Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Cumhuriyet Altını 24 ayar külçe altın TEM Otoyolu BIST Şirketleri Bursa
Halka arza hazırlanıyor
Halka arza hazırlanıyor
İyilik hareketi büyüyor
İyilik hareketi büyüyor
Askıda çözüm!
Askıda çözüm!
Türünün tek örneği
Türünün tek örneği
Gıdada sansüre hayır
Gıdada sansüre hayır

Küresel pazarda yerini alacak

Bankacılıktan finansa, e-ticaretten sigortacılığa kadar farklı alanlarda ortaya koyduğu projelerle dikkat çeken Türk mühendislik ve yazılım şirketi Linktera, Ar-Ge çalışmaları ve kurum içi girişimcilik programı olan LinkteraLabs Sınırsızlar Kulübü ile girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyor. Şirket, EUREKA programlarından olan ve Ar-Ge iş birliğine yönelik uluslararası bağ kurmayı sağlayan ITEA 3 Projesi’nde yazılım projeleri geliştirerek küresel pazarda da yerini alacak.

Küresel pazarda yerini alacak

Türk mühendislik ve yazılım şirketi Linktera, güçlü Ar-Ge ekibiyle dijital dönüşüm süreçlerinde desteğe ihtiyaç duyan firmalara küresel standartlarda proje danışmanlığı, ürün desteği, sistem entegrasyonu ve uçtan uca proje yönetimi gibi konularda hizmet sunuyor. Ayrıca Ar-Ge ofisi LinkteraLABS bünyesinde bulunan kurum içi girişimcilik programı Sınırsızlar Kulübü ile çalışanlarının bilgi ve yetenekleriyle ürünleştirmeyi hayal ettikleri fikirlerini bu program çerçevesinde destekleyerek hayata geçirmelerine yardımcı oluyor.

Farklı alanlarda profesyonelleşmiş kadrosuyla bankacılık ve finansal teknolojileri başta olmak üzere e-ticaret, lojistik çözümleri, sağlık teknolojileri, bilişsel servisler, medya ve eğitim teknolojileri için projeler üreten Linktera Ar-Ge ofisi, dünya çapında yazılım ürünleri ve servisleri yaratma vizyonuyla üç yıl önce faaliyete geçti. Ar-Ge ofisinde uygulama geliştirme, iş analizi, ürün tasarımı, API / ara birim geliştirme, mobil uygulama geliştirme, makine öğrenmesi, büyük data analizi ve yapay zeka uygulamaları konusunda uzman ekibiyle firmalara hizmet veriyor.

Linktera ArGe ofisi LinkteraLABS Direktörü Anıl Tangül, Ar-Ge çalışmalarının yeni bir iş modeli ve kültür olarak konumlandığını belirterek “Linktera olarak EUREKA’nın bir küme programı olan ve aynı zamanda dünya çapında 40’tan fazla ülkeyi kapsayan ITEA 3 Projesi’ne dahil olduk. Ar-Ge iş birliğine yönelik ülkeler arası bağ kurmayı sağlayan bu programda uluslararası nitelikte yazılım projeleri geliştireceğiz. Bu sayede yalnızca yurt içinde değil küresel pazarda da Türk firması olarak yerimizi alacağız” dedi.

Kurum içi girişimcilik programıyla çalışanlarının fikirlerini hayata geçiriyor

Linktera’nın kurum içi girişimcilik programı olan Sınırsızlar Kulübü, çalışanlarının bilgi ve yetenekleriyle ürünleştirmeyi hayal ettikleri fikirlerini destekleyerek hayata geçirmelerine yardımcı oluyor. Danışmanlık ve yazılım şirketi olarak yola çıkan Linktera’nın kurumsal bir dönüşümle birlikte ürünleşme vizyonunun kazandırılmasının amaçlandığını belirten Linktera Strateji ve Kurumsal Gelişim’den Sorumlu Yönetici Ortak Berkman Çavuşoğlu “LinkteraLABS bünyesinde kurduğumuz Sınırsızlar Kulübü ile temel amacımız şirket, çalışan ve paydaş üçgeninde herkesin kazanç sağlayabildiği bir girişimci ekosistemi yaratmak. Fikirlerin ürüne dönüşme serüveninde ise Linktera olarak tüm gücümüzle çalışanlarımızın arkasında durarak onların her türlü ihtiyacını karşılayıp, ortaya çıkan bütün problemlerin çözülmesini sağlıyoruz. Sisteme dahil olan fikirler için güçlü bir maddi kaynak ayırarak işe koyuluyoruz. Sadece ürünleştirme aşamasında değil, sonrasındaki iş geliştirme süreçlerinde insan kaynağı, network, finansmana erişim, satış ve pazarlama gibi çalışanlarımıza her türlü desteği vererek inovatif düşüncelerin gelişeceği ortamı yaratmış oluyoruz” dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EUREKALinkteraLabs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.