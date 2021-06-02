KOBİ’ler, 2021 Nefes Kredisi ile “Nefes” alacak

T.C. Hazine ve Maliye öncülüğünde 10 bankanın katılımı ve TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), KGF (Kredi Garanti Fonu) işbirliği ile hayata geçirilen 2021 Nefes Kredisi paketine yoğun talep bekleniyor. KOBİ’ler, üyesi oldukları oda ve borsalardan çevrimiçi olarak alacakları e-üyelik belgesi ile birlikte, 10 bankanın ülke genelindeki şubelerine müracaat edebilirler.

2021 Nefes Kredisi paketinden kimler yararlanabilir?

Nefes Kredisi paketinden, 2020 yılında cirosu 1 milyon TL’yi geçmeyen KOBİ’ler 50 bin TL’ye kadar, 1 ile 10 milyon TL arasında cirosu olan KOBİ’ler ise 200 bin TL’ye kadar kredi kullanabilir. Kredi paketinden yararlanacak olan işletmelerin, 10 milyon TL’nin altında yıllık cirosunun olması ve 2020 yılında bir önceki yıla (2019) oranla cirosunda %25 kayıp yaşamış olması gerektiği açıklandı.

Yıllık %17,5 faiz oranı bulunan “Nefes Kredisi” geri ödemesi nasıl olacak?

2021 Nefes Kredisi’nin yıllık faiz oranı %17,5 olarak belirlendi. Kredi kullanan KOBİ’ler, ilk 6 ay, anapara ve faiz ödemeyecektir. 6.’ncı ayın sonunda, kredinin geri ödemesini 12 ay eşit taksit ile gerçekleşecektir. TOBB ve 365 oda ve borsa kendi kaynaklarını, nefes kredisi veren 10 bankada değerlendirerek, projeye katkı sağlayacaktır.

2021 Nefes Kredisine hangi bankalar katılıyor?

İşletmelere nefes aldıracak Nefes Kredisi paketine, 10 banka katılıyor. Katılım sağlayan bankalar arasında, T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye İş Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Garanti Bankası AŞ, Denizbank AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ yer alıyor.

Teknoloji devi Uyumsoft, yeni kurulan işletmelere tam destek veriyor

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, özel sektörden sektörünün lideri olan firmalar da, Covid-19’un etkilerinden biran önce kurtulmak için, ekonomiye can veriyorlar.

Türkiye’nin inovasyon lideri olan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, bu yıl kurulan işletmeler için “ekoCari Girişimci Paketi Kampanyası”nı başlattı. Girişimcileri destekleyen kampanya kapsamında, ön muhasebe yazılımı olan ekoCari programını ilk 6 ay ücretsiz veriliyor ve her ay 50 adet e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv fatura) hediye ediliyor. 7’ci aydan itibaren ise, ayda sadece 55.50 TL ödeme yapılıyor. Kampanyaya 1 Ocak 2021 yılında kurulan işletmeler katılabiliyor. Nisan ayında başlayan kampanyanın, 31 Aralık 2021 tarihinde son ereceği açıklandı.

Uyumsoft AŞ, 25’inci yılında 40 bin ve üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor. Ürün ailesinde; Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, uyumİYS dahil 30’u aşkın yazılım ürünü bulunuyor.