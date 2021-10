Küçükpehlivan sordu, CEO’lar yanıtladı

Türkiye’deki özel sektörün yüzde 60’ını temsil eden şirketlerin yöneticilerinin üye olduğu Vizyon 100 oluşumu, “Pandemi Sonrası Şirketler İçin Yeni Fırsatlar” konulu bir toplantı düzenledi. Toplantının moderatörlüğünü Başarsoft CEO’su ve YASAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alim Küçükpehlivan yaptı.

Küçükpehlivan, Portaxe’de düzenlenen toplantıda katılımcı bütün CEO’lara söz vererek, pandemi sonrası için hangi fırsatları gördüklerini sordu. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda, CEO’lar genelde iş yapış biçimlerinin değiştiğini ve dijitalleşme konusunda 5 yılda alınacak yolun pandemi sürecinde hızla alındığını kaydettiler.

Toplantıda yaklaşık 20 CEO, pandeminin insanlarda yarattığı değişimi, şirketler için önümüzdeki dönem oluşan fırsatları sıraladı. Pandeminin insanlar üzerinde yarattığı değişim ve CEO’lar dikkat çektiği fırsatlar özetle şöyle:

- Herkes e-ticareti benimsedi. İnternet altyapılı işler önem kazandı.

- Her türlü güvenlik bir fırsat olarak karşımızda duruyor.

- Hazır yemekte büyük fırsatlar olduğu görüldü.

- Mutlu insanın ne kadar önemli olduğunu anladık. İnsani değerlerimizi hatırlamak en önemli fırsat oldu. Gençliğe dokunmak büyük bir fırsat olarak duruyor.

- Pozitif açıdan bakılınca dijitalleşme için pandemi olumluydu. Yazılım sektörünün çok daha büyüyeceğini gördük. Kadınlardan teknoloji sektörüne katılımın çok da fazla olacağı görünüyor.

- Herkes dünyayı daha fazla düşünmeye başladı. İş gücüne yüzde yüz güvenin olmadığı ortaya çıktı. Önümüzdeki dönem insana bağlı olmadan çalışan iş modelleri gerekiyor.

- Son 10 yılda üretim Asya’ya kaymıştı. Pandemiden sonra Çin’den uzaklaşma başladı. Avrupa ve ABD üretimini bu coğrafyaya kaydırıyor. Türkiye bu açıdan avantajlı.

- Önümüzdeki dönemin en önemli fırsatı çalışanların mutluluğunu oluşturabilmekle başlayacak. Mutsuz çalışanlar iş değiştiriyor, verimsizleşiyor.

- Firmaların iki özelliğe ihtiyacı olduğu görüldü: Startuplar kurumsal yapıya bürünmeli, kurumsallar startuplar gibi hızlı ve esnek olmalı.

- Teknolojiyi iyi kullanan firmaların her zaman rekabette öne çıktığı görüldü.

- Evden yapılacak işler artıyor. Bu kadınlar için çok önemli bir fırsat.

- Kargo şirketleri için müşteri profili ve beklentisi değişti. Müşteri talebi 4 kata çıktı, bireysel alıcılar fazlalaştı. Adres sayısı yükseldi, paketlerin boyutu küçüldü. Kargo şirketleri kendilerini teknoloji şirketi olarak konumlandırdı. Teknolojiyi iyi kullanan kazanacak.

- Pandemiye rağmen 2020’de tüm dünyada internetin payı ancak yüzde 30 oldu. Hala tüketiciler mağazalardaki deneyimi keyifli olarak görüyor. Veriyi iyi kullanan firmalar için önemli fırsatlar var.

- Artık dünyada yaş sınırı kalktı. E-ticaret, e-bankacılık vb. Başında e olan her şey çok talep görmeye başladı. Çok talep de görecek.

- Hijyen alışkanlığımız, dışarıda yemek yeme alışkanlığımız her şey değişti. Sağlıklı gıda tüketiyoruz, insanlarda vegan olma durumu arttı. Çevreye duyarlılık artıyor. Bütün değişimler fırsat sunuyor.

- Bütün sektörler için her problemin bir dijital çözümü olduğu görüldü. Dijitali odağa alırsak her sektör için fırsat var.

- Satılan her 4 oyuncaktan birini yetişkinler kendi için almaya başladı. Bu yeni bir fırsat.

- Teknoloji nereye gidiyorsa sektörler oraya gidiyor. Tıp da oraya gidiyor.

- Çalışanlar bu süreçte yüzde 25 yer değiştirdi. E-ticaret, lojistik, eğitim, gıda, bilişim, mühendislik tüm bu branşlarda fırsat var.

- Yeni kuşak ne için işe girdiğini biliyor. Nerede çalışmak istediğini biliyor. Yeni nesle hitap eden farklı ofisler, yeni nesil çalışanları çekmek için bir fırsat.

- Ocak ayında yazılımcılarımıza yapacağımız zamlar şirketlerimizin kaderini belirleyecek.

- Pandemi başladığında herkes bilgisayarından Excel dosyalarına baktı ve hesap yaptı. Birinci aşama işlerin bize ne getirdiği oldu. “Biz bunu mu istiyoruz” şoku atlatıldıktan sonra insanlar pandemi sürecinden güçlenerek çıktılar.

- Geleceğin teknolojisi yapay zeka. Yapay zekayı zaten insanlar kullanacak. Daha az çalışma saatleri olacak. Yapay zeka her sektör için alternatif fırsatlar sunuyor.

- Z kuşağı ile nasıl iletişim kurmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Bunu en erken öğrenen şirketler en kazançlı şirketler olacak.