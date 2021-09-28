Klavye küçük verimlilik büyük

Daha küçük ama daha güçlü MX Keys Mini, tüm profesyonel kullanıcıların çalışma biçimlerini dönüştürmeye yardımcı olmak için tasarlandı. Logitech, popüler MX Keys klavyesine kompakt bir alternatif olarak tasarladığı MX Keys Mini ve MX Keys Mini for Mac’i duyurdu. Kullanıcılarının severek kullandığı MX Keys'in en iyi özelliklerini minimalist gövdesinde taşıyan MX Keys Mini, MX Keys’den farklı olarak sayısal tuş takımı (numpad) bulundurmaması ile dikkat çekiyor. Yaratıcılığı ve üretkenliği artıran ürünleriyle kullanıcıların farklı ortam ve mekanlarda rahatça çalışmasını sağlayan MX Keys Mini klavye, alandan tasarruf sağlıyor.

Profesyonel kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ürün ve teknolojiler geliştirerek üretkenlik potansiyellerini en yüksek seviyede ortaya çıkarmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Logitech Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Pazarlama Müdürü Birol Sülük, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça sevilen bir kablosuz klavye olan MX Keys’in kompakt versiyonu olan MX Keys Mini, kullanıcılardan gelen isteklerin bir sonucu olarak tasarlandı. MX Keys Mini, çalışma alanının kontrolünü yeniden kazanmayı, daha çok ihtiyaç duyulan özellikleri daha küçük bir alanda verimli bir şekilde kullanmayı sağlıyor. Daha üretken olabilmek ve daha uzun süreler rahatça çalışabilmeyi mümkün kılıyor." dedi.

Perfect Stroke teknolojisine sahip MX Keys Mini, MX Keys Klavye’de olduğu gibi düşük profilli yapısı ve içbükey tuşlar ile en iyi dokunsal yazma deneyimini sunuyor. İyi bir yazma deneyimi sunması dışında akıllı ışıklandırmayla donatılmış arka aydınlatması da bir diğer ortak özellik. Klavye, kullanıcının ellerini algılıyor ve ortam aydınlatma durumuna bağlı olarak aydınlatmasını otomatik olarak ayarlıyor. Minimalist boyutu sayesinde tuşlara uzanmaya gerek kalmadan daha iyi bir beden duruşunu destekliyor. Silindirik tuşları, ihtiyaç duyulmayan ekstra tuşlarla alanı kısıtlamada her tuşu, komutu ve kısayolu kolayca kullanılmasına yardımcı oluyor. Artırılmış tuş dengesi ise sesi azaltıyor ve yanıt verme oranını artırıyor; böylece her tuş vuruşunu hissediliyor ama duyulmuyor. İhtiyaç duyulan tüm tuşları kompakt bir düzende sunuyor, böylece verimli ve konforlu bir şekilde çalışabilme imkânı sağlıyor. Logitech Options aracılığıyla sunulan kişiselleştirme seçeneklerini kullanırken çalışma deneyimini en üst düzeye çıkaran MX Keys Mini üç yeni işleve sahip. Logitech, MX Keys Mini'nin işlev tuşlarının en üst satırına, mesajlara biraz renk katmaya yardımcı olacak özel bir emoji tuşu, sesli bir dikte tuşu ve mikrofon açma kapama tuşu ekledi.

USB-C hızlı şarj imkanı sunan MX Keys Mini, Bluetooth® Düşük Enerji teknolojisi ile üç kablosuz cihaza kolayca bağlanır ve Windows®, Chrome, Linux ve Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetooth ve Logi Bolt USB alıcı ile tam uyumlu çalışır.MX Keys Mini for Mac ise macOS, iOS ve iPadOS ile uyumludur. Açık gri, pembe ve grafit olmak üzere üç renk seçeneği bulunan MX Keys Mini Klavye, ayrı alınabilen ama birlikte çok daha iyi olduğu Master Serisi mouse’ları ile masaüstü için mükemmel bir çözüm sağlıyor.

Logitech, tüketici elektroniği endüstrisinde sürdürülebilirliği olumlu yönde etkileme azmine sahip olmakla birlikte çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına proaktif yenilikçi bir yaklaşım benimsiyor. Sürdürülebilir tasarım yaklaşımıyla, hammaddelerin tedarik edildiği andan kullanım ömrünün sonuna kadar çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulunduran Logitech bu nedenle MX Keys Mini'nin plastik parçalarının bir kısmı (grafit renkli ürünlerin%30’u ve açık gri ve pembe renkli ürünlerin de %12’si) geri dönüştürülmüş (PCR) plastikten üretti. Logitech'in PCR programı, markanın sürdürülebilir tasarım taahhüdünü ve malzemelere ikinci bir hayat vermek için inovatif çözümler üretme yeteneğini göstererek teknoloji sektörünün karbon etkisini azaltmaya yardımcı oluyor. 2021'in sonunda, Logitech'in mevcut kişisel çalışma alanı mouse ve klavye serisinin yarısı, bir miktar PCR plastiği içerecek ve yeni ürünlerde PCR plastiği kullanacak. MX Keys Mini'nin kağıt ambalajı da ayrıca Logitech'in dünya ormanlarının sorumlu yönetimini destekleme taahhüdünü yansıtan FSC(R) sertifikalı ormanlardan tedarik ediliyor.