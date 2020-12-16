Kampanya yaptı

Yenilenen yüzü, açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısı ve geniş sosyal alanlarıyla sağlıklı ve hijyenik bir alışverişin adresi İnegöl AVM, pandemi döneminde uzaktan eğitim alan çocukları desteklemek için başlattığı yeni kampanyasıyla evlere teknoloji taşıyor.

Bölgenin hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına önemli bir katma değer sağlayan ve ‘sorumlu marka’ anlayışıyla hareket eden İnegöl AVM, pandemi döneminde uzaktan eğitim alan çocukları desteklemek için Teknoloji Kampanyası başlattı. 14 Aralık – 14 Şubat tarihlerinde geçerli olan kampanya kapsamında aynı gün içerisinde toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapanlar inegolavmkampanya.com adresine kayıtlarını yaptırıp fiş/faturaların görüntüsünü ilgili alana yükledikten sonra İnegöl AVM Danışmasından onay alarak kupon çıktıları ile çekilişe katılabiliyor. Arzu eden ziyaretçiler fiş/faturaları ile birlikte tüm bu işlemleri danışma bankosundan yaptırabiliyor. Aynı zamanda tüm ziyaretçiler, 150 TL katlarındaki alışveriş tutarları ile istedikleri kadar çekilişe katılarak şanslarını artırabiliyor.

İnegöl AVM’nin Teknoloji Kampanyası sonucunda Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişle, 25 kişiye uzaktan eğitimi de destekleyen hediyeler verilecek. Büyük heyecan yaratan çekiliş sonucunda 5 kişiye 126 ekran Beko televizyon, 5 kişiye Lenovo dizüstü bilgisayar, 5 kişiye Oppo A52 cep telefonu, 5 kişiye Anker Eufy Robovac akıllı robot süpürge ve 5 kişiye Alcatel tablet verilecek. İnegöl AVM, Teknoloji Kampanyası ile çocukların ve ailelerin yanında yer alarak, uzaktan eğitime devam eden genç nesile teknoloji ulaştıracak.

Geniş yerli ve yabancı marka karmasıyla alışveriş ve sosyal yaşamın kalbi İnegöl AVM, misafirlerine her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sağlıklı bir alışveriş ortamı sunuyor. Ziyaretçilerinin güvenlik ve sağlığını en yüksek seviyede gözeten İnegöl AVM, uygulamaya koyduğu önlemlerle geçtiğimiz günlerde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazanmıştı.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) yatırımı olan İnegöl AVM ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.inegolavm.com.tr, FİBA Commercial Properties hakkında detaylara ise www.fibacp.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.