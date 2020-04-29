Kendisini teknolojik inovasyonlara ve iklim eylemine adadı

-Vivalytic ile Covid-19 hızlı testi

-Maske ve dezenfektan üretimi

-2020 ticari gelişmeleri: Koronavirüs krizinin neden olduğu gerileme, genel görünümü olumsuz etkiliyor

-Karbon nötrlüğü: 2020 yılına ilişkin global iklim eylemi hedefleri başarılacak

-Yeni iş: İklim nötr ekonomi için CO2 danışmanlığı

-Teknoloji taarruzu: Hidrojen ekonomisine geçiş

-2019 iş yılı: 77,7 milyar Euro satış geliri

3,3 milyar Euro faaliyetlere yönelik FVÖK

Stuttgart, Almanya – Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu ay dünya genelinde yaklaşık 100 Bosch lokasyonunda üretimin durdurulmasının ardından şirket, sistematik bir şekilde kademeli olarak üretimi artırmaya hazırlanıyor. Şirketin yıllık basın toplantısında konuşan Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkman Denner, “Dünya ekonomisinin mümkün olan en kısa sürede toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla, kademeli olarak gelmeye başlayan müşteri taleplerini karşılayacak güvenilir malzemeler sağlamak istiyoruz. Hedefimiz, özellikle otomotiv üretiminde olmak üzere, üretimin artmasını ve tedarik zincirlerinin güvenceye alınmasını senkronize etmek. 40’a yakın yerel fabrikamızın tekrar üretime başladığı ve tedarik zincirlerinin stabil durumda olduğu Çin’de bunu başardık. Aynısını diğer bölgelerimizde de yapmak için sıkı bir çalışma içerisindeyiz” dedi. Denner, üretimin artırılmasının başarıya ulaşması için şirketin, çalışanlarının koronavirüs enfeksiyonuna karşı yeterince korunmasını sağlamak amacıyla çok sayıda tedbir aldığını söyledi. Ayrıca Bosch, müşteriler, tedarikçiler, yetkili kurumlar ve çalışan temsilcileriyle koordine, ortak bir yaklaşım sergiliyor.

Koronavirüs pandemisinin kontrol altına alınmasına yardımcı olacak

Bosch CEO’su Dr. Denner, “Yeni geliştirmiş olduğumuz hızlı Covid-19 testi ve Vivalytic analiz cihazımız gibi çalışmalarımızla pandeminin kontrol altına alınmasına uzmanlığımızla katkıda bulunmak istiyoruz. Talep çok yüksek. Üretimi büyük ölçüde artırmak için elimizden gelen en iyi çabayı gösteriyoruz ve yıl sonu itibarıyla kapasiteyi orijinal planlarımızın beş katı artıracağız” diye konuştu. Bosch, 2020 yılında bir milyondan fazla hızlı test üretmek ve bu sayıyı önümüzdeki yıl üç milyona çıkarmak istiyor. Mevcut laboratuvar testlerine ek olarak Vivalytic analiz cihazı, test sonuçlarının iki buçuk saatten daha kısa sürede çıkması son derece önemli olan sağlık personelini korumak için öncelikle hastanelerde ve doktor muayenehanelerinde kullanılacak. Hızlı test, Avrupa’daki müşterilere “sadece araştırma amaçlı kullanım” etiketiyle sunuluyor ve onayın ardından kullanılabilecek. Bosch, ürün için CE işaretinin Mayıs sonu itibarıyla alınmasını bekliyor. Covid-19 vakalarını 45 dakikadan daha kısa sürede güvenilir bir şekilde tespit edebilen çok daha hızlı bir test ise son geliştirme aşamalarında. Denner, “Bu alandaki tüm çalışmalarımıza ‘Yaşam için teknoloji’ değerler sistemimiz rehberlik ediyor” dedi.

Bosch, koruyucu yüz maskelerinin üretimine başladı. Şu anda bile Bari, İtalya’dan Bursa, Türkiye’ye ve Anderson, Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar dokuz ülkede on üç Bosch fabrikası ilk adımı attı ve yerel gereksinimlere göre bu maskeleri üretiyor. Buna ek olarak şirket, şu anda Stuttgart-Feuerbach lokasyonunda iki tam otomatik üretim hattı kuruyor ve bunları, Almanya’daki Erbach lokasyonu ve ayrıca Hindistan ve Meksika’daki diğer hatlar takip edecek.. Denner, “Özel bir amaç için hazırladığımız makinelerimizi tasarlamamız sadece birkaç hafta sürdü” dedi. Bosch, diğer şirketlere makinelerin tasarımlarını ücretsiz olarak sundu. Bu, şirketin günde 500.000’den fazla maske üretebileceği anlamına geliyor. Maskeler, dünya genelindeki tesislerde bulunan Bosch çalışanlarını koruma amacı taşıyor. Ayrıca, maskelerin üçüncü şahıslara da sunulması amaçlanıyor. Bu, ülkeye özel onayların alınmasına bağlı olacak. Buna ek olarak Bosch, Amerika ve Avrupa’daki tesislerindeki çalışanlar için Almanya’da ve ABD’de de her hafta 5.000 litre dezenfektan üretiyor. Denner, “Çalışanlarımız bu konuda harika bir iş çıkartıyor” dedi.

2020 yılında global ekonomik gelişme: Gerileme, genel görünümü olumsuz yönde etkiliyor

Bosch, koronavirüs pandemisi nedeniyle önümüzdeki iş yılında global ekonomide önemli zorluklar oluşacağını öngörüyor. CFO ve Bosch Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Stefan Asenkerschbaumer, “2020 yılında kendi performansımız üzerinde de önemli bir etkiye sahip olacak global gerilemeye kendimizi hazırlıyoruz” dedi. Bugüne kadar bilinen etkilere dayanarak Bosch, 2020 yılında otomotiv üretiminin en az yüzde 20 oranında düşmesini bekliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde Bosch Grubu’nun satışları yüzde 7,3 düştü, yani yıllık bazda daha şimdiden önemli bir düşüş yaşandı. Sadece Mart 2020’de satışlar yüzde 17 azaldı. Hesap edilemeyen durumlar söz konusu olduğu için şirket bütün yılı kapsayıcı bir öngörüde bulunamadı. CFO, “En azından dengeli bir sonuç elde edebilmek için çok büyük bir çaba gösterilmesi gerekiyor. Yaşanan bu ciddi krizde, farklı iş sektörleri ile faaliyetlerimizi çok fazla çeşitlendirmiş olmamız bizim için bir avantajdır” dedi.

Bosch’ta şu anda maliyetlerin azaltılmasına ve likiditenin korunmasına yönelik kapsamlı tedbirlere odaklanılıyor. Bunların arasında, dünya genelinde uygulamaya sokulmuş olan çalışma saatlerinin azaltılması ve üretimdeki kesintiler, uzmanlar ve üst yönetim dahil olmak üzere yöneticilerin maaşlarında indirimler ve yatırımlar için uzatılmış süreler yer alıyor. Buna ek olarak Bosch, rekabet gücünü iyileştirmek üzere 2020 yılının başında kapsamlı bir program başlatmıştı. Asenkerschbaumer, “Orta vadede hedefimiz, geleceğimizi güvence altına alacak temel görevleri ihmal etmeden operasyonlarımızın marjını yaklaşık yüzde 7’ye geri döndürmek. Tüm enerjimizi buna ve koronavirüs pandemisinin üstesinden gelmeye adıyoruz. Böylece, Bosch Grubu’nun önündeki büyük fırsatları değerlendirebilmesi için ihtiyaç duyduğumuz finansal temelleri oluşturacağız” diye konuştu.

İklim eylemi: Bosch, sistematik bir şekilde iddialı hedefleri kovalıyor

Mevcut durumun yarattığı zorluklara rağmen Bosch, uzun vadeli stratejik rotasını koruyor. Teknoloji ve servis tedarikçisi şirket, sistematik bir şekilde iddialı iklim hedeflerini kovalamaya ve sürdürülebilir mobilitenin genişlemesini desteklemek için gerekli olan faaliyetleri geliştirmeye devam ediyor. Denner, “Şu anda diğer konular gündemde olsa da gezegenimizin geleceğini unutmamalıyız” dedi.

Yaklaşık bir yıl önce Bosch, 2020 sonu itibarıyla dünya genelinde iklim nötr olacak ilk global sanayi kuruluşu olacağını ve 400 lokasyonunun tamamında bunu yapacağını duyurmuştu. Denner, “Bu hedefi başaracağız. 2019 sonunda, Almanya’daki tüm lokasyonlarımızda karbon nötrlük elde ettik; bugün itibarıyla dünya genelinde bunu yüzde 70 oranında başardık” dedi. Karbon nötrlüğü gerçeğe dönüştürmek için Bosch, enerji verimliliğine yatırım yapıyor, enerji kaynağında yenilenebilir enerjilerin oranını artırıyor, daha fazla yeşil enerji kullanıyor ve kaçınılamaz karbon emisyonlarını dengeliyor. Denner, “Karbon dengelemesinin payı, yaklaşık yüzde 50 yerine, sadece yüzde 25 ile 2020 yılında planlanandan çok daha düşük olacak. Bir başka ifadeyle, almış olduğumuz tedbirlerin kalitesini iyileştirme konusunda beklediğimizden daha hızlı bir ilerleme kaydediyoruz” dedi.

Karbon nötr ekonomi: Yeni danışmanlık şirketi kuruldu

Söz konusu iklim eylemi olduğunda Bosch, kendi çabalarının ekonomide bir çarpan etkisi oluşturması için iki yeni yaklaşım uyguluyor: Hedeflerden biri, ‘satın alınan ürünlerden’ ‘satılan ürünlerin kullanımına’ geçilerek, değer zinciri içerisindeki tüm üretime ve satışa dönük faaliyetleri mümkün olabildiğince iklim nötr hale getirmek. 2030 itibarıyla, ilişkili emisyonların (Kapsam 3) yüzde 15’ten fazla düşmesi veya bir başka ifadeyle yılda 50 milyon tondan fazla azalması bekleniyor. Bu amaç doğrultusunda Bosch, kendisini ölçülebilir bir hedefe adayan ilk otomotiv tedarikçisi haline getirerek, Science-Based Targets (Bilim Tabanlı Hedefler) girişimi ile bir hedef konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca şirket, dünya genelinde yaklaşık 1.000 Bosch uzmanının bilgi birikimini ve kendisine ait 1.000’in üzerinde enerji verimliliği projesinden elde edilen deneyimi Bosch Climate Solutions isimli yeni bir danışmanlık şirketinde bir araya getirmeyi planlıyor.

Atılan bu adımla ilgili olarak Denner, “Deneyimimizi diğer şirketlere sunmayı, karbon nötrlük konusunda ilerleme kaydetmelerine yardımcı olmayı istiyoruz” dedi.

Avrupa’da büyüme pazarı: Hidrojen ekonomisine yatırım

Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Denner, “İklim eylemi, insanlığın devamı için son derece önemli olmaya devam ediyor. Bunun bir maliyeti var, ama hiçbir şey yapmamanın maliyeti daha yüksek. Siyaset, refaha zarar vermeden şirketlerin yaratıcılıklarını artırmasının ve çevreye fayda sağlamak için teknolojiyi kullanmasının önüne geçmemelidir” dedi.

Denner’a göre, önemli olan sadece sürdürülebilir mobiliteye doğru bir batarya-elektrik yolu açan değil, aynı zamanda verimli içten yanmalı motorları ve özellikle yenilenebilir sentetik yakıtları ve yakıt hücrelerini de dikkate alan kapsamlı bir teknoloji taarruzudur. Bosch CEO'su, koronavirüs krizi sona erdikten sonra hidrojen ekonomisine ve yenilenebilir sentetik yakıtların üretimine yönelik cesur bir adım atılması yönünde çağrıda bulundu. Denner’e göre, Avrupa ancak bu şekilde 2050 itibarıyla karbon nötr olabilir. Denner, “Bugünün hidrojen uygulamaları saha testinden çıkıp gerçek ekonomiye geçiş yapmalıdır” derken, gerekli teknolojilerin desteklenmesi konusunda politika yapıcılara da şöyle seslendi: “Bu, iddialı iklim hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak.”

Hidrojene hazır: Mobil ve sabit yakıt hücreleri

İklim eylemi, birçok sektörde yapısal değişimi hızlandırıyor. Denner, “Hidrojen hem otomotiv sektöründe hem de bina teknolojisinde giderek daha önemli oluyor. Bosch, kendisini buna çok iyi hazırladı” dedi. Bosch ve iş ortağı Powercell, araçlarda kullanım için mobil yakıt hücresi yığınlarını ticarileştirme konusunda çalışmalar yürütüyor. Pazara sunulma tarihi 2022 olarak planlanıyor. Bosch, kendisini bir başka büyüme pazarında başarılı bir şekilde konumlandırmayı işte böyle planlıyor: 2030 yılı gibi erken bir tarihte, trafiğe kayıtlı her sekiz yeni ağır kamyondan biri bir yakıt hücresiyle çalışacak. Bosch, sabit yakıt hücreleri konusunda iş ortağı Ceres Power ile çalışmalar yürütüyor. Sabit yakıt hücreleri, örneğin bilgi işlem merkezlerine elektrik sağlayabilir. Bosch, yakıt hücresi istasyonları pazarının 2030 gibi yakın bir tarih itibarıyla 20 milyar Euro’nun üzerinde olacağını öngörüyor.

Güç aktarım mekanizması ve ısıtma teknolojisi: Ürün portföyünün elektrifikasyonu

Denner, “İklimi koruma çabaları hızlandıkça, yakın vadede elektrik çözümleri bugüne kadar hakim olan içten yanma çözümlerini tamamlamakla sınırlı olacak” dedi. Bu nedenle Bosch, teknoloji nötr güç aktarım mekanizması geliştirme konusunda çaba gösteriyor. Bosch’un gerçekleştirdiği pazar araştırmasına göre, 2030 yılında trafiğe yeni kaydedilen her üç araçtan ikisi, hibrit seçenekli veya seçeneksiz olarak dizel ya da motorin ile çalışmaya devam edecek. İşte bu nedenle şirket, yüksek verimliliğe sahip içten yanmalı motorlara da yatırım yapmaya devam ediyor. Bosch’un yeni egzoz teknolojisi sayesinde dizel motorların NOx emisyonları, bağımsız testler tarafından gösterildiği üzere neredeyse tamamen ortadan kalktı. Bosch, benzinli motorları da sistematik bir şekilde düzeltiyor; motorlarda yapılan modifikasyonlar ve etkili egzoz gazı işlemesi neticesinde parçacıklı madde emisyonları, Euro 6d temp standardının çok daha altına inerek yaklaşık yüzde 70 oranında azaltılabiliyor. Buna ek olarak Bosch, eski araçlar da CO2 emisyonlarının azaltılmasında bir paya sahip olacağından, kendisini yenilenebilir yakıtlara da adadı. Yenilenebilir sentetik yakıtlar, içten yanma sürecinin karbonsuz olmasını sağlayabilir. Denner’e göre, bu nedenle bir kriz anında otomotiv sektörü için CO2 kurallarını daha da sıkılaştırmak yerine filo tüketiminin bu yenilenebilir sentetik yakıtlarla dengelenmesi daha mantıklı olabilir.

Ayrıca Bosch, elektromobilite alanında da pazar lideri olmak istiyor. Şirket, bu amaç doğrultusunda Eisenach ve Hildesheim’daki tesislerinde elektrikli güç aktarım mekanizmalarının üretimine yaklaşık 100 milyon Euro yatırım yapacak. Elektrifikasyon, ısıtma sisteminin modernizasyonu gibi ısıtma teknolojisinde de ilerleme kaydedilmesini sağlıyor. Denner, “Kazan dairesinde on yıllık bir elektrifikasyon öngörüyoruz” dedi. Bu amaç doğrultusunda Bosch, ısı pompası işine fazladan 100 milyon Euro yatırım yapıyor ve geliştirme çalışmalarını genişletmeyi ve pazar payını iki katına çıkarmayı amaçlıyor.

2019 ticari yılı: Zayıf piyasa ortamında istikrarlı

Bosch CFO’su Asenkerschbaumer, “Global ekonominin daha da zayıflamasına ve otomotiv üretiminde yüzde 5,5 azalmasına rağmen Bosch Grubu, 2019'da iyi bir performans gösterdi” dedi. Çeşitli ürün başarıları sayesinde satışlar, önceki yılın seviyesinin sadece yüzde 0,9 altında gerçekleşerek toplamda 77,7 milyar Euro oldu; kur etkilerinin düzenlenmesinin ardından düşüş oranı yüzde 2,1 oldu. Bosch Grubu, faiz ve vergi öncesi faaliyetlerden (faaliyetlerden FVÖK) 3,3 milyar Euro kazanç elde etti. Bu, faaliyetlerden yüzde 4,2 oranında bir FVÖK marjı elde edildiğini gösteriyor. Özellikle paketleme teknolojisi işinin elden çıkartılmasından kaynaklanan olağanüstü pozitif etkiler hariç tutulduğunda, marj yüzde 3,5 oldu.

Asenkerschbaumer, “Ağır ön yatırımlara ek olarak, özellikle Çin ve Hindistan gibi pazarlardaki zayıf durum, dizel otomobillere olan talebin daha da azalması ve başta mobilite segmenti olmak üzere yüksek yeniden yapılanma maliyetleri bu sonuç üzerinde etkili oldu” ifadelerini kullandı. 2019 yılında yüzde 46’lık öz sermaye oranı ve satışların yüzde 9’u oranında nakit akışı ile Bosch, iyi bir finansal tablo ortaya koydu. Araştırma ve geliştirme harcamaları 6,1 milyar Euro’ya veya bir başka ifadeyle satışların yüzde 7,8’ine yükseldi. Yaklaşık 5 milyar Euro olarak gerçekleşen sermaye harcamaları, önceki yıla oranla bir miktar artış gösterdi.

2019 ticari yılı: İş sektörlerine göre gelişmeler

Global otomotiv üretimindeki azalmaya rağmen Mobilite Çözümleri sektörü 46,8 milyar Euro’luk satış gerçekleştirdi. Gelirler, önceki yıla oranla yüzde 1,6 ve kur etkilerinin düzenlenmesinin ardından yüzde 3,1 düşük gerçekleşti. Bu, en yüksek satışa sahip Bosch iş kolunun, global üretim hacimlerinden daha iyi performans gösterdiği anlamına geliyor. Faaliyetlerden kaynaklanan FVÖK marjı, satışların yüzde 1,9’unda kaldı. Dayanıklı Tüketim Malları sektöründe yıl boyunca yükselen satışlar toplamda 17,8 milyar Euro oldu. Bu rakam, önceki yıla oranla yüzde 0,3 ya da kur etkilerinin ayarlanmasının ardından yüzde 0,8 düşük gerçekleşti. Satışların yüzde 7,3’ü ile faaliyetlerden kaynaklanan FVÖK marjı önceki yıla oranla düşüş gösterdi. Sanayi Teknolojileri iş kolu, gerileyen makine pazarının etkisiyle düşüş yaşadı, ama yine de satışlarını yüzde 0,7 yükselterek 7,5 milyar Euro’ya ulaştı. Kur etkilerinin düzenlenmesinin ardından yüzde 0,4’lük küçük bir düşüş oldu. Paketleme Teknolojisi bölümünün satışının getirdiği tek seferlik olağanüstü etki hariç tutulduğunda, faaliyetlerden kaynaklanan FVÖK marjı satışların yüzde 7’sine ulaştı. Enerji ve Bina Teknolojisi iş kolunda gelirler yüzde 1,5'lik artışla 5,6 milyar Euro'ya yükseldi. Kur etkilerinin ayarlanmasının ardından bu oran yüzde 0,8 oldu. Faaliyetlerden kaynaklanan FVÖK marjı, satışların yüzde 5,1’ine denk geldi.

2019 ticari yılı: bölgelere göre gelişmeler

Bosch’un ticari performansı 2019 yılında bölgeden bölgeye farklılık gösterdi. Avrupa’da satışlar, önceki yıla oranla yüzde 1,4 veya kur etkilerinin düzenlenmesinin ardından yüzde 1,2 gerileyerek 40,8 milyar Euro oldu. Kuzey Amerika’da gelirler yüzde 5,9'luk (kur etkilerinin düzenlenmesinin ardından yüzde 0,6) artışla 13 milyar Euro'ya yükseldi. Güney Amerika’da satışlar yüzde 0,1 artarak 1,4 milyar Euro'ya ulaştı; ancak kur etkilerinin düzenlenmesinin ardından bu yükseliş oranı yüzde 6 oldu. Asya Pasifik’teki (Afrika dahil) işler, Hindistan ve Çin’de otomotiv üretimindeki düşüşü yansıttı; satışlar yüzde 3,7 oranında ve kur etkilerinin düzenlenmesinin ardından yüzde 5,4 gerileyerek 22,5 milyar Euro oldu.

Çalışan sayısı: Her beş çalışandan biri Ar-Ge alanında görev yapıyor

Bosch Grubu’nun 31 Aralık 2019 itibarıyla 60 ülkede 440’ın üzerindeki bağlı şirketinde ve bölgesel şirketlerinde çalışan sayısı 398.150 oldu. Bu sayıda önceki yıla oranla yüzde 2,9’luk düşüşün nedeni, Paketleme Teknolojisi bölümünün satışı oldu. Toplamda, önceki yıla oranla yaklaşık 4.000 kişi daha fazla olmak üzere, Bosch’ta araştırma ve geliştirme alanında yaklaşık 72.600 uzman çalışıyor. 2019 yılında, şirketteki yazılım geliştirici sayısı yüzde 10’un üzerinde artarak yaklaşık 30.000’e ulaştı.