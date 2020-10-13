Küresel pazarda yerini alacak

Türk mühendislik ve yazılım şirketi Linktera, güçlü Ar-Ge ekibiyle dijital dönüşüm süreçlerinde desteğe ihtiyaç duyan firmalara küresel standartlarda proje danışmanlığı, ürün desteği, sistem entegrasyonu ve uçtan uca proje yönetimi gibi konularda hizmet sunuyor. Ayrıca Ar-Ge ofisi LinkteraLABS bünyesinde bulunan kurum içi girişimcilik programı Sınırsızlar Kulübü ile çalışanlarının bilgi ve yetenekleriyle ürünleştirmeyi hayal ettikleri fikirlerini bu program çerçevesinde destekleyerek hayata geçirmelerine yardımcı oluyor.

Farklı alanlarda profesyonelleşmiş kadrosuyla bankacılık ve finansal teknolojileri başta olmak üzere e-ticaret, lojistik çözümleri, sağlık teknolojileri, bilişsel servisler, medya ve eğitim teknolojileri için projeler üreten Linktera Ar-Ge ofisi, dünya çapında yazılım ürünleri ve servisleri yaratma vizyonuyla üç yıl önce faaliyete geçti. Ar-Ge ofisinde uygulama geliştirme, iş analizi, ürün tasarımı, API / ara birim geliştirme, mobil uygulama geliştirme, makine öğrenmesi, büyük data analizi ve yapay zeka uygulamaları konusunda uzman ekibiyle firmalara hizmet veriyor.

Linktera ArGe ofisi LinkteraLABS Direktörü Anıl Tangül, Ar-Ge çalışmalarının yeni bir iş modeli ve kültür olarak konumlandığını belirterek “Linktera olarak EUREKA’nın bir küme programı olan ve aynı zamanda dünya çapında 40’tan fazla ülkeyi kapsayan ITEA 3 Projesi’ne dahil olduk. Ar-Ge iş birliğine yönelik ülkeler arası bağ kurmayı sağlayan bu programda uluslararası nitelikte yazılım projeleri geliştireceğiz. Bu sayede yalnızca yurt içinde değil küresel pazarda da Türk firması olarak yerimizi alacağız” dedi.

Kurum içi girişimcilik programıyla çalışanlarının fikirlerini hayata geçiriyor

Linktera’nın kurum içi girişimcilik programı olan Sınırsızlar Kulübü, çalışanlarının bilgi ve yetenekleriyle ürünleştirmeyi hayal ettikleri fikirlerini destekleyerek hayata geçirmelerine yardımcı oluyor. Danışmanlık ve yazılım şirketi olarak yola çıkan Linktera’nın kurumsal bir dönüşümle birlikte ürünleşme vizyonunun kazandırılmasının amaçlandığını belirten Linktera Strateji ve Kurumsal Gelişim’den Sorumlu Yönetici Ortak Berkman Çavuşoğlu “LinkteraLABS bünyesinde kurduğumuz Sınırsızlar Kulübü ile temel amacımız şirket, çalışan ve paydaş üçgeninde herkesin kazanç sağlayabildiği bir girişimci ekosistemi yaratmak. Fikirlerin ürüne dönüşme serüveninde ise Linktera olarak tüm gücümüzle çalışanlarımızın arkasında durarak onların her türlü ihtiyacını karşılayıp, ortaya çıkan bütün problemlerin çözülmesini sağlıyoruz. Sisteme dahil olan fikirler için güçlü bir maddi kaynak ayırarak işe koyuluyoruz. Sadece ürünleştirme aşamasında değil, sonrasındaki iş geliştirme süreçlerinde insan kaynağı, network, finansmana erişim, satış ve pazarlama gibi çalışanlarımıza her türlü desteği vererek inovatif düşüncelerin gelişeceği ortamı yaratmış oluyoruz” dedi.