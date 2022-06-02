Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Modaya yeşil dokunuş
Modaya yeşil dokunuş
Opel’in Hedefi İlk beş
Hedefi İlk beş
Aspera Hotel Golden Horn  Pera’da kapılarını açtı
Kapılarını açtı
Arzum OKKA İzmirliler’i OKKA’lı Türk kahvesi ile buluşturdu
İzmirlilerle buluştu
Tezmaksan'dan 5G atağı
Tezmaksan'dan 5G atağı

MASFED, e-Fatura’da Kolaysoft Teknoloji dedi 

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç ile Kolaysoft Teknoloji Kurucu Ortağı Kezban Boztürk arasında imzalanan protokol ile tüm ikinci el motorlu araç satıcıları, e-faturaya Kolaysoft Teknoloji ile geçiş yapıyor.

MASFED, e-Fatura’da Kolaysoft Teknoloji dedi 

Kolaysoft Teknoloji A.Ş. firmaların dijital dönüşüm yolculuğuna en kolay şekilde eşlik eden ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından mükelleflerin e-belgelerini oluşturma, gönderme ve saklama hizmetine yetki verilmiş özel entegratör firmadır. 
e-fatura’ya geçişte son gün 1 Temmuz 2022 tarihidir. Kolaysoft Teknoloji ve Masfed İşbirliği ile hazırlanan Masfed Fatura mükellef işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayan bir uygulamadır. Galeri sektöründe dijital dönüşümü sağlayan Masfed Fatura ile tüm ikinci el motorlu araç satıcıları saniyeler içerisinde e-faturalarını oluşturabilecektir. Gelen / giden e-faturalarını kendilerine özel oluşturulmuş bu portal ile görüntüleyebilecekler.

E-fatura’ya geçişte son gün 1 Temmuz 2022 

GİB’in yayınlamış olduğu tebliğe göre, motorlu taşıt; inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
01.07.2022 tarihinde e-fatura’ya ve 01.01.2023 tarihinde ise e-defter’e geçmek zorundadır.

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri olan mükellefler,
01.07.2023 tarihinde e-fatura’ya ve 01.01.2024 tarihinde ise e-defter’e geçmek zorundadır.

c)Ayrıca, e-fatura'ya geçmemiş mükellefler içinde;
vergi mükelleflerine 2 bin TL ve üzeri; vergi mükellefi olmayanlara 5 bin TL ve üzeri kesilecek faturaların da e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Masfed Fatura Çağrı Merkezi: 0850 259 90 90
masfed@kolaysoft.com.tr
 

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Kolaysoft Teknoloji A.Ş.Motorlu Araç Satıcıları FederasyonuMASFEDAydın ErkoçKolaysoft TeknolojiKezban Boztürk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1