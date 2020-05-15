Krizleri ar-ge yaparak fırsata çeviriyor

Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft, yazılımda bir dünya markası olmak için kolları sıvadı. Geçmişte yaşamış olduğu ve bugünlerde yaşanan koronavirüs krizi sırasında, ekip olarak yüksek motivasyon ve performansla çalışmalarını sürdüren Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, koronavirüs krizi sonrasında, global pazarlarda atılım yaparak bir dünya markası olmayı hedefliyor.

Krizler sırasında ileriye bakanlar, kriz bitiminde iş hacimlerinin arttığı görmüşlerdir

İş hayatı boyunca birçok krizi yaşadığını anlatan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi: “1994, 2001, 2008 dahil tüm krizleri gördüm ve psikolojisini gayet iyi biliyorum. Son aylarda da dünyamızda koronavirüs krizini yaşıyoruz. Yaşadığım krizlerden edindiğim ana fikir şudur. Krizler sırasında moraller asla bozulmamalıdır ve hep ileriye bakmak gereklidir. Çünkü, sonunda işlerin önü hep açılıyor. Uyumsoft olarak, 24 yıldır yaşadığımız tüm krizlerden büyüyerek çıktık. Zor zamanlarda, işimize ve ar-ge’ye odaklandık, web ve bulut tabanlı yeni ürünlerimizi çıkardık ve krizler bittiğinde de pazarda rakiplerimizin bir adım önünde olduk. Geçmiş krizlerden de büyüyerek çıkmamız, Uyumsoft’u Türkiye’nin inovasyon liderleri arasında yer alan bir firma yaptı. Bugünlerde yaşadığımız koronavirüs krizinde de, ülke genelindeki ekiplerimiz ile yüksek motivasyon ve performansla evlerimizden çalışıyoruz ve bu krizi de büyüyerek atlatmayı planlıyoruz. Koronavirüs krizi sonrasında, global pazarlarda atağa geçerek, bir dünya markası olmayı hedefliyoruz” dedi.

Koronavirüsü, eko-sistemimiz ile birlikte atlatacağız

Koronavirüs ile ilgili haberler çıkmaya başladığı tarihten itibaren anında evden çalışmaya geçtiklerini ifade eden Mehmet Önder, şunları kaydetti: “Ülkemizin dijital dönüşümüne değer katan firmalarından birisiyiz. Pandemiyle birlikte anında evden çalışmaya geçerek, çalışanlarımızın, iş ve çözüm ortaklarımızın, müşterilerimizin sağlığını koruduk. Firma olarak kullandığımız uzaktan çalışma teknolojik altyapısını, iş- çözüm ortaklarımız ve müşterilerimize açarak evden çalışmalarını rahatlıkla gerçekleştirmelerine katkı sağladık. Aynı zamanda, işletmeler evinden çalışırken işleri durmasın ve ticari faaliyetleri aksamasın diye, EkoTicari, EkoHR, UyumCRM, e-Uyum, Banka Bakiyem, EkoCari dahil temassız ticaret ürünlerimizi 3 ay ücretsiz kullanma imkanı sağlıyoruz. Uyumsoft olarak, her zaman işletmelerimizin yanında yer alarak, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Aile olmayı çok değerli buluyor

Aile olmanın çok değerli olduğunu anlatan Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, konuşmasına söyle devam etti: “Uyumsoft olarak, Devletimize, çalışanlarımıza, iş- çözüm ortaklarımıza, müşterilerimize ve eko-sistemimizde yer alan tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımız bulunuyor ve içinde bulunduğumuz bu dönemde sorumluluklarımızı yerine getirebilme gayreti içindeyiz. Uyumsoft olarak, çalışanlarımız, iş-çözüm ortaklarımız, müşterilerimiz ile aile olmayı, iyi günde-kötü günde birlikte olabilmeyi çok değerli ve anlamlı buluyoruz. Dijitalleşmeyle birlikte büyüyen genç bir nüfusumuz var, onlarla birlikte yapabileceğimiz daha çok işimiz var, daha çok çalışacağız ve birlikte hedeflerimize ulaşacağız” şeklinde konuştu.