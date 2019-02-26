Lenovo, “Akıllı Dönüşüm Çağı” başlatma ürünlerini tanıttı

Barselona, 26 Şubat 2019 Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, MWC 2019’da portföyüne eklediğini duyurduğu kişisel bilgisayarlardan, akıllı cihazlara ve gelişmiş Veri Merkezi teknoloji ve çözümlerine uzanan yeniliklerle, akıllı teknolojiyi daha fazla insanın kullanımına sunma ve yeni ürünlerle akıllı dönüşüm çağı başlatma vizyonunun bir kez daha altını çizdi.



Lenovo’nun tanıttığı yenilikler arasında yeni ThinkPad™, IdeaPad™ ve IdeaCentre™ gibi akıllı cihazlar yer alıyor. Lenovo’nun Veri Merkezi Grubu da, şirketin gelecekte piyasaya süreceği yeni ürün grubunun bir parçası olan ThinkSystem SE350 edge sunucunun yanı sıra, yeni Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Sınır Bilişim çözümlerini katılımcıların beğenisine sundu.



İş Amaçlı Akıllı Dizüstü Bilgisayarlar



Lenovo, Mobil Dünya Kongresi’nde ThinkPad serisine ekleyeceği yeni modeller olarak T490s, T490, T590, X390 ve X390 Yoga ürünleri de tanıttı. Bugüne dek 140 milyondan fazla satan ThinkPad serisinde her zaman tasarım ve mühendisliğe odaklanarak birinci sınıf güvenlik ve dayanıklılık sunan Lenovo, bu sayede son kullanıcıların güvenini kazandı ve birinci sınıf bir dizüstü bilgisayar deneyimi yarattı. Lenovo, 2019 yılı için mühendisliği temelden ele alarak “Akıllı Bağlantı” prensiplerini benimsiyor. Bu bağlamda kullanıcı deneyimini tüm yönleriyle analiz ederek, değer katan yeniliklere odaklanıyor.



Lenovo’nun tanıttığı diğer ürünler arasında, çalışanların üretkenliğine katkıda bulunmak üzere tasarlanan Windows 10 işletim sistemli Lenovo 14w ile Lenovo 14e Chromebook™ dizüstü bilgisayarları öne çıktı.



Son olarak Lenovo, uzaktan takım çalışmasının sunduğu esnekliği daha da artırmayı amaçlayan yepyeni ThinkVision M14 taşınabilir ekranını ve X1 ANC kulaklıkları da vitrine çıkardı. M14, hareket halindeki çalışanların ekran alanını artırarak içerik paylaşımını kolaylaştırırken, X1 ANC Kulaklık, iletişim ve sesli komutlara yönelik olarak daha gelişmiş ses kabiliyeti sunuyor.



Ultra taşınabilir tablet ve akıllı telefon kombinasyonu Lenovo Tab V7



Hareket halindeki kullanıcılar için tablet ve akıllı telefonların en iyi yanları, yeni, ultra taşınabilir Lenovo Tab V7’de bir araya geliyor. Tab V7, tüm gün yeten pil ömrü, harika ses performansı ve 6,9 inçlik geniş IPS Full HD ekran gibi bir Android™ tabletin sunduğu faydaları, dilediğiniz yerde konuşma, mesajlaşma ve veri bağlantısı kullanma gibi akıllı telefonlara has avantajlarla, üstelik erişilebilir bir fiyatta bir araya getiriyor. Çarpıcı fotoğraflar çekmeye uygun ön ve arka kameraları sayesinde Tab V7, öz çekim (selfie) tutkunu yeni nesil için de ideal bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.



IdeaPad ve IdeaCentre Ailesinin En Yeni Üyeleri



Lenovo, Mobil Dünya Kongresi’nde genel kullanım için geliştirdiği yeni Windows 10 işletim sistemli IdeaPad ve IdeaCentre kişisel bilgisayarı da sundu. Öğrenciler, genç çalışanlar ve ailelerin gündelik kullanımı ve bağlantı gereksinimleri göz önünde bulundurularak geliştirilen bu tüketici bilgisayarları, daha fazla tasarım seçeneği ve daha yüksek değer sunarken, aynı zamanda cüzdan dostu olarak dikkat çekiyor.