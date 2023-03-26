Kırılım çağında yeni modeller çalışıyoruz

“Türkiye'yi bilgi toplumuna dönüştürme” amacıyla çalışan Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) genel kurul toplantısı 20 Mart'ta düzenlendi. TBV'nin 2023-2025 çalışma dönemi yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda konuşma yapan TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, içinde bulunduğumuz dönemi bir kırılım çağı olarak değerlendirerek, TBV'nin bu dönemde ortaya çıkan yeni modeller üzerinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri gerçekleştirmek ve özellikle yeni teknolojilerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerine etkilerini inceleyip nitelikli ve saygın paydaşlarla birlikte projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) genel kurul toplantısı 20 Mart'ta gerçekleşti.
TBV'nin 2023-2025 çalışma dönemi yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda; vakfın dönem faaliyetleri, eğitim projeleri, ödül programları, rapor çalışmaları, AB Fonlarıyla yürütülen projeler ve platformlar değerlendirildi.
“Gri alanları kapsayan yeni modeller üzerinde çalışacağız”
Kurulda yaptığı konuşmada içinde bulunduğumuz dönemi kırılım çağı olarak değerlendiren TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı; “Son yıllarda ağır kırılımlar yaşıyoruz. Örneğin, COVID-19 dünyaca bir kırılımdı. FED faizleri artırarak, hükümetimiz faizleri indirerek ekonomik kırılımlar yarattılar. Teknolojide de kırılımlar yaşadık: Metaverse, Cripto, NFT, DAO'LAR ve en son yeni oyuncağımız ChatGPT oldu. Fakat en kötü kırılımı depremle yaşadık. Kırılımlar karanlık taraflarıyla, kontrol edilemeyen gri alanlarıyla birlikte geliyor. Gittikçe kontrolün elden kaybolduğunu görüyoruz. Alıştığımız ‘otorite' kavramı doğal olarak kırılımlara ters düşüyor. Kırılım çağında temel tercihlere zorlanıyoruz. Ya birbiri üstüne doğan kırılımlarla değişime adapte olabilecek bir dünyayı kabul edeceğiz ya saldırganlaşıp, hırçınlaşarak ipleri elimize tutmaya çalışacağız ya da gri alanları kapsayan yeni modeller üzerinde çalışacağız. TBV olarak tercihimiz neredeyse 30 yıldır üçüncü seçenek oldu” dedi.
“Travmalar uzun dönemli fırsatlar da içeriyor”
Yaşanan her bir afetin bir travma olduğunu dile getiren Faruk Eczacıbaşı, sözlerine şöyle devam etti: “Travmalar genleri de değiştirebiliyor ve acıklı olduğu kadar uzun dönemli fırsatlar da içeriyor. Yeni modeller, inovatif yapılar ortaya çıkıyor. TBV'nin görmek istediğim en önemli aşamalarından birisi, yeni modeller üzerinde kurumsal olarak çalışabilecek uluslararası bir kurum olabilmesi.”
TBV'nin ekibinin yeni dönemde gençleştiğini belirten Faruk Eczacıbaşı, yeni yol arkadaşlarına teşekkür etti.
TBV 2023-2025 çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu Üye listesi
Yönetim Kurulu Asıl Üye
Faruk ECZACIBAŞI
Bülent GÖNÇ
Ayşe Ufuk AĞAR
Rahmi AKTEPE
Murat ALSAN
Burak AYDIN
Yasin BECENİ
Berrin BENLİ
Prof. Dr. Kemal CILIZ
Dr. İzel Levi COŞKUN
Prof. Dr. Altan ÇAKIR
Hande ÇİLİNGİR
Berç ÇUBUKÇİYAN
Barış ERDEMİR
Dr. R. Erdem ERKUL
Melih Murat ERTEM
Atakan FOÇA
Özgür GÜNERİ
Emrehan HALICI
Ahmet HANÇER
Erman KARACA
Barış KARAKULLUKÇU
Levent KIZILTAN
İlker KURUÖZ
Ahmet ÖNGÜN
Mert ÖZGÜR
Barış ÖZİSTEK
Can SELÇUKİ
Ahmet Ussal ŞAHBAZ
Tolga ULUTAŞ
Serdar URÇAR
Prof. Dr. Dicle YURDAKUL
Ceren ZEYTİNOĞLU
Denetleme Kurulu Asıl Üye
Ali SAYDAM
Cüneyt KALPAKOĞLU
Tayfun UĞUR
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) hakkında
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), merkezi İstanbul'da bulunan ve “Türkiye'yi bilgi toplumuna dönüştürme” temel amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. 14 Nisan 1995 tarihinde, 114 kurum ve bu kurumlara üye 178 kişi tarafından kurulan, bugün itibarıyla 400'ün üzerinde üyesi bulunan vakfın hedefi; Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri gerçekleştirmek ve özellikle yeni teknolojilerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerine etkilerini inceleyip nitelikli ve saygın paydaşlarla birlikte projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamaktır. www.tbv.org.tr