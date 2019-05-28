Kritik veriler artık koruma altında

Dijital dönüşüm, günümüz firmalarının veri güvenliği anlayışını değiştirmeye devam ediyor. Yeni teknolojilere en iyi şekilde adapte olabilmek, özellikle devlet ve kurumlar tarafından getirilen düzenlemelerle sıkı denetim altında olan endüstriler için oldukça önemli bir hale geliyor. Şirketlerin iş ortaklarıyla birlikte sağlam bir güvenlik duvarı yaratabilmeleri için teknolojinin yarattığı yeni koşullara hızlı adapte olabilmesi gerekiyor.



Veri güvenliğinde dijital dönüşüm dönemi



Veri güvenliği sağlayamayan firmalar büyük maddi kayıplar yaşıyor, marka adlarının lekelenmesi gibi istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Bunu engellemenin yolu ise yeni teknolojilere uyum sağlamaktan geçiyor. Yenilikçi veri güvenliği teknolojileri, yalnızca sıkı denetim altındaki kurumlara değil, güvenlikte maksimum koruma isteyen her ölçekten işletmeye uçtan uca destek oluyor. 2019 yılında profesyoneller, dijital dönüşümün güvenlikte bir gereklilik olduğu konusunda fikir birliğine varıyor.



Bu sebeple günümüz kurumsal firmaları, hassas müşteri verileriyle çalışırken kullanıcı hatalarını engellemek için veri kayıplarının önüne geçecek DLP uygulamaları kullanıyorlar. Belirli sınırlamalara sahip olan bu uygulamalar hem olası hataları minimuma indiriyor hem de personellerin verilerle çalışırken daha rahat olmasını sağlıyor. Veri güvenliğinde şirketlere etkili bir çözüm sunan bu yaklaşım öte yandan ortaya yeni bir problem çıkarıyor: Kurumun dijital dönüşüm ile elde etmek istediği hareket alanı kısıtlanıyor. Bu esneklikten ödün vermemek için ise kullanılan araçların başarılı otomasyonlarla desteklenerek insan kaynaklı hatalara karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor.



Forcepoint ve Microsoft’tan yeni iş birliği



Forcepoint’in Veri Kaybı Önleme (DLP) çözümleri işte tam da bu noktada devreye giriyor. Microsoft Information Protection çözümleriyle entegre çalışan bu sistem, kritik öneme sahip verilerin korunmasında firmalara uçtan uca destek oluyor. Microsoft Akıllı Güvenlik Birliği’nin (Microsoft Intelligent Security Association) veri güvenliğinde uzmanlaşmış 22 üyesinden biri olan Forcepoint, profesyonellere kritik iş verilerini sınıflandırma, etiketleme ve koruma aşamalarında büyük kolaylık sağlıyor.



Microsoft Information Protection çözümleri, hassas etiketleme özelliklerini sık kullanılan Microsoft uygulamalarına dahil ederek çalışanlar için işleri daha kolay hale getiriyor. Kullanıcılar, oluşturdukları veya etkileşime geçtikleri verilerin hassasiyetini doğru bir şekilde belirlemek için belge ve e-posta etiketlerinden faydalanabiliyor. Ancak bunun tek başına yeterli olmadığı durumlar da yaşanabiliyor.



Örneğin bir çalışan “Yöneticilere Özel” ifadesiyle etiketlenmiş bir belgeyle karşılaştığında, bu etiketin ne anlama geldiğini tam olarak anlamlandıramayabilir. Belgeye firma içindeki tüm yöneticilerin mi, yoksa yalnızca üst düzey yöneticilerin mi erişim sağlayabileceği personel için bir soru işareti olarak kalabilir. Sonuç olarak bu gibi durumlarda, belge yetki sahibi olmayan kişilerle paylaşılabiliyor.



Hassas veriler uçtan uca kontrol altında



Doğru veri koruması bunun gibi durumların önüne geçerek çalışanların işlerini sorunsuz bir şekilde yapmasını sağlarken, aynı zamanda şirkete hassas verileri üzerinde söz sahibi olma imkanı tanıyor. Forcepoint DLP sayesinde verilerin nereden gelip nereye gittiği ve yolculuk esnasında kimlerin elinden geçtiği sürekli olarak takip ediliyor. Sistem, şirketlere hem kendi iç süreçlerinde hem de iş birliği yaptıkları diğer firmalarla olan iletişim süreçlerinde tam kontrol sağlıyor.



Ağ bağlantıları, uç noktalar ve bulut üzerinde çalışan sistemler gibi firmanın iş ortaklarıyla etkileşim halinde olduğu tüm kanallar Forcepoint DLP sistemi üzerinden merkezi olarak zahmetsizce yönetilebiliyor. Böylece şirket içindeki izin ve politikaların yanlış anlamlandırılması gibi sorunlar sona eriyor. Uygulama, çalışanlara gerekli durumlarda açılır pencereler aracılığıyla etkili yol haritaları sunarak onların hata yapmalarının önüne geçiyor; işlerin nasıl yapılacağı, diğer bir deyişle belgelerin kime gönderileceği netleştiriliyor.



Microsoft etiketleriyle tam uyumluluk



Forcepoint DLP ve Microsoft Information Protection çözümleri birlikte kullanıldığında işler firmalar için çok daha kolay hale geliyor. Kullanıcılar, sıfırdan etiket oluşturma ihtiyacını azaltmak için önceden tanımlanan etiketleri kullanarak Microsoft Information Protection’da mevcut olan etiket şemalarını sorunsuz bir şekilde sisteme aktarabiliyor. Bu etiketler, merkezi Forcepoint Güvenlik Merkezi üzerinden tüm kanallarda (uç noktalar, ağ, web, e-posta ve bulut) gerçek zamanlı olarak yönetilebiliyor. Örneğin e-posta ile gönderilen tüm belgelere şifre atanabiliyor. Her yerden erişim sağlanabilen bu sistem ile şirketler, etiket politikaları üzerinde gerçek zamanlı bir kontrole sahip oluyor.



Riskler otomatik olarak algılanıyor



Forcepoint, DLP çözümleriyle firmalara işlerini kolaylaştıracak sınırsız sayıda durum belirleyicisi yaratma imkanı sunuyor. Bu belirleyiciler, şirketin istemediği durumları tespit ederek yöneticileri bilgilendiriyor. Şirket standartlarına uymayan şifreler, parmak izleri ve diğer tüm unsurlar otomatik olarak tespit edilerek gerekli aksiyonların alınması sağlanıyor. Bir çalışan erişim izni olmayan bir belgeye ulaşmayı denediğinde sistem bunu algılayıp alarm haline geçiyor, böylece ekstra çaba harcamadan olası risklerin önüne geçilmiş oluyor.



İnsan kaynaklı hatalar sona eriyor



Microsoft ve Forcepoint çözümleriyle hassas veriler, insan kaynaklı hatalara karşı en iyi şekilde korunuyor. Personeller firma içindeki gizli belgelerle çalışırken, belgenin bazı kısımlarını kopyalayıp çalışmaya farklı bir doküman üzerinde devam edebiliyor. Bu durumda verilerin hassasiyeti gözden kaçabiliyor. Forcepoint, DLP çözümleriyle bu gibi sorunları tespit ederek önce çalışanı uyarıyor, sonra ise Microsoft Veri Koruma entegrasyonu üzerinden gerekli uyarıları tetikleyerek belgenin doğru etikete sahip olmasını sağlıyor. Forcepoint ve Microsoft iş birliği, firmalara veri işleme süreçlerinde maksimum verimlilik sunuyor; 2019 yılında firmaların kritik önemdeki verileri başarılı entegrasyonların gücüyle en iyi şekilde korunuyor.