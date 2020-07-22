Mobil uygulamalar, Android telefonları bir arada tutan en önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Android işletim sistemli telefonların ihtiyaçlara cevap verebilmesini sağlayan bu uygulamalar kullanıcıların günlük kullanımlarını sorunsuz olarak yapabilmelerine olanak tanıyor. Samsung gerek güvenlik platformları gerekse Google sertifikalı akıllı telefonlarıyla kullanıcıların sorunsuz ve eksiksiz bir mobil deneyim yaşamalarını mümkün kılıyor.

Google servislerinin resmi kaynaklardan indirilmemesi eksik ve kesintili bir deneyim yaşanmasına sebep oluyor

Mobil dünyada kullanıcılar için Google uygulamalarını kullanarak problem yaşamadan işlemleri sonlandırmak çok önemli. Bilinmeyen kaynaklardan Google uygulamalarının telefonlara yüklenmesi, birçok sorunu beraberinde getiriyor. Google’dan güncelleme almayan akıllı telefonlara alternatif yollarla Android uygulamaları yüklenebiliyor. Akıllı telefonlara Apk ile yüklenen Google uygulamaları, ilerleyen süreçte yeni güncellemeleri alamadığından dolayı çalışmasını sürdüremiyor. Yeni güncellemelerin alınamaması açık kaynaklı resmi olmayan Apk yazılımlarını engelliyor. Mobil dünyada hızlı ve kolay işlem yapabilmek için Google sertifika hizmetleri yüklü telefonların tercih edilmesi önem taşıyor. Yepyeni bir Samsung ürünü alındığında, sertifikalı Google uygulamaları önceden yüklenmiş olarak gelerek kusursuz deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Knox ile güvenlik deneyimi iki kat artıyor

Samsung geliştirdiği ürünlerin yanı sıra hayatı kolaylaştıran yazılımlarıyla da benzersiz bir deneyim sunuyor. Samsung’un Knox platformu güvenli bir cihaz deneyiminin kusursuzca yaşanmasını sağlıyor. İstenilen yerden istenilen şekilde kullanım imkanı sunan bu platform, güvenli olarak çalışma, oyun oynama gibi birçok işlemi gerçekleştirebilme özgürlüğü sağlıyor. Güvenliğin her şeyden değerli olduğu mobil dünyada Samsung Knox platformu, Samsung akıllı telefonlara, tabletlere ve giyilebilir cihazlara üretim aşamasında entegre edilerek geliyor. Acayip iyi bir yüksek güvenlik imkanı tanıyan platform, hassas bilgilerin her zaman güvende olmasını garanti ediyor.

Knox ile korunan akıllı telefonlarda site ve uygulamalara şifre olmadan güvenli giriş mümkün

Sertifikalı Google uygulamaları ile eşsiz bir akıllı telefon deneyimini mümkün kılan Samsung, üretim aşamasında her bir ürününü günlük kullanıma uygunluğu için çeşitli testlere tabi tutuyor. Zorlu koşullardan geçen cihazlar, kaliteden ödün vermemekle kalmıyor güvenliği de garanti altına alıyor. Hayatı kolaylaştırma üzerine tasarlanan Galaxy ürünleri, Samsung’un sunmuş olduğu Samsung Members gibi ayrıcalıklı uygulamalar sayesinde destekleniyor. Samsung Member uygulaması ile kullanıcılar 7/24 cihazların bakımını yapabilmelerinin yanı sıra yardıma ihtiyaç duyulduğunda konusunda uzman kişilerden anında yardım alabiliyor.

Uzun ömürlü kullanım için dayanıklılık testleri önemli

Samsung Galaxy ürünleri, kalite, yüksek performans ve kolay kullanım özellikleri için birçok testten geçiyor. Ürünler uzun ömürlü bir kullanım için düşme testi, suya dayanıklılık gibi süreçlerden geçiyor. Ayrıca akıllı telefonların uzun ömürlü kullanım sağlaması için yeni gelen güncellemelerin yapılması çok önemli oluyor.