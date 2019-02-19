MediaMarkt, 22 Şubat tarihine kadar sürecek “Stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında nostalji severlere yönelik indirimler düzenleyecek.
90’lı yılların oyun dünyasına adını altın harflerle kazıyan ilk PlayStation'ın retro üretimi PlayStation Classic, bir hafta boyunca sürecek kampanya kapsamında nostalji severler için özel bir indirimle 800TL yerine 399 TL’den satılacak.
MediaMarkt’tan nostaljik oyun severlere özel indirim!
Geniş ürün yelpazesiyle teknoloji severlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, nostalji severlere yönelik özel indirimler gerçekleştirecek.
19 Şubat 2019 Salı 17:09
MediaMarkt, 22 Şubat tarihine kadar sürecek “Stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında nostalji severlere yönelik indirimler düzenleyecek.