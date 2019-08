Keenetic Türkiye pazarına giriş yaptı Türkiye pazarına yeni giriş yapan Keenetic marka ağ ürünlerinin tanıtıldığı basın buluşması, Keenetic Türkiye kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Vefa Tarhan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Gerçekleşen basın buluşması etkinliğinde Vefa Tarhan, Keenetic marka ağ ürünleri hakkında detaylı bilgiler paylaştı.



“Çok sevdiğim ağ ve internet teknolojilerinde uzun yıllardır tecrübe sahibiyim, internetin ilk başladığı yıldan, geniş bant internetin ilk günlerinden itibaren içerisindeyim. Mühendislikten üst yönetimine kadar her alanında çalışma fırsatım oldu. Ekibimizle geçmişte büyük işler başardık. Milyonlarca kullanıcıya ulaştık, sektörümüzün en büyük çözüm sunucularından olduk. Ancak her şey çok hızlı değişiyor, zamanla ev ağ çözümleri, modemler, routerlar sıradanlaştı, birbirine benzedi, gerekli geliştirmeler yapılamadı, üstelik evlerimizde, iş yerlerimizdeki cihazlar artmasına, akıllı sistemlerin yaygınlaşmasıyla her geçen gün daha karmaşık olmasına ve daha nitelikli ürünlere ihtiyaç duyulmasına rağmen… Günümüzde ise çok ciddi güvenlik tehditlerinin yanı sıra, müşterilerimizin gerek kablosuz iletişimde gerekse uygulamaların çalışmasında ciddi performans beklentileri ile karşı karşıyayız.

2018 yılında Türkiye’de önemli ölçüde analizler yaptık. Geçmiş ve gelecek değerlendirildi, Keenetic’in çok doğru bir yolda olduğu gözlemlendi, daha iyisi için güncellemeler yaptık. Diğer taraftan Keenetic‘in mevcut müşteriler arasında %96 memnuniyet anketi de bizler için güzel bir sürpriz oldu. Şimdi Keenetic ile beraberiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz ve bu yönde adımlarımızı attık, ürünlerimizi hazırladık. Ful operasyon Türkiye ofisini kurduk, bu güzel çözümleri müşterilerimizle buluşturmak için büyük heyecan içindeyiz.

Keenetic’in hem yöneticisi hem de yatırımcısı olarak ürünlerimize inancım büyük. Talepkâr olan, kaliteyi arayan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktan büyük mutluluk duyacağız. “



Kevin Cheng (Keenetic HQ Hong Kong Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı da şunları söyledi:



“Bizler çok iyi bir ekiple çok kaliteli ürünler sunmaktayız. Her zaman en iyi çözümlere sahip olmak için çok çalışıyoruz, Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde tanımlayıp karşılamayı ve onları memnun etmeyi ümit ediyoruz. Şimdi Vefa Tarhan ‘dan önemli bir destek aldık, kendisi teknolojiyi, müşteri gereksinimlerini, Türkiye şartlarını çok iyi biliyor. Ev kullanıcıları, iş dünyası ve internet servis sağlayıcıları Keeentic çözümlerinden oldukça memnun kalacaklardır. Vefa Tarhan ile geçmişte birlikte de çalıştık, böyle güzel bir iş ortaklığının Türkiye’deki müşterilerimize büyük faydalar getirmesini diliyorum.”