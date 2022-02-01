Kelebek en büyük online pazaryerinde

Türkiye’nin En Köklü Mobilya Markası Kelebek Artık Trendyol’da... ürkiye’nin ilk modüler mobilya markası olan Kelebek Mobilya, kendi tasarımcıları tarafından tasarlanıp Düzce’deki 186 bin metrekarelik fabrikasında imalat ettirerek mağazalarına taşıdığı mobilyalarını artık Trendyol aracılığı ile de müşterilerine sunuyor. Günün trendlerini takip ederek kaliteyi de bir arada sunduğu ürünleriyle Kelebek Mobilya, salon mobilyasından yatak odasına, dekorasyondan yemek odasına yüzlerce çeşit ürünüyle dikkatleri Trendyol’da da üzerine çekmeye devam ediyor.

Türkiye’nin lider e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol’da geniş ürün yelpazesini müşterilerine ulaştıran Kelebek Mobilya oturma grupları, yemek odaları ve birbirinden çeşitli dekorasyon ürünleriyle sizleri bekliyor!

Kelebek Mobilya Hakkında:

Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 200’ün üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.