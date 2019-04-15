Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda EWE Bilsan dünya
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi
Av sezonu bitiyor
Av sezonu bitiyor
Yaşadıkları kabusu anlattılar
Kabusu yaşadılar!
Türk-Arap İş Zirvesi
Türk-Arap İş Zirvesi
Türkiye'de hibrit çağı başlıyor
Hibrit çağı başlıyor

Medya sektöründe farkındalık yaratacak atılımlar

Dünyanın dört bir yanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, bu gelişmeleri Türkiye’ye tanıtıp, sektördeki son yenilikleri ülkemize kazandıran Fara Medya bu misyon dahilinde de dijital reklamcılık sektöründeki son trend ürünlerden biri olan Hypervsn ile, Türkiye’deki reklam sektörüne yeni bir soluk getirerek, reklamcılık sektöründeki ezberleri baştan aşağı değiştirmeyi hedefliyor. 

Medya sektöründe farkındalık yaratacak atılımlar
banner17

Hypervsn, benzersiz 3D video içeriğinizi hologram efekti ile oluşturmak, yönetmek ve görüntülemek için kullanılan en yeni görsel çözümdür. Akıllı bir Hypervsn Yönetim Platformunu ve etkileyici, havada hareket eden 3D görsel üreten yüksek teknoloji ürünü bir donanıma sahip Hypervsn projeksiyon ünitesini benzersiz bir şekilde birleştiriyor.

Hypervsn çözümü iş gereksinimlerinizi göz önünde bulundurarak geliştirildi. Özel bir bulut tabanlı yönetim platformu tarafından desteklenen hafif bir projeksiyon ünitesini, eğlence mekanları veya herhangi bir etkinlikte yer alan hemen hemen her müşteride kullanmanıza olanak tanıyor. İhtiyaç duyduğunuz kadar çok sayıda ve birçok birimden oluşan bir Hypervsn şebekesi oluşturarak işletmenizin etkisini de güçlendiriyor.

KAYNAK: https://bayimolurmusun.com.tr

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Medya SektörüHypervsn
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5