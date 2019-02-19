Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ekonomi moda Bursa TÜSİAD
Nestlé Türkiye’ye yeni CEO
Nestlé Türkiye’ye yeni CEO
Boyner'den Zarakol sitemi
Boyner'den Zarakol sitemi
İşte Dubai gerçeği
İşte Dubai gerçeği
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
Büyüme hedefi koydu
Büyüme hedefi koydu

MediaMarkt’tan nostaljik oyun severlere özel indirim!

Geniş ürün yelpazesiyle teknoloji severlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, nostalji severlere yönelik özel indirimler gerçekleştirecek.

MediaMarkt’tan nostaljik oyun severlere özel indirim!
banner17

MediaMarkt, 22 Şubat tarihine kadar sürecek “Stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında nostalji severlere yönelik indirimler düzenleyecek.
90’lı yılların oyun dünyasına adını altın harflerle kazıyan ilk PlayStation'ın retro üretimi PlayStation Classic, bir hafta boyunca sürecek kampanya kapsamında nostalji severler için özel bir indirimle 800TL yerine 399 TL’den satılacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IndirimMediamarktMedia MarktPlaystationRetro
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5