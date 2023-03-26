Kırılım çağında yeni modeller çalışıyoruz

“Türkiye'yi bilgi toplumuna dönüştürme” amacıyla çalışan Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) genel kurul toplantısı 20 Mart'ta düzenlendi. TBV'nin 2023-2025 çalışma dönemi yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda konuşma yapan TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, içinde bulunduğumuz dönemi bir kırılım çağı olarak değerlendirerek, TBV'nin bu dönemde ortaya çıkan yeni modeller üzerinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri gerçekleştirmek ve özellikle yeni teknolojilerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerine etkilerini inceleyip nitelikli ve saygın paydaşlarla birlikte projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) genel kurul toplantısı 20 Mart'ta gerçekleşti.

TBV'nin 2023-2025 çalışma dönemi yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda; vakfın dönem faaliyetleri, eğitim projeleri, ödül programları, rapor çalışmaları, AB Fonlarıyla yürütülen projeler ve platformlar değerlendirildi.

“Gri alanları kapsayan yeni modeller üzerinde çalışacağız”

Kurulda yaptığı konuşmada içinde bulunduğumuz dönemi kırılım çağı olarak değerlendiren TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı; “Son yıllarda ağır kırılımlar yaşıyoruz. Örneğin, COVID-19 dünyaca bir kırılımdı. FED faizleri artırarak, hükümetimiz faizleri indirerek ekonomik kırılımlar yarattılar. Teknolojide de kırılımlar yaşadık: Metaverse, Cripto, NFT, DAO'LAR ve en son yeni oyuncağımız ChatGPT oldu. Fakat en kötü kırılımı depremle yaşadık. Kırılımlar karanlık taraflarıyla, kontrol edilemeyen gri alanlarıyla birlikte geliyor. Gittikçe kontrolün elden kaybolduğunu görüyoruz. Alıştığımız ‘otorite' kavramı doğal olarak kırılımlara ters düşüyor. Kırılım çağında temel tercihlere zorlanıyoruz. Ya birbiri üstüne doğan kırılımlarla değişime adapte olabilecek bir dünyayı kabul edeceğiz ya saldırganlaşıp, hırçınlaşarak ipleri elimize tutmaya çalışacağız ya da gri alanları kapsayan yeni modeller üzerinde çalışacağız. TBV olarak tercihimiz neredeyse 30 yıldır üçüncü seçenek oldu” dedi.

“Travmalar uzun dönemli fırsatlar da içeriyor”

Yaşanan her bir afetin bir travma olduğunu dile getiren Faruk Eczacıbaşı, sözlerine şöyle devam etti: “Travmalar genleri de değiştirebiliyor ve acıklı olduğu kadar uzun dönemli fırsatlar da içeriyor. Yeni modeller, inovatif yapılar ortaya çıkıyor. TBV'nin görmek istediğim en önemli aşamalarından birisi, yeni modeller üzerinde kurumsal olarak çalışabilecek uluslararası bir kurum olabilmesi.”

TBV'nin ekibinin yeni dönemde gençleştiğini belirten Faruk Eczacıbaşı, yeni yol arkadaşlarına teşekkür etti.

TBV 2023-2025 çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu Üye listesi

Yönetim Kurulu Asıl Üye

Faruk ECZACIBAŞI

Bülent GÖNÇ

Ayşe Ufuk AĞAR

Rahmi AKTEPE

Murat ALSAN

Burak AYDIN

Yasin BECENİ

Berrin BENLİ

Prof. Dr. Kemal CILIZ

Dr. İzel Levi COŞKUN

Prof. Dr. Altan ÇAKIR

Hande ÇİLİNGİR

Berç ÇUBUKÇİYAN

Barış ERDEMİR

Dr. R. Erdem ERKUL

Melih Murat ERTEM

Atakan FOÇA

Özgür GÜNERİ

Emrehan HALICI

Ahmet HANÇER

Erman KARACA

Barış KARAKULLUKÇU

Levent KIZILTAN

İlker KURUÖZ

Ahmet ÖNGÜN

Mert ÖZGÜR

Barış ÖZİSTEK

Can SELÇUKİ

Ahmet Ussal ŞAHBAZ

Tolga ULUTAŞ

Serdar URÇAR

Prof. Dr. Dicle YURDAKUL

Ceren ZEYTİNOĞLU

Denetleme Kurulu Asıl Üye

Ali SAYDAM

Cüneyt KALPAKOĞLU

Tayfun UĞUR

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) hakkında

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), merkezi İstanbul'da bulunan ve “Türkiye'yi bilgi toplumuna dönüştürme” temel amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. 14 Nisan 1995 tarihinde, 114 kurum ve bu kurumlara üye 178 kişi tarafından kurulan, bugün itibarıyla 400'ün üzerinde üyesi bulunan vakfın hedefi; Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri gerçekleştirmek ve özellikle yeni teknolojilerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerine etkilerini inceleyip nitelikli ve saygın paydaşlarla birlikte projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamaktır. www.tbv.org.tr