Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Dev birleşme
Dev birleşme
Samsun'a destek istediler
Samsun'a destek istediler
Bu nalburda her şey var
Bu nalburda her şey var
Ömer Faruk Başaran CHP'den aday oldu
Ünlü iş insanı aday oldu
Bir ilke daha imza attı
Bir ilke daha imza attı

Kırılım çağında yeni modeller çalışıyoruz

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, içinde bulunduğumuz dönemi bir kırılım çağı olarak değerlendirerek, TBV'nin bu dönemde ortaya çıkan yeni modeller üzerinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Kırılım çağında yeni modeller çalışıyoruz

“Türkiye'yi bilgi toplumuna dönüştürme” amacıyla çalışan Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) genel kurul toplantısı 20 Mart'ta düzenlendi. TBV'nin 2023-2025 çalışma dönemi yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda konuşma yapan TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, içinde bulunduğumuz dönemi bir kırılım çağı olarak değerlendirerek, TBV'nin bu dönemde ortaya çıkan yeni modeller üzerinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri gerçekleştirmek ve özellikle yeni teknolojilerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerine etkilerini inceleyip nitelikli ve saygın paydaşlarla birlikte projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) genel kurul toplantısı 20 Mart'ta gerçekleşti.

TBV'nin 2023-2025 çalışma dönemi yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda; vakfın dönem faaliyetleri, eğitim projeleri, ödül programları, rapor çalışmaları, AB Fonlarıyla yürütülen projeler ve platformlar değerlendirildi.

“Gri alanları kapsayan yeni modeller üzerinde çalışacağız”

Kurulda yaptığı konuşmada içinde bulunduğumuz dönemi kırılım çağı olarak değerlendiren TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı; “Son yıllarda ağır kırılımlar yaşıyoruz. Örneğin, COVID-19 dünyaca bir kırılımdı. FED faizleri artırarak, hükümetimiz faizleri indirerek ekonomik kırılımlar yarattılar. Teknolojide de kırılımlar yaşadık: Metaverse, Cripto, NFT, DAO'LAR ve en son yeni oyuncağımız ChatGPT oldu. Fakat en kötü kırılımı depremle yaşadık. Kırılımlar karanlık taraflarıyla, kontrol edilemeyen gri alanlarıyla birlikte geliyor. Gittikçe kontrolün elden kaybolduğunu görüyoruz. Alıştığımız ‘otorite' kavramı doğal olarak kırılımlara ters düşüyor. Kırılım çağında temel tercihlere zorlanıyoruz. Ya birbiri üstüne doğan kırılımlarla değişime adapte olabilecek bir dünyayı kabul edeceğiz ya saldırganlaşıp, hırçınlaşarak ipleri elimize tutmaya çalışacağız ya da gri alanları kapsayan yeni modeller üzerinde çalışacağız. TBV olarak tercihimiz neredeyse 30 yıldır üçüncü seçenek oldu” dedi.

“Travmalar uzun dönemli fırsatlar da içeriyor”

Yaşanan her bir afetin bir travma olduğunu dile getiren Faruk Eczacıbaşı, sözlerine şöyle devam etti: “Travmalar genleri de değiştirebiliyor ve acıklı olduğu kadar uzun dönemli fırsatlar da içeriyor. Yeni modeller, inovatif yapılar ortaya çıkıyor. TBV'nin görmek istediğim en önemli aşamalarından birisi, yeni modeller üzerinde kurumsal olarak çalışabilecek uluslararası bir kurum olabilmesi.”

TBV'nin ekibinin yeni dönemde gençleştiğini belirten Faruk Eczacıbaşı, yeni yol arkadaşlarına teşekkür etti.

TBV 2023-2025 çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu Üye listesi

 Yönetim Kurulu Asıl Üye

Faruk    ECZACIBAŞI

Bülent GÖNÇ

Ayşe Ufuk          AĞAR

Rahmi   AKTEPE

Murat   ALSAN

Burak    AYDIN

Yasin     BECENİ

Berrin   BENLİ

Prof. Dr. Kemal CILIZ

Dr. İzel Levi        COŞKUN

Prof. Dr. Altan   ÇAKIR

Hande   ÇİLİNGİR

Berç      ÇUBUKÇİYAN

Barış     ERDEMİR

Dr. R. Erdem      ERKUL

Melih Murat      ERTEM

Atakan FOÇA

Özgür    GÜNERİ

Emrehan            HALICI

Ahmet  HANÇER

Erman   KARACA

Barış     KARAKULLUKÇU

Levent KIZILTAN

İlker      KURUÖZ

Ahmet ÖNGÜN

Mert     ÖZGÜR

Barış     ÖZİSTEK

Can       SELÇUKİ

Ahmet Ussal      ŞAHBAZ

Tolga    ULUTAŞ

Serdar   URÇAR

Prof. Dr. Dicle    YURDAKUL

Ceren    ZEYTİNOĞLU

Denetleme Kurulu Asıl Üye

Ali         SAYDAM

Cüneyt  KALPAKOĞLU

Tayfun  UĞUR

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) hakkında 

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), merkezi İstanbul'da bulunan ve “Türkiye'yi bilgi toplumuna dönüştürme” temel amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. 14 Nisan 1995 tarihinde, 114 kurum ve bu kurumlara üye 178 kişi tarafından kurulan, bugün itibarıyla 400'ün üzerinde üyesi bulunan vakfın hedefi; Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri gerçekleştirmek ve özellikle yeni teknolojilerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerine etkilerini inceleyip nitelikli ve saygın paydaşlarla birlikte projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamaktır. www.tbv.org.tr   

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bilişim VakfıTBVTürkiye Bilişim Vakfı Yeni Yönetimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1