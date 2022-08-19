Kodlama Maratonu'nda başarılı gençler ipi göğüsledi

Huawei açıklamasına göre, BTK iş birliği ile 16 Mart'ta başlayan Huawei AR-GE Kodlama Maratonu, Ankara'da düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Huawei Türkiye AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hussein Hai'nin katıldığı kapanış töreninde başarılı yarışmacılar ödüllendirildi.

'Yapay Zeka' ve 'Huawei Mobil Servisleri (HMS)' kategorileri olmak üzere iki kategoride gerçekleşen yarışmada dereceye giren 16 başarılı gence ödülleri Ankara'daki BTK Başkanlığı'nda düzenlenen törende takdim edildi.

Murat Taylan Şahin, Emre Kaplan, Ömer Savaş, Alper Temel, Veli Berkay Kolay, Ömer Faruk Cebeci, Selçuk Şan ve Mustafa Kel 'Yapay Zeka' kategorisinde ilk 8'e giren isimler oldu. Arif Karaçalıoğlu, Maruf Hakyemez, Kemal Adlığ, Mehmet Genç, Ömer Faruk Okumuş, Arzu Özkan, Şükrü Öztürk ve Muhammet Ali Bakınç ise 'Huawei Mobil Servisleri' kategorisinde ipi göğüsleyen yarışmacılar arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe her geçen gün daha da ivmelenen büyüme hızıyla ağırlıklı olarak yazılım üreten, ihraç eden ve bundan ihracat geliri elde eden bir ülke konumuna yükseldiğini belirtti.

En önemli değer olan gençlerin, teknoloji alanında üreten bir nesil olma yolunda azimle, kararlılıkla ilerlediğini aktaran Sayan, 'Gerek BTK Akademi, gerekse yaz kampları, bugün gençlerimizin eğitimlerine yaptığımız yatırımlar, ülkemize teknolojide çağ atlatacak, ekonomik olarak çok daha iyi noktalara gelmemizi sağlayacak yazılımcıların ve mühendislerin yetiştirilmesine önemli katkıda bulunacak. Ayrıca Huawei'in MPN TIR’ı da 5G’nin kabiliyetlerini göstermesi bakımından oldukça önemli. Dijitalleşmenin getirilerini anlayabilmek için bu tür organizasyonların görsel katkısının önemli olduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da yazılım alanında yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının giderek öne çıktığını belirterek, 'Eğitimden üretime, bankacılıktan, otomotive, sağlığa ve güvenlik hizmetlerine kadar her alanda hizmetlerin dijital ortamlara aktarılması ile yazılım alanına olan talep de artıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Yazılım sektörünün teknoloji ve bilgi odaklı yeni ekonomik düzenin önde gelen sektörlerinden biri haline geldiğini aktaran Karagözoğlu, şunları kaydetti:

'Türkiye gibi genç nüfus ve gelişme potansiyeline sahip ülkeler için önemli avantajlar sunuyor. Bizler de geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin yetişmesi için bilgi ve iletişim teknolojileri alanında eğitimler veriyor bu alandaki insan kaynağımızı nicelik ve nitelik bakımından artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Yerli ve milli teknolojilerin üretimi için kendi kaynaklarımızın en temelinde yetkin personel yetiştirmeyi hedefliyor, BTK olarak ülkemizde bilişim alanında insan kaynağının geliştirilmesine ve eğitime büyük önem veriyoruz. Bu anlamda, Huawei AR-GE ve BTK Akademi iş birliğine gerçekleştirdiğimiz Kodlama Maratonu da çocuklarımıza ve gençlerimize kodlama alanında kendilerini geliştirmeleri ve göstermelerine fırsat vermek açısından güzel bir örnek oluşturuyor.'

- 'Finale ulaşan tüm yetenekleri tebrik ediyorum'

Huawei Türkiye AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hussein Hai ise Türkiye yolculuklarında bu sene 20'nci yıllarını kutladıklarını belirterek, 'Yolculuğumuzun ilk gününden bu yana ICT altyapısının ve ekosisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Huawei olarak önceliklerimizden biri AR-GE alanlarına yatırım yapmak oldu. Sadece 2022 yılında şu ana kadar 120'nin üzerinde yeni mezun mühendisi bünyemize kattığımız Türkiye AR-GE merkezimizde, 1.000'den fazla Türk mühendis hem yurt içi hem de yurt dışı pazar için geliştirdikleri çözümlerle gururumuzu artırıyor. BTK iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Huawei AR-GE Kodlama Maratonu, bilişim yetenekleri geliştirme konusundaki sürekli çabamızın en kıymetli uygulamasıdır. Zorlu etapları başarıyla geçerek finale ulaşan tüm yetenekleri tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Huawei Türkiye AR-GE Kodlama Maratonu'na, HMS kategorisinde 500, yapay zeka kategorisinde 718 olmak üzere toplam 1.218 aday başvurdu. Adaylar BTK Akademi web sitesi üzerinden çevrim içi eğitimlerini tamamladı. Başvuranlar arasından 420 aday, 9 gün boyunca Huawei Türkiye AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen Talent Interview online mülakat sistemi üzerinden, Python, Java ve Kotlin dillerinde yapılan ön eleme sınavına girdi. Ön eleme sınavının ardından, HMS kategorisinden 24 aday ve yapay zeka kategorisinden 26 aday olmak üzere toplamda 50 aday finale kalmaya hak kazandı. Her iki kategoride de dereceye giren toplam 16 finalist, Huawei Matebook X Pro bilgisayar ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, Maraton'u tamamlayan ancak dereceye giremeyen adaylara da Huawei Watch GT2 akıllı saat hediye edildi.