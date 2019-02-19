Beko, son teknolojiyle donatılmış, çamaşır ve kurutma makinelerini tüketicilerle buluşturuyor. ‘Kurutma makinesi yokken ne yapıyormuşuz?’ filminde kurutma makinesi olmayan bir ailenin yaşadığı çamaşır çilesi ve bitmeyen çamaşır döngüsü esprili bir dille anlatılıyor.

Sunduğu akıllı çözümlerle çamaşır ve kurutma makinesinin hayatı nasıl kolaylaştırdığını ve bu ikilinin bir evin vazgeçilmezleri olduğuna dikkat çekiyor.



Zamanını çamaşır yıkama, asma, kurumasını bekleme ve toplamakla harcamak istemeyen tüketiciler için Beko, çamaşır makinelerinin 14 dakikalık yıkama ve kurutma makinelerinin 30 dakikalık kurutma programlarıyla çamaşırlarınızı 44 dakikada yeniden giyilebilir hale getiriyor.



Beko kurutma makineleri, çamaşır askılıkları için alan yaratmaktan, ev içinde oluşan dağınık görüntüden, çamaşırların günlerce kurumasını beklemekten, dış ortamdaki is, toz, kötü koku ve polenlere maruz kalmaktan ve nemden kurtulmanızı sağlar, çamaşırlarınızdan artan zaman size ve sevdiklerinize kalır.



Giysilerin daha yumuşak olmasını ve kolay ütülenmesini sağlayan Beko kurutma makineleri artık çamaşır asma ve toplama derdine son veriyor.



Üstelik şimdi Beko, 7 kg ve üzeri çamaşır makinesi alan tüketicilere kurutma makinelerinde 700 TL indirim fırsatı sunuyor.



D 86 HP Yoğuşturmalı Isı Pompalı Kurutma Makinesi



Beko D 86 HP kurutma makinesi A+++ enerji sınıfında bulunuyor ve 8 kg kurutma kapasitesine sahip. Akıllı nem sensörü, AquaWave tambur, Woolmark, değiştirilebilir kapak yönü, yorgan kurutma, yünlü kurutma ve havalandırma programlarıyla dikkat çeken üründe sessiz programı ve bebek programı da bulunuyor.



D 90 HP Yoğuşturmalı Isı Pompalı Kurutma Makinesi



Beko D 90 HP kurutma makinesi A++ enerji sınıfında bulunuyor ve 9 kg kurutma kapasitesine sahip. Akıllı nem sensörü, AquaWave tambur, SteamTherapy- Buhar programları, ProScentTeknoloji- Özel koku seçenekleri , değiştirilebilir kapak yönü,yorgan kurutmaprogramlarıyla dikkat çeken üründebebek programı da bulunuyor.



D 91 HPS Yoğuşturmalı Isı Pompalı Kurutma Makinesi



Beko D 91 HPS,Gri renkkurutma makinesi A++ enerji sınıfında bulunuyor ve 9 kg kurutma kapasitesine sahip. Akıllı nem sensörü, AquaWave tambur, değiştirilebilir kapak yönü, özellikleri bulunan üründe Pratik filtre , ProScent teknoloji-Özel koku seçenekleri , yünlü havalandırma programı, bebek programı, ekspres 30 programı ve yorgan programı da bulunuyor.