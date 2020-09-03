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Maske dönüşüm ünitesi tasarlandı

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Vestel, pandemi döneminde toplum sağlığını korumak için hayata geçirdiği uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Covid-19’un yayılmasını önlemeye destek ve kullanılmış maskelerin saçtığı tehlikeyi engellemek amacıyla tasarlanan maske dönüşüm ünitesi aynı zamanda sosyal sorumluluk amacı da taşıyor. Toplanan maskeler ‘Askıda Ne Var?’ platformu aracılığıyla görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak akıllı baston WeWalk bağışına dönüşecek.

Maske dönüşüm ünitesi tasarlandı

Vestel, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sosyal sorumluluk odaklı bir çalışmaya imza attı. Uzmanlar maskelerin ters çevrilerek bir poşet içinde çöpe atılması yönündeki uyarılarını her fırsatta tekrar ediyor, buna rağmen etrafa atılmış ya da çöplerden dışarıya saçılmış ve denizlere atılmış onlarca maskeyi görmek mümkün. Vestel, toplum sağlığı için ciddi risk oluşturan bu durumun önüne geçilmesine destek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla “Maske Dönüşüm Ünitesi”ni tasarladı. 

“Kendini koru, çevreni koru, herkesi koru”
Vestel mağazalarında konumlandırılan Maske Dönüşü Ünitesine atılan maskeler hem toplum sağlığının tehdit edilmesini engelleyecek hem de her dolu ünite bir görme engellinin hayatında fark yaratacak bağışa dönüşecek. Vestel ve YGA’lı gençler tarafından geliştirilen, TIME’ın geçen yıla damga vuran 100 icattan biri olarak gösterdiği Akıllı Baston WeWALK, maskesini bu üniteye atan bireyler sayesinde Askıda Ne Var Sosyal Sorumluluk Platformu aracılığıyla görme engelli bir bireye bağışlanacak.

“Kendini koru, çevreni koru, herkesi koru” söylemiyle yola çıkan Maske Dönüşüm Ünitesi Projesi ilk olarak Zorlu Center, Vestel Ekspres mağazaları (Kızıltoprak, Feneryolu, İnönü Caddesi, Suadiye, Serasker), Beşiktaş, İzmir Mavibahçe, Karşıyaka ve Alsancak’ta hayata geçirildi. Bakırköy ve Bahçeşehir’de de konumlandırılacak Maske Dönüşüm Ünitesi’nin kısa sürede 200 noktaya ulaşması planlanıyor.

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