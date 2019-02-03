Makineler arası iletişim teknolojisinde 5. kez dünya lideri

İSTANBUL (AA) - Vodafone Grubu, teknoloji araştırma şirketi Gartner tarafından Dünya Çapında Makinalar Arası İletişim Hizmetlerinde üst üste 5. kez dünya lideri seçildi.

Vodafone'un açıklamasına göre, şirket, arka arkaya 5. yılında da Gartner tarafından Dünya Çapında Makinalar Arası İletişim Hizmetlerinde "Magic Quadrant Lideri" olarak nitelendirildi. Vodafone, liderler kadranında "uygulama becerisi" ve "vizyon bütünlüğü" ile en üst sırada konumlandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone IoT Direktörü Stefano Gastaut, Vodafone'un üst üste 5. yıl Gartner tarafından liderler kadranında en üstte yer almasının, şirketin IoT'deki olağanüstü ilerlemesini tasdik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu başarı, aynı zamanda düşünce lideri ve yenilikçi bir şirket olarak, pazardaki güçlü konumumuzu da ortaya koyuyor. IoT yeteneklerimizin sürekli gelişmesi ve Darbantta Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) gibi yeni teknolojileri hayata geçirmemiz, daha fazla müşterimizin nesnelerin internetinden maksimum faydayı elde etmesini sağlıyor. En son yayınlanan Vodafone IoT Barometre Raporu'na göre, 2017'de sayıları ikiye katlanan büyük ölçekli projeler ile IoT dünyası daha da genişledi ve şirketlerin yüzde 61'i IoT olmadan dijital dönüşümün imkansız olduğunu kabul ediyor. Yine IOT Barometre raporuna göre, bu teknolojiyi benimseyenlerin yüzde 79'u, IoT'nin önümüzdeki 4 yıl içinde ekonomi üzerinde büyük bir etkisi olacağına inanıyor."



- "Türkiye'de de IoT odağında önemli çalışmalar yapıyoruz"



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de Nesnelerin İnterneti Teknolojisi (IoT) ile hayatın her alanını daha akıllı kılacak teknoloji çözümleri üzerinde çalıştıklarını, bu kapsamda, Türkiye'de de IoT odağında birçok yatırım hayata geçirdiklerini ve önemli çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini bildirdi.

Kurumlar için Türkiye'de ilk kez, her sektörde bağlantılı servisleri herhangi bir altyapı yatırımına ihtiyaç duymadan hızla geliştirmeyi mümkün kılan Nesnelerin İnterneti Platformu'nu hayata geçirdiklerini aktaran Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle sanayide, mobil kapsama teknolojisiyle kapsanamayacak alanlardaki ihtiyaçları karşılamak için de NB-IoT'yi kullanıma sunduk. Ayrıca, yine IoT alanında Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktardığımız akıllı teknoloji merkezimiz İTÜ Vodafone Future Lab'de, IoT ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. Güvenlikten atık yönetimine, pek çok alanda 40'a yakın IoT çözümünü sergilediğimiz ve 26 yerli partner ile çalıştığımız akıllı teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab'de işletmelerin geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimlemelerini ve ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirilebilmesini sağlarken, her sene burs verdiğimiz 21 lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi ile Türkiye'nin yerli ve milli gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Dijitalleşmenin yarattığı yepyeni fırsatlarla, işletmelerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

