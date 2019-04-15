Medya sektöründe farkındalık yaratacak atılımlar

Hypervsn, benzersiz 3D video içeriğinizi hologram efekti ile oluşturmak, yönetmek ve görüntülemek için kullanılan en yeni görsel çözümdür. Akıllı bir Hypervsn Yönetim Platformunu ve etkileyici, havada hareket eden 3D görsel üreten yüksek teknoloji ürünü bir donanıma sahip Hypervsn projeksiyon ünitesini benzersiz bir şekilde birleştiriyor.



Hypervsn çözümü iş gereksinimlerinizi göz önünde bulundurarak geliştirildi. Özel bir bulut tabanlı yönetim platformu tarafından desteklenen hafif bir projeksiyon ünitesini, eğlence mekanları veya herhangi bir etkinlikte yer alan hemen hemen her müşteride kullanmanıza olanak tanıyor. İhtiyaç duyduğunuz kadar çok sayıda ve birçok birimden oluşan bir Hypervsn şebekesi oluşturarak işletmenizin etkisini de güçlendiriyor.



KAYNAK: https://bayimolurmusun.com.tr