecinde ülkemizin insan sermayesinin geleceğe hazırlanması en büyük hedefimiz” dedi.

Murat Gülderen/Posta Gazetesi

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